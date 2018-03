Şoferi periculoşi, prinşi pe şoselele Neamţului

Polițiștii au depistat în trafic, în ultimele două zile, nu mai puţin de șapte conducători auto aflați sub influența alcoolului, unii dintre ei fără drept de a conduce autovehicule. Patru dintre conducătorii auto aflați sub influența alcoolului circulau pe raza localităților Piatra Neamț, Păstrăveni și Cordun, punând în pericol siguranţa publică. Doi dintre şoferi au fost opriți în trafic, pe raza comunei Păstrăveni, la o diferență de jumătate de oră între constatări.

Unul dintre conducătorii auto, un bărbat de 63 de ani, din Urecheni, a fost oprit de către polițiști pe DJ 155 I, din Păstrăveni, în jurul orei 20.16 și a fost

tânăr de 31 de ani, din Păstrăveni a fost surprins în flagrant de polițiști, în timp ce conducea un autoturism pe DC 19, fără a poseda permis de conducere și fiind sub influența alcoolului. În cazul conducătorului auto, aflat sub influența alcoolului și depistat de polițiști pe raza comunei Cordun, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, însă a refuzat recoltarea probelor biologice.

Alți trei conducători auto au fost depistați de polițiști, duminică, pe raza localității Roznov și a municipiilor Roman și Piatra Neamț. În cazul șoferului depistat în Roman, polițiștii au stabilit că acest nu poseda nici permis de conducere, rezultatul testării fiind de până în limita de 0,40mg/l alcool pur în aerul expirat. Cea mai mare valoare a testării cu aparatul etilotest a fost de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

“În cazurile constatate, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevare de mostre biologice. Dacă aţi consumat băuturi alcoolice nu vă urcaţi la volan,! Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, şoferii care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice riscă şi închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancţiunea prevăzută de lege pentru cei depistaţi în trafic cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reţinut fără drept de circulaţie. Conducerea sub influența băuturilor alcoolice reprezintă una din cauzele principale ale agravării consecințelor accidentelor rutiere”, a transmis inspectorul Elena Bulgărea, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.

Poliţiştii ne asigură că acționează permanent pentru salvarea de vieți și sancționarea celor care nu respectă regulile de circulație și pun în pericol traficul rutier.

Geanina NICORESCU