Sezon perfect pentru sportivii de la CS Ceahlăul

Până acum, la jumătatea anului competițional, 2017 a fost un an perfect pentru sportivii de la CS Ceahlăul Piatra Neamț, la toate secțiile din cadrul clubului, canotaj, atletism, lupte greco-romane, caiac-canoe, sporturi olimpice, respectiv karate și radioamatorism, la cele neolimpice. Clubul condus de Valentin Gavril se poate lăuda cu mai multe titluri naționale, în special la atletism și lupte greco-romane, dar și medalii la întrecerile internaționale, jocuri balcanice, cupe și campionate europene, dar și întreceri mondiale.

Fete de aur la canotaj

Cele mai bune rezultate sunt cele 3 titluri europene obținute la Campionatul European de juniori, care a avut loc la Krefeld, în Germania, obținute de Andreea Grăpinoiu, în proba de 4 vâsle, respectiv Monica Andron și Alexandra Rusu, în proba regină de 8 plus 1. De altfel, cele 3 canotoare pietrene, componente ale lotului național de juniori, vor reprezenta România și la Campionatul Mondial de juniori, care va avea loc pe data de 3 august, la Trakai, în Lituania. Pe lângă aceste performanțe, canotorii pietreni au cucerit medalii și la întrecerile naționale, Cupa României pe ergometru, Campionatul Național de Canotaj – Fond, performeri fiind Andreea Grăpinoiu, Dănuț Nanea, Laura Pal, Monica Andron, Alexandra Rusu, Denisa Onia, Amalia Mustea, Lavinia Munteanu și Adriana Precupanu.

Diana Țigănașu și Lenuța Burueană, cele mai bune atlete din țară

Una dintre revelațiile de la CS Ceahlăul și ale atletismului românesc, la nivel de juniori, este în acest moment Diana Țigănașu, sportivă care de la începutul anului a câștigat în țară aproape tot ce se putea câștiga. A obținut titluri naționale la categorii superioare de vârstă, a stabilit recorduri naționale și a cucerit medalii internaționale. Eleva antrenorului Dan Cojocaru a început anul în forță cu record național la greutate, 16,75 metri, realizat în sală la București, după care la naționale de iarnă, de aruncări lungi, a cucerit numai puțin de 4 medalii de aur la disc, la seniori, tineret, juniori 1 și 2. Mai are în palmares un bronz la Jocurile Balcanice, în sală, la Istanbul, când a aruncat 14,02 metri, la greutate, respectiv un aur și un argint, tot la Jocurile Balcanice din Bulgaria. Acolo, Diana a obținut aurul la disc cu o performanță ce a măsurat 43,36 metri, și argintul la greutate, cu 15,80 metri. Mai are un argint și un bronz la greutate, la tineret, medalii obținute la naționalele de seniori și tineret de la București, din luna aprilie. Cea mai mare provocare pentru atleta originară din Piatra Neamț va fi în această vară, la Campionatul Mondial rezervat juniorilor 2, care va avea loc la jumătatea lunii viitoare în capitala Kenyei, Nairobi.

Și Lenuța Burueană a început 2017 în forță, cu medalia de aur la greutate, la Campionatele Universitare de la Bacău, după care a cucerit două titluri naționale, la greutate, atât la senioare, cât și la tineret, cu o performanță de 15,58 metri. Din păcate, la începutul verii, atleta născută în județul Iași a suferit o problemă medicală care a ținut-o departe de concursuri, revenind la finele săptămânii trecute la Cupa Europei, pe echipe, unde a concurat pentru România.

O nouă senzație a atletismului pietrean se anunță și Irina Bordeianu, medaliată cu bronz la naționalele de cros și care a început să obțină rezultate frumoase în concursurile de alergare montană. Ea a participat deja la două întreceri internaționale, în Bulgaria și Italia, și se pregătește de alte două competiții, de nivel european și mondial, în Slovenia și Italia.

Tot la atletism au obținut medalii Robert Gavril și Rareș Baluș, la naționalele de atletism în sală rezervate copiilor.

Potoschi și Maxim țin steagul sus la lupte greco-romane

Și secția de lupte greco-romane de la CS Ceahlăul se poate lăuda cu performanțe frumoase în acest sezon, în special prin Daniel Potoschi, campion național de cadeți, la categoria 63 de kg, și medalie de bronz la naționalele de juniori de la Craiova, la categoria 60 de kg. Tot la Craiova, Codrin Maxim a cucerit și el bronzul la categoria 55 kg, în timp ce Dragoș Câmpanu, la seniori, a obținut recent medalia de bronz la naționalele de la Constanța, la 59 kg. Daniel Potoschi este component al lotului național de cadeți și juniori, iar luna viitoare va concura pentru țara noastră la Campionatul European din Bosnia și Herțegovina. Și celelalte 3 secții din cadrul clubului, cele de caiac-canoe, radioamatorism și karate, au confirmat în acest an, cu numeroase distincții la întrecerile naționale și internaționale și au îmbogățit zestrea de medalii a clubului sportiv Ceahlăul.

„În proporție de 70% ne-am îndeplinit obiectivele pentru acest an“

CS Ceahlăul și-a stabilit la începutul anului un obiectiv concret pentru 2017, iar acesta a fost realizat până acum în proporție de 70%, o performanță excelentă dacă ținem cont că suntem abia la jumătatea anului, iar până la final, sportivii pietreni, mai sunt angrenați în multe competiții și se mai pot cuceri multe alte medalii.

Instalat la conducerea clubului în primăvara anului 2010, directorul Valentin Gavril s-a arătat mulțumit de ceea ce au realizat sportivii și colegii antrenori până acum și crede că aceste performanțe se datorează seriozității cu care se lucrează la antrenamente, valorii antrenorilor, și condițiilor de pregătire pe care le au sportivii la CS Ceahlăul. Valentin Gavril are meritul că în cei 7 ani de când conduce acest club, a făcut toate eforturile ca sportivilor și antrenorilor să nu le lipsească nimic pentru a atinge marea performanță. „Până acum, sportivii noștri au avut un sezon excelent și au sunt mult în grafic cu obiectivele impuse. Eu, ca director, am obligația de a asigura condiții de pregătire și de concurs foarte bune pentru toți sportivii noștri legitimați. Aceste condiții au fost analizate cu toți antrenorii și niciodată nu s-a făcut diferența între ramuri, toți au primit în mod egal sumele necesare pentru a se face performanță, ținându-se cont de legile în vigoare. Și când a fost vorba de premierea sportivilor, nu s-a făcut diferențieri, dar s-a ținut cont de medalia unde a fost obținută, competiție mondială, europeană sau balcanică. Pe viitor sperăm să deschidem proiecte cu finanțare pentru CS Ceahlăul, din partea Primăriei Piatra Neamț, deoarece s-au dat drumul finanțări guvernamentale. Un rol important în obținerea acestor performanțe îl are și comunitatea locală, Primăria Piatra Neamț, prin Consiliul Local, și Consiliul Județean Neamț. Am reușit să îmbunătățim baza materială pe fiecare ramură în parte, cu ambarcațiuni noi la canotaj și caiac-canoe, saltele și echipament adecvat la lupte și materiale necesare la atletism pentru fiecare probă în parte. Pe lângă performanțele în sine, o altă mulțumire a mea este și faptul că avem 30 de sportivi la loturile naționale, dintre care 15 la canotaj, iar aceștia ne vor reprezenta la competițiile internaționale. Sper ca și partea a doua a lui 2017 să fie la fel de productivă în performanțe, medalii și titluri naționale, iar la finele anului să depășim obiectivele propuse. Credem că CS Ceahlăul are și o altă față prin amenajarea suprafeței noi de joc, prin schimbarea geamurilor, a izolației termice și centralelor termice achiziționate de Primăria Piatra Neamț. De când s-a schimbat suprafața de joc s-au organizat numeroase activități sportive, de stat și private, și sperăm ca în continuare să oferim publicului din Piatra Neamț și alte noutăți“, a declarat directorul Valentin Gavril.

Tenis

Maia Todirițe, între primele 8 la naționalele de copii

Maia Todirițe merge ceas la Campionatele Naționale de Tenis, rezervate categoriei de vârstă 10 ani, și a ajuns între cele mai bune 8 jucătoare din țară la acest nivel. Ultima victimă a sportivei de la clubul Condor Piatra Neamț este Andrada Komarov, favorita numărul 6, pe care Maia a învins-o în două seturi, scor 6-4, 6-0.

Eleva antrenorului Romeo Stoica are 3 victorii la naționalele din capitală și va lupta în fazele finale ale turneului pentru a-și asigura un loc cât mai sus în ierarhia națională la categoria 10 ani.

Astăzi, în sferturile de finală, Maia Todirițe va juca cu a treia favorită, și locul 3 în clasamentul național, Maria Nagy, de la CS Cerămuș Câmpulung Muscel.