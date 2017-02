Scrumul s-a ales din baraca unde locuia un sărman

*Primarul de Dumbrava Roșie a promis ajutor * Coșurile de fum necorespunzătoare continuă să genereze incendii

Un localnic din Dumbrava Roșie a rămas fără baraca din lemn în care locuia, în urma unui incendiu izbucnit de la coșul de fum al godinului.

Pompierii au fost alertați vineri, la ora 22:27 și în scurt timp la locul solicitării au ajuns 5 subofițeri cu o autospecială de stingere cu apă și spumă de capacitate mărită din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, care au stins incendiul. „În urma incendiului au ars baraca din lemn pe o suprafață de aproximativ 5 mp, materiale textile, 1 pat, o saltea și acoperișul din lemn cu învelitoare din tablă pe o suprafață de aproximativ 9 mp. Împrejurarea determinantă este coșul de fum deteriorat“, a declarat locotenentul Marcel Bucur Țepeș, ofițerul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

Primarul de Dumbrava Roșie cunoaște situația celui care a rămas fără locuință și vrea să-l ajute prin posibilitățile ce țin de primărie și de Consiliul Local. „Este vorba despre Vasile Pârlea, de 40 ani, el are un handicap locomotor și locuia acolo, după ce a rămas și fără casa părintească, o casă veche, care a fost distrusă. Acuma, bărbatul stă la niște rude, o să vedem cum facem să-i ajutăm cu lemne de foc, iar în primăvară să-l ajutăm să-și refacă locuința. Am mai avut un caz cu o bătrână din Brășăuți, care a rămas fără casă și am ajutat-o. Ne-am confruntat cu multe incendii în ultima vreme, dar slavă Domnului că nu au fost victime!“, ne-a declarat Nicolae Catană.

*Dezastre de la coșurile de fum

Un alt incendiu a distrus casa unui bătrân din satul Poieni, comuna Piatra Șoimului. Pompierii au fost chemați duminică, la ora 12:07 și după aproape două ore, cei 8 militari veniți cu două autospeciale de la Piatra Neamț au stins flăcările, ajutați și de voluntarii SVSU Roznov cu o autospecială. „Au ars 100 mp de acoperiș, construit din astereală lemn cu învelitoare de plăci azbociment, doi metri pătrați dintr-un perete construit din șipcă de lemn cu lut și s-au deteriorat 12 mp planșeu bucătărie și 16 mp planșeu dormitor. Cauza incendiului este tot coșul de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile“, a declarat ofițerul de presă al ISU Neamț. Misiunea s-a încheiat aproape de ora 14.

Gheorghe Rusu, șeful SVSU Piatra Șoimului, spune că, acum, bătrânul, în vârstă de 68 de ani, locuiește împreună cu soția într-o bucătărie de vară, lângă casa distrusă de foc. „Mai au o bucătărie în care s-au mutat acum, deși în celelalte ierni tot acolo au stat, iar acum s-au mutat în casă. A luat foc de la horn, apoi peretele și imediat la acoperiș, casa bătrânească, a ars repede, deși au fost trei autospeciale și militarii de la Piatra Neamț și voluntari de la Roznov. Bine că n-a pățit nimeni nimic!“, a spus șeful SVSU Piatra Șoimului.

Tot coșul de fum a fost cauza unui alt incendiu, izbucnit la o casă din municipiul Piatra Neamț, în noaptea de sâmbătă, 11 februarie. Pompierii au fost alertați la ora 3:22 și la locul solicitării au ajuns 8 subofițeri cu o autospecială de stingere cu apă și spumă de capacitate mărită și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, care au stins incendiul. A ars, din fericire, doar funinginea din coșul de fum, necurățat.

Cristina IORDACHE