Oficialii argumentează prin prezenţa foarte slabă la sesiunea a doua a Bacalaureatului şi rezultatele extrem de slabe

În Neamţ, o treime din absolvenţii înscrişi nu s-au prezentat, iar promovabilitatea a fost de 30%

Liceenii sunt puşi pe jar de o declaraţie a ministrului Educaţiei, Liviu Pop, care ar permite organizarea unei sesiune de Bacalaureat în decembrie sau februarie.

„Este o discuţie de a introduce o nouă sesiune de Bacalaureat şi eu cred că este necesară. Cât de utilă este sesiunea din august, deja ştim. Am văzut în ultimii zece ani de zile câţi absolvenţi s-au prezentat în august şi câţi au luat examenul de Bacalaureat. Şi anul acesta am avut un număr mare de persoane care s-au înscris şi totuşi prezenţa a fost foarte, foarte mică. Din punctul meu de vedere, cred că un examen de Bacalaureat, o altă sesiune ar trebui organizată undeva în decembrie, poate februarie fiind vacanţa de iarnă”, a spus Pop, referindu-se la introducerea celei de-a treia sesiuni de Bacalaureat.

La Bacalaureatul din toamna acestui an prezenţa a fost de două treimi din totalul celor înscrişi. Practic, din cei 831 de absolvenţi care şi-au depus dosarul, 189 nu s-au mai prezentat. Au trecut prin probele sesiunii august-septembrie 642 de absolvenţi, însă 442 au fost respinşi, iar unul- eliminat, generându-se o promovabilitate de 31%. Nici în anul 2016 situaţia nu a fost mai roz pentru că, din totalul celor 939 de înscriși la cea de-a doua sesiune de Bacalaureat, aproximativ o treime (351) a dat bir cu fugiţii.

Liviu Pop susţine că „deocamdată este o chestiune de discuții” și că nu se va schimba nimic pentru cei care urmează să dea BAC-ul anul viitor.

Geanina NICORESCU