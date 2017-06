Se fac înscrieri la Tabăra de Creație Populară „Micii meșteri din Copou“, ediția a X-a

* Între coordonatorii de ateliere se numără și meșterii populari Maria Vasiliu din Târgu Neamț și Maria Otavă din Dumbrava Roșie

Până pe data de 23 iunie, elevii iubitori de artă populară românească se pot înscrie la Tabăra de Creație Populară „Micii meșteri din Copou“, ediția a X-a, eveniment organizat de Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului“, în perioada 26 iunie – 1 iulie.

Programul taberei se adresează unui număr de peste 100 de elevi, cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani, cu scopul de a-i familiariza cu meșteșugurile tradiționale românești. Ca și în cadrul edițiilor precedente ale taberei, acest deziderat se va materializa prin implicarea deosebită a unor meșteri populari renumiți în meșteșugurile pe care le practică. Între aceștia se numără și Maria Vasiliu din Târgu Neamț (podoabe croșetate) și Maria Otavă din Dumbrava Roșie (țesut la gherghef).

Atelierele propuse pentru Tabăra de Creație Populară „Micii meșteri din Copou“, ediția a X-a, sunt următoarele: Pictură icoane pe lemn – Valentina Acasandrei, Iași; Cioplitură lemn – Sonia Apalaghiei, Hulub, Botoșani; Măști tradiționale – Stan Dănuță, Zăicești, Botoșani; Împletituri paie – Eugenia Moldovanu, Bălți, Republica Moldova; Podoabe din mărgele – Elena Gheorghian, Suceava; Podoabe croșetate – Maria Vasiliu, Târgu Neamț, Neamț; Pâslărit cu acul – Melinda Pal, Sf. Gheorghe, Covasna; Olărit – Daniel Ifrim, Schitul Stavnic – Iași; Împletituri din sfoară prin tehnica nodurilor – Alexandra Petrovici, calfă, Iași; Pielărit – Smaranda Cozmîncă, calfă, Iași; Țesut la gherghef – Maria Otavă, Dumbrava Roșie, Neamț.

Inițiere în tainele meșteșugurilor tradiționale

După cum informează organizatorii, copiii vor lucra folosind materiale și unelte specifice meșteșugului pe care îl vor învăța. În pauza programată după două ore de instruire, micii meșteșugari vor fi antrenați în jocuri interactive cu specific rustic și tradițional, dansuri și cântece populare, teatru pentru copii etc.

Inițierea în tainele meșteșugului ales se va concretiza prin realizarea de către copii, sub atenta îndrumare a meșterului popular, a unor obiecte ce vor fi expuse în cadrul unei expoziții cu vânzare.

Înscrierile se fac în holul Palatului Culturii, intrarea principală, după următorul program: luni-vineri între orele 14.00 – 17.00 și sâmbăta, între orele 10.00 – 14.00.

Pentru susținerea programului propus, organizatorii contează pe o donație din partea susținătorilor copiilor de minimum 90 lei.

Programul taberei va fi cuprins între orele 9.00 – 14.00, cu pauză de o oră, la mijlocul intervalului. Numărul maxim de elevi pentru un atelier este de 10 persoane.

Evenimentul se va desfășura în Parcul Expoziției din Copou (vizavi de Grădina Botanică).

Persoane de contact: Silvia Cozmîncă, coordonator tabără – tel. 0741217734; e-mail: mestesugurile.prutului@gmail.com; Constantin Ciobanu, vicepreședinte ART – tel. 0757934767; e-mail: ciobanu.constantin@gmail.com.

Potrivit organizatorilor, manifestarea urmărește, în primul rând, promovarea tradițiilor românești în rândul elevilor, în așa fel încât aceștia să le cunoască, să le iubească, să le respecte și să le promoveze.

Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului“ are ca scop sprijinirea și promovarea meșterilor și creatorilor populari din domeniul meșteșugurilor tradiționale din România și Republica Moldova, precum și crearea oportunităților de valorificare a produselor proprii, prin inițierea și realizarea unor activități și programe în interes comunitar.

Asociația inițiază și desfășoară proiecte și programe în parteneriat cu instituții de cultură, autorități publice, ONG-uri din țară și străinătate, în vederea organizării de târguri, tabere, ateliere de creație populară sau alte evenimente interactive ce contribuie la îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată.

Irina NASTASIU