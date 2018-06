Se propune majorarea preţului la parcare în Piatra Neamţ

Pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local din această săptămână, se propune un proiect de hotărâre care prevede:

Se majorează tariful practicat pentru accesul utilizatorilor parcărilor de reşedinţă, astfel: pentru persoanele fizice , de la 142 de lei, la 165 de lei parcare pe an; pentru persoanele juridice, de 342 de lei, la 350 de lei parcare pe an; tarif bolcare-deblocare pentru posesorii de autoturisme parcate neregulamentar- 50 de lei; tarif pentru recuperarea autovehiculelor – 300 de lei; tarif pentru depozitarea autovehiculelor – 20 de lei pe zi.

„Oportunitatea promovării acestui proiect de hotărâre, privind majorarea preţurilor la parcare, vine în sprijinul exercitării drepturilor conferite operatorului de serviciu”, spune iniţiatorul proiectului de hotărâre, vice-primarul Bogdan Gavrilescu, în motivarea sa.

Cu alte cuvinte, Parking are dreptul să majoreze preţurile, însă societatea nu le-a scos din burtă. În nota de fundamentare ataşată adresei trimise către Consiliul Local, SC Parking SA arată că „doar 9,60 lei parcare/an este creşterea efectivă a venitului societăţii care administrează parcările; creşterea preţului la bezină şi consecineţele aferente; din 2014, de la ultima modificare de preţ a parcărilor şi până în prezent, au crescut costurile cu utilităţile pentru SC Parking; creşterea preţurilor la materialele necesare desfăşurării societăţii (vopsea, diluant, cu 20%, respectiv 36% mai mult); şi, nu în ultimul rând, rata inflaţiei.

Hotărârea va fi dezbătură în şedinţa de Consiliu Local din 22 iunie, şi probabil va trece, iniţiatorul având majoritatea politică de partea sa.