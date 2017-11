Şi-a “sărbătorit” majoratul la volanul unei maşini furate, beat şi fără permis

În dimineaţa de 20 noiembrie, polițiștii Postului de Poliţie Piatra Şoimului au depistat, în urma unei sesizări, un tânăr de 18 ani, din localitate, care a sustras un autoturism, pe care l-a condus, prin localitate, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice şi fără a poseda permis de conducere.

“În momentul depistării, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare de 0,40 mg/lalcool pur în aerul expirat. Autoturismul a fost recuperat şi predat părţii vătămate, iar polițiștii au continuat cercetările pentru săvârşirea infracţiunilor de furt în scopde folosinţă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducere unui vehicul sub influenţa alcoolului”, a declarat subinspectorul Elena Bulgărea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ.

Tânărul a ajuns în arestul poliţiei, urmând să fie prezentat în faţa instanţei de judecată.

În data de 20 noiembrie, alţi doi nemţeni au fost depistaţi, în trafic, conducând sub influenţa alcoolului, unul dintre ei fiind protagonistul unui accident rutier. Este vorba despre un bărbat de 47 de ani, din Roman, care a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu şi pe fondul consumului de alcool a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, intrând în coliziune cu două autoturisme staţionate regulamentar. În urma testării cu aparatul alcooltest,a rezultat faptul că bărbatul avea o concentraţie de peste 0,40mg/l alcool pur în aerul expirat.

Într-un alt caz, în urma unei sesizări, polițiștii Postului de Poliţie Poiana Teiului au identificat în trafic, pe DN 17 B, un autoturism care circula haotic dinspre Borca spre Poiana Largului. Polițiștii au vrut să oprească maşina, însă conducătorul autovehiculului a refuzat să se supună, continuându-şi deplasarea spre Poiana Largului. Acesta a fost urmărit de autospeciala de poliție, iar pe raza satului Topoliceni, a fost capturat și identificat în persoana unui tânărde 24 de ani, dinTârgu Neamț. Şoferul a refuzat prelevarea de mostre biologice.

Poliţiştii atrag atenţia şoferilor că, pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, şoferii care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice riscă şi închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancţiunea prevăzută de lege pentru cei depistaţi în trafic cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge.

Geanina NICORESCU