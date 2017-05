Succes logic la Gheorghieni

Inter Gheorghieni – Futsal Ceahlăul 4-10 (2-5)

Echipa de fotbal în sală Futsal Ceahlăul a repurtat o nouă victorie în competiția internă, după 10-4, sâmbătă în deplasare cu Inter Gheorghieni, în etapa a 17-a, penultima a campionatului ligii a doua. Succesul din județul Harghita a fost unul muncit și meritat de elevii lui Gabi Bucur, care pe parcursul celor 40 de minute au fost superiori la aproape toate capitolele față de formația gazdă. Pozițiile celor două echipe din clasament, înaintea jocului direct de sâmbătă, dar și rezultatul din tur, 7-3 la sala Polivalentă pentru pietreni, o dădeau favorită la victorie pe Futsal Ceahlăul, și așa s-a întâmplat în cele din urmă. Paradoxal totuși, deși s-au impus la o diferență de 6 goluri, fotbaliștii pietreni au fost conduși pe tabela de marcaj de Inter Gheorghieni, care la un moment dat, în prima repriză, a avut 2-1. Vlad Avram a deschis scorul pentru oaspeți încă din secunda 43, gazdele au avut apoi 2-1, dar până la pauză s-a făcut 5-2 pentru gruparea pietreană, care a punctat prin Nistor, Avram și dubla lui Mocanu. Formația harghiteană nu a renunțat însă la luptă și a ieșit destul de determinată de la vestiare, ratând o ocazie mare încă din startul părții a doua, când Mocanu a respins de pe linia porții. Același jucător nu a ratat însă la poarta adversă și a înscris frumos pentru 6-2. Din acel moment, totul s-a rupt în tabăra celor de la Gheorghieni, care nu au prea mai reușit nimic au marcat de două ori, iar de partea cealaltă, formația pietreană a înscris alte 4 goluri, stabilind scorul final, 10-4, un rezultat care arată diferența de valoare dintre cele două formații în actuala stagiune. Victoria de la Gheorghieni este cea de-a 12-a din acest campionat pentru Futsal Ceahlăul, care astfel a ajuns la 36 de puncte și va încheia stagiunea pe poziția a treia în ierarhia internă, o performanță frumoasă pentru tânăra formație pietreană.

„A fost o victorie de caracter obținută de jucătorii noștri, care au ținut să demonstreze că locul 3 în acest sezon nu este deloc unul întâmplător. Evoluția echipei noastre este de apreciat având în vedere și cele două absențe importante din prima linie, Robert Grigoriță și Andrei Todiresei. Felicitări jucătorilor, felicitări și antrenorului Gabi Bucur, cel care a știut cum să își așeze echipa în teren! E frumos că vom încheia stagiunea pe teren propriu și sperăm să avem cât mai mulți suporteri la ultima partidă din acest campionat“, a declarat Cristi Vornicu, președintele de la Futsal Ceahlăul.

Sâmbătă, 6 mai, gruparea pietreană va evolua pe teren propriu cu Fortius Buzău, iar la finalul acelei confruntări, jucătorii pietreni vor primi o cupă și medaliile de bronz pentru locul 3 din campionat, din partea Federației Române de Fotbal. Într-un alt meci de etapa a 17-a, Colțea Brașov s-a impus cu 12-0 în duelul din deplasare cu Blue Angel Cristian Brașov. Colțea Brașov se află pe prima poziție în clasament, are 42 de puncte, cu 3 mai mult decât a doua clasată, Imperial Wet Miercurea Ciuc, și este principala favorită la promovarea în liga întâi.

Volei

Au pierdut și ultimul joc oficial. VCM LPS e în liga a doua

Universitatea Cluj – VCM LPS Piatra Neamț 3-1 (20, 22, -24, 20)

Voleibaliștii de la VCM LPS Piatra Neamț au încheiat cu o înfrângere actuala stagiune a diviziei A1, după 1-3, sâmbătă în deplasare cu Universitatea Cluj, într-un meci restanță din etapa a 32-a, etapă care a avut loc miercuri, în minicampionatul pentru locurile 7-12. Din păcate, trupa pietreană a încheiat cel mai negru sezon din istoria de peste 40 de ani a clubului, și a retrogradat de pe ultimul loc în eșalonul 2 voleibalistic. Sâmbătă, în sala Horia Demian din Cluj Napoca, s-au întâlnit cele două formații care au retrogradat din divizia A1, iar rezultatul final a fost unul de palmares pentru ambele combatante. Ardelenii s-au impus în 4 seturi, după ce gruparea pietreană și-a adjudecat actul al treilea, însă ambele echipe vor juca în eșalonul inferior, clujenii în seria vest, iar pietrenii în seria est. VCM LPS Piatra Neamț a retrogradat de pe ultimul loc, poziție pe care s-a aflat încă de la începutul sezonului, a strâns doar 5 puncte în 32 de partide, și a avut o singură victorie în tot campionatul, 3-2 pe terenul Științei Bacău. Cel mai probabil, conducerea clubului va face o analiză a ceea ce s-a întâmplat în acest ultim campionat, unde s-a greșit, și sperăm să existe toate premisele ca una dintre echipele fanion ale municipiului Piatra Neamț să revină după doar un sezon acolo unde îi este locul, în divizia A1. Municipal Zalău a devenit campioană, SCM Craiova s-a situat pe poziția a doua, iar Arcada Galați a intrat în posesia medaliei de bronz. Ieri, la Piatra Neamț, cele două finale ale Cupei României, la feminin și masculin, au închis campionatul 2016-2017 al diviziei A1.

Handbal

Înfrângere în ultimul joc oficial

CSM Bistrița – CSM Roman 27-23 (10-11)

Handbalistele de la CSM Roman au încheiat actuala ediție a Ligii Naționale cu o înfrângere, după 23-27, sâmbătă în deplasare cu CSM Bistrița, din etapa cu numărul 26. Elevele antrenorului Viorel Lazăr au pierdut surprinzător pe terenul nou promovatei din Bistrița, după ce în prima repriză au evoluat destul de bine și au condus la pauză cu 11-10. Partea a doua a fost însă una modestă pentru Stoleru și compania, care s-au văzut întrecute de un adversar inferior valoric dar destul de ambițios. S-a terminat 27-23 pentru formația ardeleană, care astfel și-a asigurat prezența în primul eșalon și în viitoarea ediție de campionat. De partea cealaltă, deși au pierdut, fetele de la Roman au încheiat stagiunea pe poziția a cincea, cu 34 de puncte, după un campionat destul de oscilant în evoluții.

„Nu mi-a plăcut atitudine pe care au avut-o fetele în repriza a doua. Nu am mai fost aceeași echipă unită, am avut multe acțiuni individuale, iar apărarea a scârțâit puțin. Am jucat relaxat și asta ne-a costat. Am avut în acest sezon și urcușuri și coborâșuri, dar una peste alta suntem în obiectiv și asta ne bucură“, a declarat la final, antrenorul romașcan Viorel Lazăr.

La Bistrița, pentru CSM Roman au marcat Iuganu 6 goluri, Toskovic 5, Tomescu și Popescu câte 3, Stoleru și Vădineanu câte 2, Rusu și Glibko câte un gol. Gruparea de la malul Moldovei nu a încheiat încă partidele oficiale, pentru că joi, 4 mai, va evolua în deplasare cu Minaur Baia Mare, în Cupa României, competiție în care, sezonul trecut, a ajuns până în finală. În alte două jocuri din ultima etapă s-au consemnat rezultatele, Unirea Slobozia – HC Zalău 20-31 și Corona Brașov – CSM București 26-36.

Fotbal

„Aviatorii“ au câștigat la Roman

CSM Roman – Aerostar Bacău 1-2 (0-1)

Fotbaliștii de la CSM Roman nu se regăsesc în această perioadă a campionatului și au pierdut din nou pe teren propriu, de această dată 1-2 cu Aerostar Bacău, în etapa a 25-a din seria întâi a ligii a treia. Elevii lui Gabi Țapu și Iosif Susanu au avut la dispoziție două săptămâni să pregătească duelul cu trupa antrenorului pietrean, Mihai Ionescu, după ce runda trecută au stat, însă nu au reușit să obțină un rezultat favorabil în fața „aviatorilor“ din Bacău. Oaspeții au condus cu 1-0 la pauză, după golul lui Tudorache, avantaj pe care l-au majorat în partea a doua, când același jucător a marcat pentru 2-0. Cu 5 minute înainte de final, portarul gazdelor, Alexandru Hărăguță, a înscris golul de onoare al romașcanilor, iar meciul s-a terminat cu victoria băcăuanilor, care s-au impus cu 2-1. Din păcate, după acest al zecelea eșec stagional, gruparea de la malul Moldovei a rămas cu 33 de puncte și se află în continuare pe poziția a șasea în ierarhia internă.

Gazdele au început partida de vineri cu Hărăguță – Scânteie, Brăescu, Florean, Popa, Petrila, Țapu, Grigore, Covaliu, Pârlea și Vartolomei, iar pe banca de rezerve i-a avut pe Băiceanu, Isciuc, Rotaru, Marin, Lucaci, Dutciuc și Lupușoru.

Runda viitoare, vineri 5 mai, Popa și compania vor evolua în deplasare cu Sporting Liești.

Rezultate, etapa XXV

CSM Roman – Aerostar Bacău 1-2 (0-1)

Atletico Vaslui – Sporting Liești 0-3 (0-2)

CSM Pașcani – Sportul Chișcani 3-3 (1-2)

Olimpia Râmnicu Sărat – AFC Odorheiu Secuiesc 2-1 (2-1)

Știința Miroslava – Olimpic Cetate Râșnov 1-0 (1-0)

AFC Hărman – Metalosport Galați 6-1 (3-0)

AFK Miercurea Ciuc – Avântul Valea Mărului 4-2 (3-0)

SC Bacău a sta

Clasament

1.AFC Hărman 23 17 4 2 55-14 55p

AFK Miercurea Ciuc 23 16 5 2 49-15 53p Știința Miroslava 23 16 3 4 53-27 51p Aerostar Bacău 23 11 5 7 34-23 38p Sporting Liești 24 10 4 10 34-29 34p CSM Roman 23 10 3 10 39-42 33p Atletico Vaslui 22 10 2 10 39-40 32p Avântul Valea Mărului 23 9 3 11 39-50 30p Olimpia Râmnicu Sărat 22 9 2 11 30-26 29p Olimpic Cetate Râșnov 24 8 5 11 25-28 29p Metalosport Galați 23 7 4 12 18-33 25p AFC Odorheiu Secuiesc 23 6 4 13 20-49 22p CSM Pașcani 23 6 3 14 38-57 21p Sportul Chișcani 24 3 4 17 18-52 13p SC Bacău 23 7 5 11 37-43 -20p

Rezultate

Divizia A, handbal feminin, etapele X, XXIII

Spartac București – HCF Piatra Neamț 25-32 (10-17)

HCF Piatra Neamț – Spartac București 23-24 (12-10)

Fotbal, liga V, etapa XIV

Zorile Urecheni – CSM Ceahlăul 0-4 (0-2)