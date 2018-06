SE ÎNMULŢESC URŞII ÎN NEAMŢ!

Neamţul are mai mulţi urşi faţă de fondul aprobat, cel puţin dublu faţă de efectivul optim, în acest moment fiind luate în evidenţă 443 de exemplare. Pe lângă exemplarele de urs, în cele 42 de fonduri cinegetice din judeţul Neamţ mai sunt înregistrate, din categoria carnivorelor mari, 284 exemplare de lup, 195 de râşi şi 293 pisici sălbatice. Într-o conferinţă de presă care a avut loc ieri, la Prefectură, Directorul Agenţiei de Protecţie a Mediului Neamţ, Iulian Jugan, a declarat că numărul urşilor este în continuă creştere de la an la an. Numai anul trecut în comunele Alexandru cel Bun şi Tarcău, ursul a fost vedetă, dar nu una aşteptată: a făcut câteva pagube în stâne şi gospodării şi a fost, de asemenea, subiectul declaraţiilor unor înalţi demnitari publici care au au descoperit că „omul e mai important ca ursul” şi că ar trebui să se ia măsuri în acest sens. Drept pentru care au fost aprobate de către ministrul Mediului două autorizaţii de împuşcare şi una de relocare. De parcă ar fi ştiut, personajul n-a mai fost văzut, sau cel puţin aşa se spune. „În urma evaluării realizată în lunile martie şi mai au fost inventariate 443 exemplare urs. Cifra este relativă, pentru că există fenomenul de migraţie, dar numărul acestora este oricum peste efectivul optim de 175 de urşi. Anul trecut, pe acelaşi tip de evaluare, aveam 381 de urşi”, a declarat Iulian Jugan, directorul APM Neamţ.