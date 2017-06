Start cadastrării gratuite!

* Pentru fiecare primărie se alocă 150.000 lei *Prioritare, terenurile agricole și cele cu investiții *Contracte de finanțare derulate în doi ani

S-a dat startul pentru cadastrarea gratuită a terenurilor. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a demarat acțiunea de semnare a contractelor de finanțare pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Pentru anul 2017, ANCPI a alocat 442.350.000 de lei din veniturile proprii, pentru finanțarea înregistrării sistematice pe sectoare cadastrale, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Suma poate finanța lucrări în 2.949 de unități administrativ-teritoriale rurale și urbane.

„Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale din extravilan și, prin excepție, din intravilan se realizează în baza unui contract de finanțare încheiat de primării cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț. Deja am transmis notificări celor 77 unități administrativ-teritoriale eligibile pentru cadastrarea gratuită. Termenul limită până la care unitățile administrativ teritoriale eligibile pot accesa fondurile este de cel mult 45 de zile de la primirea înștiințărilor pe care le-am transmis. Noi vom grăbi lucrurile pentru încheierea contractelor de finanțare, ca să rămână primăriilor mai mult timp pentru achiziția serviciilor de înregistrare sistematică“, a declarat Simion Stâncel, directorul OCPI Neamț.

*Sume alocate, contracte semnate pe doi ani

Fiecare primărie primește 150.000 de lei pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, în perioada 2017- 2019, față de 135.000 de lei, cât s-a alocat în 2016. Contractele de finanțare sunt multianuale, pe 24 de luni, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd finanțarea dacă lucrările de înregistrare sistematică nu sunt finalizate până la sfârșitul anului 2017.

„Sunt exceptate de la alocarea fondurilor destinate finanțării primăriile care au demarat sau au în derulare lucrări de înregistrare sistematică la nivelul întregii unități administrativ teritoriale. În cazul județului nostru, în această situație se află cele două nuclee incluse deja în programul de cadastru sistematic derulat la nivelul țării. Unul din aceste nuclee este situat în zona Roman, care cuprinde comunele Tămășeni, Cordun și Săbăoani. Cel de al doilea nucleu se află în zona Piatra Neamț – Târgu Neamț și are arondate comunele Dobreni, Bodești și Grumăzești. Lucrările de cadastrare gratuită din cele 6 comune nemțene se derulează în bune condiții, anul trecut s-au semnat și contractele de finanțare. Mai avansate sunt lucrările de la Săbăoani și Dobreni, până la sfârșitul acestui an aceste comune vor fi înscrie în Cartea funciară“, a precizat Simion Stâncel, directorul OCPI Neamț.

Achiziția serviciilor de înregistrare sistematică va fi realizată de fiecare primărie în parte, prin organizarea procedurilor legale aplicabile. Ulterior, acestea vor încheia contracte de prestări servicii cu persoane fizice și juridice autorizate să execute lucrări de cadastru. Plățile către primării vor fi efectuate după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate de către reprezentanții OCPI Neamț. Primăriile au obligația legală să selecteze, cu prioritate, sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de investiții pentru infrastructură de interes național și terenuri agricole subvenționate de APIA Neamț.

