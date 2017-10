Sfaturi pentru grădină: flori care se sădesc toamna

*Plantarea se face cu 20-30 zile înainte de îngheț

Profitați de ultimele zile însorite de toamnă pentru a lucra în grădină. Bulbii care se pun acum în pământ, în timpul iernii bulbii vor intra în repaus vegetativ, iar în primele zile călduroase ale primăverii vor crește armonios și îți vor oferi inflorescențe splendide. Dacă vreți să aveți flori cât mai mari și frumoase în primăvară, este bine să verificați țesutul bulbilor, care trebuie să fie tare, fără părți moi sau mucegăite, cu suprafața netedă. Nu cumpărați bulbi încolțiți, dar să fie cât mai mari, pentru o înflorire abundentă și o dimensiune mare a florilor.

Florile se remarcă atunci când bulbii sunt plantați în grupuri mari. Arată minunat și în recipiente pentru terasă și curte. Plantarea bulbilor se face cu 20-30 zile înainte de primul îngheț.

Lalelele: bulbii se plantează în sol la finalul din septembrie și până în luna noiembrie, atâta timp cât pământul nu este înghețat. Este o plantă care, în condiții de viață nefavorabile, supraviețuiește în pământ prin organele subterane, fiind practic o plantă perenă. Lalelele cresc foarte bine la umbră, însă le face bine și soarele, așa că bulbii pot fi plantați oriunde în grădină.

Zambilele sunt flori ce înfloresc primăvara devreme, iar denumirea lor vine din grecescul Hyakinthos, însemnând piatră prețioasă, giuvaer. Bulbii se vor așeza în groapa de plantare cu discul în jos, iar adâncimea de plantare este influențată mult și de mărimea bulbilor.

Stânjeneii sau irișii se îndesesc de la an la an și plantele îmbătrânesc. Pentru plantarea de toamnă, alegeți doar bulbii sănătoși și nu foarte învechiți. Folosiți un tratament cu fungicid, pentru a vă asigura că nu se vor îmbolnăvi, apoi plantați bulbii în sol, într-un amestec de pământ, turbă și nisip.

Freziile: pentru ca aceste flori să înflorească abundent primăvara este recomandat să plantați bulbii toamna, într-o zonă luminoasă. Aveți nevoie de un sol bine drenat, ușor, eventual cu un adaos de nisip și îngrășământ de grajd. Specialiștii recomandă ca pământul să fie udat cu o zi sau două înainte și bine mărunțit. Se recomandă ca plantarea bulbilor să se facă într-o zi noroasă.

Lăcrămioarele: bulbi se pun în pământ bine drenat. Pentru plantare este necesar să amestați pământul cu materiale organice, precum turba, compostul, rumegușul sau îngrășământul natural descompus. Lăcrămioara se adaptează oricărui tip de sol, mai puțin unuia care reține apa pentru mult timp.

Brândușele de toamnă se plantează în octombrie, iar cele de primăvară se din septembrie până în noiembrie. Au nevoie de soluri bine afânate. Este indicat să puneți pe deasupra pământului și puțin nisip.

Ghioceii, bulbii trebuie plantați toamna devreme, în pământ fertil, într-un loc însorit sau parțial umbrit. Gioceii pot fi lăsate în același loc mulți ani, dacă doriți să-i mutați sau să îi înmulțiți, trebuie scoși din pământ imediat ce s-au ofilit florile.

Solul ideal trebuie să reproducă condițiile naturale din păduri, unde ghiocelul crește de obicei, să fie bogat în humus și să rețină relativ ușor umezeala.

Anemona are nevoie de sol reavăn, bogat în humus și bine drenat. Fiind o plantă sensibilă la excesul de umezeală și la temperaturile scăzute, anemona se dezvoltă bine dacă este expusă la soare, în această situație este favorizat și coloritul florilor.

Tuberculii de anemonă se plantează toamna, dar și primăvara devreme, în februarie-martie.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU