Se caută bucătar și pizzar pentru țările nordice

*Doritorii trebuie să aibă calificare și să vorbească limba engleză

Nemțenii pot lucra în Danemarca și Norvegia, pe salarii atractive, dacă reușesc să obțină locurile de muncă oferite, în această perioadă, de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeaua europeană EURES.

Primul job este de bucătar și se găsește în Danemarca, la firma Danske Slotte, www.slotshotel.dk, din localitatea Nibe, care vrea să încadreze un bucătar cu experiență. Pentru acest post, angajatorii cer vorbirea limbii engleze. Salariul va fi de 100 de coroane daneze brut pe oră. După plata taxelor, leafa va ajunge la 75 de coroane pe oră. În plus, viitorul lucrător poate beneficia de cazare și masă la locul de muncă. Durata contractului va fi de 6 luni, începând cu data de 1 mai 2017. Pentru selecție, candidații trebuie să trimită CV-urile întocmite în limba engleză și cu fotografie inclusă, plus o copie a diplomei de bucătar, la adresa: dle@slotshotel.dk.

Următorul job este adresat maeștrilor pizzari, care vor să lucreze în Norvegia, la firma Papas Rrestaurant Langesund AS, din localitatea Langesund. Activitatea se va desfășura într-un restaurant din centrul orașului Langesund, la aproximativ o oră și jumătate la sud de Oslo. Restaurantul va fi deschis în perioada 10 mai și până la sfârșitul lunii septembrie. Se va prepara pizza din aluat, legume, carne, sos și brânză. Cuptorul pentru pizza este rotativ, de la Pavesi Forni. În această perioadă vor lucra 2-3 persoane la prepararea pizzei. Pentru acest job, angajatorul cere următoarele: calificare, experiență și vorbirea limbii engleze. Firma oferă o leafă de 15-20 euro pe oră, în funcție de abilitățile personale și cazare gratuită pentru o lună (aprox. 300 euro). Postul va fi pe o perioadă determinată. Activitatea va începe în perioada 1-10 mai 2017. Se lucrează câte 165 de ore pe lună. Pentru înscriere, candidații vor expedia CV-urile model Europass în limba engleză, la adresa de e-mail: andre@bjonnescharter.no.

V. ANDRIEȘ