Șofer prins beat la volan, pe drum național

În ziua de 16 mai, polițiștii au oprit în trafic pe DN 15, în localitatea Dumbrava Roșie, un bărbat de 36 de ani, din Podoleni, care conducea un autoturism sub influența băuturilor alcoolice. Etilotestul a indicat o alcoolemie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Drept urmare, șoferul a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.

Geanina NICORESCU