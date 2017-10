Seară de muzică și poezie la Biblioteca Județeană

Asociația Kilometrul de Cultură, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț organizează o seară de muzică și poezie cu Adrian Bezna și Andrei Maftei, mâine, 12 octombrie, de la ora 18.00, în Sala Expo-Club „Victor Brauner“. Programul cuprinde un concert folk susținut de Adi Bezna, un recital de poezie susținut de Andrei Maftei, precum și lansarea volumelor de versuri „Cu lupii laolaltă. Amintiri cu vorbe și cântec“ și, respectiv, „Axioma Punct“.

Adrian Bezna: „Despre mine sau cum am înțeles că trebuie să trăiești cu lupii laolaltă“

„Născut la Baia Mare într-o iarnă a lui 1968, chiar de Sfântul Neculai, la trei minute după miezul nopții.

După naștere am ajuns ACASĂ în orașul Piatra Neamț, pe care îl voi considera mereu un ACASĂ.

Am învățat să cânt la chitară în școala generală de la fetele din grupul folk al școlii (primele acorduri LA minor, MI major, Re minor «furate» cu privirea).

Primul cântec (la o sărbătoare a școlii, cred că în 1982) a fost «Jurământ la Putna» al regretatului de acum Gil Ioniță, unul dintre Oamenii Folkului Bun, pe care am avut șansa să îl cunosc și să îl prețuiesc ca Om și ca prieten peste ani și ani.

Primul cântec al meu și, totodată, primul cântec pe cuvintele mele, a fost «La mulți ani», compus undeva prin 1983-84, bineînțeles din suferința copilului îndrăgostit de pe-atunci. Aceea a fost și perioada mea de formare în spiritul cuvântului și cântecului, ascultând – la radioul meu cu baterie pătrată Elba – Cenaclul Flacăra. Așa cred și acum.

Liceul m-a dus cu pași cu tot la Constanța (LMM «Al.I. Cuza»), soldat, adică între 1983 și 1987. Tot aici am avut prima trupă în care am cântat –SIAJ, trupa rock a liceului militar de atunci.

Din 1988 m-am întors în Piatra Neamț, față de care mă leagă, poate cele mai importante proiecte culturale și muzicale. Am fost membru al mai multor trupe de muzică rock, cele mai reprezentative fiind REBECA și TEUTON (cred ca unul dintre cele mai cunoscute și iubite grupuri din underground-ul acelor ani, 1994-1998). Tot în aceeași perioadă, împreună cu membrii formației, cu Asociația Fun Rock și cu Fundația de Tineret, am organizat Festivalul Tabără Rock «YOUNG ROCK FOR YOUNG S» pe parcursul a 5 ediții cu participare masivă națională și internațională, eveniment mediatizat la nivel național de importanți parteneri.

În anul 2002 am avut prima prezentare a conceptului «Cu lupii laolaltă», constând în lansarea unei «expoziții de poezie», scrisă pe lucrări în acuarelă, mai precis 25 de lucrări, în colaborare cu un prieten artist din Piatra Neamț.

Cariera mea folk (deși am cântat multă vreme fără să particip în mișcarea folk, un episod important pentru mine fiind cele două săptămâni petrecute în Cenaclul Totuși iubirea) începe undeva , prin 2005 cu organizarea primului eveniment din seria de «Întâmplări în orașul cu oameni», unde l-am avut invitat pe Vasile Șeicaru. Au urmat încă 8 evenimente la care au participat nume mari ale folkului românesc. Din 2007, la invitația lui Cristi Buică (îi mulțumesc și pe această cale) am intrat în Familia lui Dan Vană și a Taberei de Folk de la Calafat, pe care o regăsesc de atunci în fiecare an între 1-9 august, ACASĂ în mine. Aici am învățat lecția despre prietenie, de la Oameni de spirit și muzică adevărată, Sorin Minghiat, Doru Stănculescu, Cristi Buică, Cristi Corcioveanu, Dan Vană, Ovidiu Mihăilescu, Emeric Imre, Tatiana Stepa,

Mircea Baniciu…

Primul mare eveniment personal va fi lansarea volumului de versuri «Cu lupii laolaltă. Amintiri cu vorbe și cântec», de joi, 12 octombrie, de la Biblioteca Județeană «G.T. Kirileanu» Neamț.

Mă consider unul dintre oamenii norocoși ai acestui timp, pentru că am

cunoscut pionerii Folkului românesc și Generația folk de azi“.

Andrei Maftei: „Poezia s-a născut odată cu omul“

„Poezia s-a născut odată cu omul și va dăinui dincolo de limitele acestei efemere existențe. Din păcate, mulți dintre semenii noștri s-au îndepărtat de poezie. Mult mai grav mi se pare faptul că asta s-a întâmplat și cu foarte mulți «poeți». Eu nu-mi găsesc locul între ei, iar ei nu mă consideră de-al lor… Timpul va hotărî dacă greșesc, ori nu.

Omul Andrei Maftei… e un firicel de nisip ce trece prin Marea Clepsidră a Timpului. Încerc să învăț să fiu Om. Grafica e mai mult o joacă… nu și poezia! Deși am primit un premiu național pentru pictură, niciodată nu m-am considerat pictor. Am cochetat cu sculptura, cu muzica, cu actoria… Am făcut sport, jurnalism, regie și artă dramatică… Mi-am dorit să călătoresc, să văd și să cunosc lumea. Poate Dumnezeu mă va binecuvânta și cu asta.

Am avut o copilărie minunată, lângă un om minunat – bunicul meu, Theodor Anghel, nepot de văr al Poetului Florilor – Dimitrie Anghel. Bunicul meu a petrecut nopți de taină într-o poveste interbelică alături de Costache Negruzzi, Demostene Botez și Vasile Petrescu, undeva pe malul Prutului în Hermeziul Trifeștilor. Acolo am copilărit, și am respirat aerul acelor vremuri.

Diplomat inginer în economie, autor al cărților «Dragostea lui Iar», «Axioma Punct» și «Fabule pentru măseaua de minte», carte de pseudofabule, aflată în curs de editare la editura Mega Mix Iași.

Am înființat și coordonat «Cenaclul ABC» – Iași (1982-1992), unde s-au remarcat: Grupul «Prefix 032» (Liviu Nechita, Cătălin Ungureanu, Eduard Brâncă); Grupul «Solaris» (Adrian Gegiuc, Nicolae Ciocan, Laura Stănișteanu); Grupul «Diaton» ( Eduard și Cristian Brâncă).

Am «semnat» versurile pentru piesele a numeroși cantautori: Liviu Nechita, Cătălin Ungureanu, Nicu Zotta, Cătălin Stepa, Cezar Popescu, Vali Petcu, Felicia Pop, Raluca Cismaru, Cezar Petrovici, Adrian Gegiuc, Nicolae Ciocan, Filip Marcu etc“.