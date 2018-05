Sfaturi pentru grădină: copaci pe care să nu-i plantezi aici!

Vizați: ulmul, arțarul argintiu, salcia și nucul negru

Dacă dorim să avem tot fel de pomi în grădină, trebuie să știm că nu toți copacii sunt recomandați pentru un astfel de loc. E bine că, înainte de a alege puieții pe care să-i plantăm în grădină, să tăiem de pe listă cel puțin patru specii arboricole care pot dauna grădinii. Vorbim de pomii care pot afecta pământul și celelalte culturi. Mai rău, acești copaci pot deveni pericole pentru casă! Ulmul Deși îl poți vedea ornamentând o mulțime de grădini, datorită aspectului deosebit, ulmul nu este un copac potrivit pentru astfel de spații, ci mai degrabă pentru păduri. Exista mai multe dezavantaje ale plantării ulmului în grădină. Pe lângă faptul că este predispus la mai multe infecții și boli, rădăcinile voluminoase și extinse ale copacului pot afecta fundația casei sau alte culturi dimprejurul lui. În plus, atunci când este uscat, este destul de șubred, riscând să se rupă ușor la vânt puternic și să cadă peste alte plantații sau peste porțiuni ale casei. Arțarul argintiu Este frumos, țanțoș, crește repede, dar este unul dintre cei mai umbroși copaci. Umbra lui rece s-ar putea să fie în defavoarea restului de plante din grădină, care au nevoie de soare și de caldură. În plus, pomicultorii susțin ca arțarul argintiu nu are o tulpină sau crengi foarte rezistente și că, la o furtună ceva mai puternică, există riscul să se rupă și să cadă peste casă. Salcia Cu o coroana imensă și umbroasă, salcia este un copac aspectuos și folosit frecvent în scop ornamental, dar nu în spații mici, îngrădite și cu pământ uscat. Salciei îi place foarte mult lângă apă, întrucât are nevoie de umiditate. Dacă grădina nu-i oferă astfel de resurse, își procură apa de unde poate – din canalizarea casei, de la alte plante de prin preajmă – și usucă foarte tare pământul, daunând tuturor plantațiilor dimprejurul casei. În plus, pe cât de repede crește și se dezvoltă, pe atât de șubred este lemnul salciei, fiind ușor îndoit și rupt la un vânt cu o intensitate mai mare. Nucul negru Dacă încerci să dai un aer mai sofisticat grădinii tale, iar nucul negru îți surâde mai mult decât cel clasic, gândește-te de două ori înainte de a opta pentru el. Nucul negru conține o toxină specială pe care o împrăștie în pământul din jurul lui pentru a-și crea un mediu propice creșterii. Această substanță este dăunătoare pământului și plantațiilor din jurul copacului, de aceea nu face „casă bună” cu grădinile mici și înghesuite.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU