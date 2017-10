Selecție de culegători de zmeură în Portugalia

În această perioadă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeaua EURES oferă 300 de posturi în agricultură

*Remunerația primită poate ajunge până la 1.200 de euro brut pe lună

Nemțenii pricepuți în agricultură, mai precis la cules de zmeură, pot lucra timp de două sau trei luni în Portugalia, unde vor primi o leafă de 600 -1.200 de euro, în funcție de experiență și alte criterii. Cele 300 de joburi se găsesc în diferite localități portugheze, respectiv Agrivabe (Quinta do Mirante, Sítio de Amaro Gonçalves, 1042-C), la firma Agrivabe, Olhão (Parque Hubel, Lamaceiro, Pechão, 8700-179), firma Hubel Agrícola (includes Campina, Moita Redonda, Fazenda Nova) și Tavira (Quinta Poço dos Pássaros, Sítio de Valongo, 8800-072), respectiv firma Nuvem Maravilha,Lda.

Din posturile mai-sus enumerate, ultima ofertă are cele mai bune salarii, e vorba de 749-1.199 euro brut pe lună. Cazarea va fi asigurată de angajator, cu un cost de 2 euro / zi în dormitoare, containere sau case separate, respectiv pentru femei și bărbați. Firma va achita 4,52euro / zi pentru fiecare zi lucrătoare, pentru alocația de hrană, plătită la sfârșitul lunii împreună cu salariul. În plus, angajatorul va achita transportul către Portugalia, costul acestuia va fi dedus din primele salarii. Atribuțiile viitorului angajat vor fi culegerea zmeurei (ambalare și etichetare), câte 40 de ore pe săptămână, dar va exista posibilitatea efectuarii unor ore suplimentare în funcție de producție. La această activitate sunt preferate persoanele cu experiență în recoltarea zmeurei, sau experiență în domeniul agricol în sere. Este un avantaj vorbirea limbilor engleză/spaniolă/portugheză, dar acest lucru nu constituie o cerință obligatorie. Persoanele interesate de aceste joburi trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă (din județul de domiciliu), unde se vor înregistra în baza de date, vor depune o copie a actului de identitate și/sau pașaport, și vor completa un formular. În celelalte două cazuri, angajatorii vor asigura prânzul și cina lucrătorilor.

V. ANDRIEȘ