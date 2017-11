Semnal de alarmă de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Pneumoniei O boală periculoasă, “atrasă” de igrasie

Doar unul din cinci părinţi ştiu simptomele pneumoniei

Numai jumătate dintre copiii bolnavi ajung să primească îngrijiri medicale

asa Naţională de Asigurări de Sănătate aduce în atenţia părinţilor, cu prilejul Zilei Mondială de Luptă Împotriva Pneumoniei, o problemă de sănătate neglijată de prea mulţi părinţi, pe fondul neştiinţei simptomelor dar şi din cauza condiţiilor precare de creştere a celor mici- malnutriţie şi igrasie în locuinţe.

Pneumonia a fost definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO) şi UNICEF drept „ucigaşul uitat al copiilor”. CNAS susţine depistarea şi tratamentul pneumoniei prin finanţarea investigaţiilor medicale, medicamentelor şi serviciilor medicale necesare, aliniindu-se astfel obiectivului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi UNICEF de reducere sub 3 la mie a mortalităţii copiilor copiilor cu vârsta sub 5 ani din cauza pneumoniei, până în anul 2025.

“Trebuie însă precizat că incidenţa cazurilor de pneumonie la copiii sub 5 ani depinde în mare măsură de factori de risc precum malnutriţia, poluarea aerului din interiorul locuinţei şi nevaccinarea. Această boală, cu cauze virale, bacteriene sau fungice, poate surveni la orice vârstă, dar este periculoasă în special pentru copiii sub 5 ani, fiind responsabilă de 16% din decesele survenite în întreaga lume la această grupă de vârstă (peste 920.000 în anul 2015). Din acest motiv, cele două instituţii internaţionale au lansat în anul 2009 un plan global de acţiune pentru prevenirea şi controlul pneumoniei (GAPP) şi au susţinut tehnic formarea unei coaliţii mondiale de organizaţii împotriva acestei boli”, subliniază CNAS.

Totodată, s-a instituit şi ziua mondială destinată conştientizării amplorii problemei pneumoniei infantile, deoarece s-a constatat că în lume doar unul din 5 părinți (sau îngrijitori ai copiilor) cunosc semnele bolii (respirație dificilă, tuse, febră, dureri de cap, frison, pierderea poftei de mâncare, convulsii etc.) și doar jumătate dintre copiii bolnavi de pneumonie primesc îngrijiri medicale.

În România, numărul anual al deceselor provocate de această boală la copiii sub 5 ani s-a diminuat cu peste 75% în ultimii 15 ani, dar problema pneumoniei se află în continuare în atenția autorităților din domeniul sanitar.

Geanina NICORESCU