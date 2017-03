Sfârșitul de săptămână aduce vreme caldă

*Duminică la amiază, la Piatra Neamț temperatura maximă a aerului va trece de 11 grade Celsius *Ieri după-amiază, la ora 13, pe masivul Ceahlău erau minus 4 grade Celsius și un strat de zăpadă de 56 de centimetri

De astăzi, a început perioada „babelor“ pe vechi, iar acest lucru se poate vedea și la aspectul vremii de-afară, care este nu tocmai prietenos. Pe lângă acest lucru, până în această dimineață, la ora 9, județul Neamț se află sub informare de vremea rea, respectiv de ploi moderate cantitativ, ninsori la munte și intensificări ale vântului. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul menționat, cantitățile de apă vor depăși local 10…15 l/mp sau chiar 20…25 l/mp.

La munte vor predomina ninsorile, iar vântul va avea unele intensificări pe creste, spulberând zăpada. În nordul Moldovei, trecător, vor mai fi precipitații mixte. Intensificări ale vântului se vor semnala și în regiunile sud-estice, cu rafale de 50…65 km/h.

Trecând de la acest aspect, ieri după-amiază, la ora 13, în partea de est a județului era o vreme mohorâtă și se înregistrau 4 grade Celsius. La polul opus, pe masivul Ceahlău era iarnă în toată regula, fiindcă temperatura aerului coborâse până la minus 4 grade Celsius, iar stratul de zăpadă măsura 56 de centimetri. Până sâmbătă inclusiv, la Piatra Neamț timpul rămâne rece și instabil. Va ploua, iar temperatura maximă a aerului se va situa între 6 și 9 grade Celsius. Și noaptea va fi rece, chiar sub 0 grade Celsius. În această perioadă, cerul va fi mai mult acoperit.

Dar până atunci, astăzi, în orașul de sub poalele Pietricicăi vremea va fi rece și instabilă, pietrenii fiind nevoiți să se îmbrace gros și să poarte umbrele. La prânz, temperatura maximă a aerului va arăta 5 grade Celsius. La munte va ninge. Noaptea, minima aerului va scădea până la două grade Celsius. Și mâine e posibil să plouă. Cerul va fi plin de nori. Temperatura maximă a aerului va fi de 6 grade Celsius. Noaptea se a lăsa frigul, respectiv 1 grad Celsius. Joi va fi ceva mai bine, e vorba de 9 grade Celsius. Vineri va ploua, iar valoarea maximă a aerului va ajunge la 7 grade Celsius. Sâmbătă va fi o vreme instabilă, iar la prânz temperatura maximă a aerului va indica 6 grade Celsius. Noaptea va fi rece, respectiv minus 3 grade Celsius.

V. ANDRIEȘ