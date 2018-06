Șoferii vor fi obligați să meargă la examinare la sesizarea oricărui medic

Neprezentarea duce la pierderea permisului în 30 de zile

“Ar trebui o rubrică distinctă în anamneza pacientului, privind deținerea permisului de conducere”, a precizat purtătorul de cuvânt al DSP Neamț

Orice medic va putea să trimită șoferii la o examinare medicală atunci când constată o afecțiune care nu permite deținerea unui permis auto. În prezent, medicul de familie este singurul care are această competență și este autorizat să emită adeverința care atestă că pacientul său are sau nu afecțiuni incompatibile cu șofatul. Noul proiect legislativ “încolțește” șoferul care ignoră simptomele de boală care-i scad puterea de concentrare la volan din cauza unor afecțiuni neglijate sau viteza de reacție a reflexelor în trafic. Practic, documentul propus recent pentru adoptare la Camera Deputaților (Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice) stabilește că orice medic, nu doar cel de familie, va putea să trimită un șofer la examinare într-o clinică autorizată. Astfel, șoferii care suferă de afecțiuni ce nu permit deținerea permisului auto vor pierde actul automat. „Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidența sau în îngrijirea sa, prezintă afecțiuni medicale, este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistență medicală autorizată, cu diagnosticele constatate și cu datele de contact ale unității medicale în care medicul trimițător își desfășoară activitatea și să consemneze acest lucru în fișa medicală a conducătorului”, scrie în proiectul de act normativ, cu precizarea că există un ordin al ministrului sănătății cu afecțiunile ce nu permit conducerea mașinilor. Biletul de trimitere va trebui onorat în maxim 3 zile lucrătoare de la comunicare. Urmează ca, în urma examinării de specialitate, să se constate fie că șoferul este apt, și atunci clinica va comunica medicului trimițător rezultatul, în maxim 15 zile, și șoferul își va păstra permisul; fie se constată că șoferul este inapt să mai conducă automobile- iar în acest caz într-o singură zi de la data constatării clinica va trebui să informeze poliția rutieră, medicul trimițător și șoferul în cauză, drept urmare conducătorul auto își va pierde permisul prin retragerea de către poliția rutieră. A treia variantă va fi neprezentarea șoferului la examinare, iar în acest caz, dacă medicul trimițător nu va fi informat de clinică în maxim 30 de zile de la comunicarea biletului de trimitere către șofer despre rezultatul examinării, acesta va informa poliția rutieră și șoferul își va pierde permisul după ce poliția rutieră îl va retrage. Șoferii își vor putea recupera permisul numai dacă scapă de afecțiunile din cauza cărora au rămas fără acest document. Pentru ca mecanismul noului normativ să funcționeze, inițiatorii proiectului au prevăzut și amenzi pentru medicii și clinicile care nu vor respecta obligațiile menționate. Din păcate, în prezent nu există o procedură clară de comunicare între medic, clinic și poliție. Iar bolnavul, în cele mai multe cazuri, sigur că evită să ajungă la doctorul de familie cu rezultatele nefavorabile ale unor examinări făcute la clinici private, unde au plătit consultația, iar medicul nici nu află că pacientul său suferă de o afecțiune incompatibilă cu șofatul. Clinicile nu au obligația de a informa medicii de familie, astfel că se rupe firul comunicării afecțiunilor. “Nu avem o evidență pe persoane, avem doar raportările lunare ale medicilor de familie, pe afecțiuni. Medicul de familie eliberează adeverința necesară pentru continuarea fișei medicale obligatorii pentru obținerea permisului auto sau la expirarea documentului, astfel încât se merge pe corectitudinea medicului de familie pentru emiterea avizului de apt, fiind însă posibil ca doctorul însuși să nu cunoască toate afecțiunile persoanei solicitante. Desigur, dacă are anumite suspiciuni, este bine să trimită pacientul la o consutație de specialitate, pentru a se asigura că acesta nu are vreo afecțiune din cauza căreia ar putea pune vieți în pericol, în trafic. Poate că ar trebui să existe și o rubrică distinctă în fișa fiecărui adult, în anamneza pacientului, în care să se menționeze dacă deține permis de conducere, pentru sporirea vigilenței față de șoferi, ori de câte ori aceștia se prezintă la cabinet”, a precizat dr. Mirela Grădinaru, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Neamț. Pentru a putea fi aplicat, Proiectul de lege trebuie adoptat de Camera Deputaților și promulgat, apoi publicat în Monitorul Oficial.

Geanina NICORESCU