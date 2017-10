Sfaturi pentru grădină: curățenia de toamnă

Perioada ideală pentru toaletarea gazonului

Tot acum se face aerarea, fertilizarea și supraînsămânțarea

Este perioada ideală pentru a te ocupa de curte, de pomii fructiferi și de flori, dar nu trebuie uitat nici de gazon. Dacă este bine udat, fertilizat și supraînsămânțat cum trebuie, gazonul va arăta bine și va avea o culoare placută tot anul. Acum este foarte indicată toaletarea gazonului. Practic, curățenia de toamnă ar trebui să înceapă acum, pentru a avea un gazon verde și sănătos până la finalul anului, dar și în 2018. Dacă în zonele cu umbră a crescut mușchi, va trebui folosit un erbicid special pentru a-l îndepărta. Asemeni resturilor vegetale care formează un strat compact, mușchiul menține prea multă umiditate, iar asta poate face ca rădăcinile gazonului să putrezească. Gazonul se tunde până în momentul în care iarba încetează să mai crească. Adică, inclusiv toamna. Ține minte ca la ultima tundere să lași iarba la un nivel de aproximativ 5 centimetri. Dacă, pe timp de iarnă, iarba este prea înaltă, ea va fi culcată la pământ de vânt și ger, iar solul nu se aerisește. Dacă, dimpotrivă, e prea scurtă, iarba are toate șansele să fie distrusă de viscol și de soare. Este foarte clar ce rol important joacă tunderea gazonului în această perioadă. Toamna se aerează solul de sub gazon Aerisirea gazonului e un proces la fel de important ca și tunderea lui. Solul se compactează din cauza presiunii generată de joaca copiilor, parcarea mașinii, presiunea șezlongurilor. Drept consecință, rădăcinile gazonului nu mai primesc cantitatea necesară de aer, apă și nutrienți pentru a se dezvolta corespunzător. Este motivul pentru care apar acele găuri în gazon. Pentru că, într-o curte, gazonul este invariabil expus la un astfel de stres, el are neapărat nevoie de o operațiune de aerare la început de toamnă. Cu ajutorul unei furci clasice sau cu un aerator de gazon care pătrunde cu lamele ascuțite în sol, se creează canale de aer care permit rădăcinilor să respire. Este recomandat ca acest proces să se repete odată la doi ani. Gazonul curățat și aerat are nevoie de un top-dressing care se găsește în orice magazin cu materiale pentru grădină. Împrăștie acest mix de sol folosind o lopată. Cerne-l cu atenție la nivelul solului astfel încât să nu sufoci gazonul existent. Important este să găsești un instrument care să te ajute la nivelare, iar distribuția uniformă este esențială acestui proces. Fertilizarea și însămânțarea solului Pe perioda toamnei, solul este suficient de umed și cald pentru a face o nouă însămânțare. Înainte de asta, însă, aplică un îngrășământ pe toată suprafața gazonului. Folosește un fertilizator pe bază de potasiu și fosfor pentru a întări rădăcinile și a oferi gazonului resistență pe perioada iernii. Dacă nu plouă în următoarele 3 zile de la aplicarea fertilizatorului, udă-l! Gazonul ar trebui să fie pregătit în acest punct pentru însămânțare. Folosește același tip de semințe într-o cantitate înjumătățită față de necesarul pentru o peluză nou. Asta va îmbogăți iarba și va ajuta la popularea denivelărilor proaspăt acoperite cu sol. Urmează acești pași simpli iar gazonul tău va fi foarte frumos tot timpul anului. Chiar dacă în această perioadă ne stă mintea doar la dulcețuri, zacuști și murături, știm că merită să alocăm câteva ore din timpul nostru și pentru a regenera și a pregăti gazonul să facă față vremii rele.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU