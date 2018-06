Spitalul din Bicaz a trecut pe eficienţă energetică

Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului REGIO de la Bicaz este 2,75 milioane Euro și reprezintă 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului.

Spitalele din Bicaz și Vatra Dornei vor beneficia de fonduri din Programul Operațional Regional 2014-2020 (REGIO), anunţă Agenţia pentru Dezvoltare Regională N-E. Două importante contracte de finanțare au fost semnate la Piatra Neamț pe 14, respectiv 15 iunie 2018, între Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Vasile Asandei, Director General și inițiatorii proiectelor, după cum urmează:

I. ORAȘUL BICAZ, prin Dl Primar Nicolae Sălăgean, pentru proiectul EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR SPITALULUI ORĂȘENESC “SFÂNTUL IERARH NICOLAE” BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ

Proiectul va avea o durată de implementare de 51 de luni și are ca obiectiv scăderea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de clădirile Spitalului Orășenesc Sf. Ierarh Nicolae Bicaz, cu aproximativ 62% în cazul clădirii spitalului (Pavilion I) și cu aproximativ 64% în cazul Secției Pediatrie (Pavilion II), prin implementarea unor soluții tehnice moderne de anvelopare a clădirilor, realizarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, modernizarea energetică a instalațiilor interioare, instalarea de panouri fotovoltaice care vor asigura o parte din energia electrică necesară funcționării spitalului și instalarea de pompe de căldura, care vor asigura o parte din energia necesară pentru încălzire și pentru prepararea apei calde de consum.

II. MUNICIPIUL VATRA DORNEI, prin Dl Primar Ilie Boncheș, pentru proiectul REABILITAREA SECȚIEI DE OBSTRETICĂ GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI

Proiectul va avea o durată de implementare de 32 de luni și are ca obiectiv creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Secția de obstretică ginecologie, aparținând Spitalului municipal Vatra Dornei, prin implementarea unor soluții de scădere a consumului de combustibil convențional și, în mod implicit, și scăderea emisiilor de dioxid de carbon.

Valoarea finanțării nerambursabile este 384.873 Euro și reprezintă 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului.

“ Ne bucurăm că, în această perioadă de programare, investițiile în sănătate găsesc sprijin în Programul Operațional Regional, pe mai multe paliere. Iată că zilele acesatea am făcut primii pași pentru punerea în practică a unui deziderat comun la nivelul Regiunii Nord-Est, acela de a eficientiza energetic clădirile publice, în special pe cele din sectorul sanitar, care sunt mari consumatori. În Bicaz, se estimează că peste 11.000 de pacienți pe an vor beneficia de condiții sporite din punct de vedere al confortului termic, iar în Vatra Dornei, aproximativ 37.000 de pacienți. În mod complementar, unitățile de primiri urgențe și ambulatoriile mai au la dispoziție o axă dedicată, prin care își pot moderniza infrastructura și achiziționa dotări de specialitate, astfel încât impactul să fie unul complet, în sensul creșterii calității serviciului medical” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est .