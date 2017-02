Şi anul acesta, la pregătitoare, tot 3 clase de Step by Step

Ieri, a început prima etapă a înscrierilor copiilor în clasa pregătitoare, care se va încheia pe 16 martie 2017. Iar de astăzi şi până la data de 2 martie 2017, în toate unităţile de învăţământ preşcolar se organizează „Ziua Porţilor deschise”, pentru părinţi, copii şi oricine doreşte să afle cum arată spaţiile destinate activităţilor la clasa pregătitoare. Cu această ocazie, părinţii vor putea discuta cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate.

Inspectorul şcolar Elena Preda, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, a menţionat că pentru anul şcolar 2017-2018 sunt pregătite 201 clase, din care 197 – învăţământ de masă, o clasă învăţământ particular şi 3 clase învăţământ special ( câte una la CSEI Piatra Neamţ, Roman şi Târgu Neamţ). Din numărul de clase stabilite în mediul urban, trei sunt cu alternativă educaţională Step by Step, respectiv două la Şcoala 2Nicu Albu” Piatra Neamţ şi una la Şcoala nr. 5 Piatra Neamţ. Din păcate, în ultimi ani numărul acestor claselor de Step a rămas constant, nicio altă şcoală nefiind interesată de sistemul educaţional de excepţie avansat de acest sistem. Predarea în cadrul programului Step by Step se face respectând curriculum-ul naţional pentru învăţământul primar. Programul zilnic este de opt ore şi se desfăşoară sub îndrumarea a două învăţătoare la fiecare clasă. Învăţarea are loc într-un mediu educaţional plăcut, în săli de clasă cu mobilier modular şi cu o dotare materială deosebită. Procesul instructiv-educativ se bazează pe aplicarea metodelor moderne şi pe formarea la copii a deprinderilor de muncă independentă. Acestea se dezvoltă cu precădere în cadrul centrelor de activitate, specifice acestei alternative educaţionale.

Step by Step este o metodă alternativă de educaţie dezvoltată în SUA, care promovează metode de predare-învăţare centrate pe copil şi pe implicarea familie.

Vor putea fi şcolarizaţi, în total, 4211 elevi, din care 4172 în învăţământul de masă, 24 în învăţământul special şi 15 în cadrul învăţământului particular. Din totalul celor 4172 locuri libere pentru învăţământul de masă, cele mai multe sunt disponibile în mediul rural, respectiv 2604.

Se pot înscrie copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2017 inclusiv, precum şi copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2017, dacă în urma evaluării psihosomatice au primit rezultate pozitiv.

Consiliul Director al Centrului pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step a decis prelungirea termenului de primire a cererilor de extindere a alternativei educaţionale Step by Step pentru anul şcolar 2017-2018 până la data de 15 martie 2017. Iniţial, data limită pentru trimiterea cererilor a fost 15 februarie 2017.

Geanina NICORESCU