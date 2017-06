Se iau măsuri pentru „invazia“ stranierilor: încă un ghișeu la Pașapoarte

* În loc de angajări directe la Serviciile de Pașapoarte, guvernanții promit doar detașări de personal

Brexitul coroborat cu concediile nemțenilor care vin sau pleacă în străinătate sunt „ingredientele“ care vor favoriza și în acest an aglomerări și nervi în fața ușilor Serviciului de Pașapoarte Neamț, mai ales dacă guvernanții nu vor lua măsuri imediate și ferme, respectiv suplimentarea numărului de angajați și mai multe ghișee de primiri cereri. Din acest motiv, inspirați din situațiile neplăcute din anii anteriori, când în fiecare zi sute de oameni dornici de documente de călătorie făceau nopți albe la Pașapoarte, autoritățile caută soluții pentru limitarea bătăii de joc la care sunt supuși cetățenii, iar un prim pas se va face prin suplimentarea cu un ghișeu la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Neamț. Chiar și așa, deficitul de personal va rămâne o problemă spinoasă, pe care autoritățile încearcă să o ascundă sub preș, apelând la tot felul de tertipuri, respectiv detașări de personal de la alte instituții, lucru care nu va rezolva problema gospodărește, fiindcă instruirea și acomodarea la locul de muncă va dura o perioadă, iar când pregătirea profesională se va finaliza, candidații aduși din sursă externă se vor întoarce la vechile locuri de muncă.

„Pe tot parcursul lui 2017, cererea de documente de călătorie au fost mai numeroasă față de cele înregistrate în alți ani. Motivele acestor creșteri de solicitări au fost Brexitul și controalele impuse de țările UE la frontiere. Așa cum se știe, urmează concediile din vară, când nemțenii pleacă în vacanțe în străinătate, iar cetățenii care muncesc afară revin în țară pentru concedii și pentru procurarea de noi documente. Chiar și în această perioadă există o cerere mare de pașapoarte. Cum personalul este insuficient, am dispus ca în luna august toți lucrătorii să fie prezenți la lucru, iar concediile vor fi luate în alte luni. Pentru a se remedia oarecum situația deficitului de personal, conducerea Ministerului de Interne a dispus identificarea unor lucrători din cadrul structurilor de ordine publică. Aceștia vor fi detașați pe timpul verii la serviciile de pașapoarte. În prezent, avem deschise două ghișee, iar dacă totul funcționează normal putem înregistra în jur de 100 de cereri pe zi. Pentru a putea extinde posibilitățile de acces la ghișee a cetățenilor în perioada de vârf, am solicitat instituției prefectului, precum și conducerii Direcției Generale de Pașapoarte înființarea unui nou ghișeu, care să aibă toate dotările necesare unei buni funcționări. În acest sens, sperăm ca în luna august să putem soluționa aproximativ 250 de cereri pe zi“, ne-a declarat comisarul de poliție Constantin Roman, șeful Serviciului de Pașapoarte Neamț.

În prezent, accesul nemțenilor la ghișeele instituției se poate face doar în baza tichetelor de ordine, care se liberează dimineața, la prima oră, de către lucrătorii de la Pașapoarte.

V. ANDRIEȘ