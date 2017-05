A scăzut rata șomajului în Neamț

*În luna martie 2017, la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț erau înregistrați 10.876 de șomeri

În Neamț, în luna martie a acestui an, rata șomajului era de 5,72%, cu 0,25 mai mică decât în luna februarie 2017. Și numărul șomerilor a scăzut cu 489, ajungând la 10.876. Din acest total, doar 2.488 de persoane mai primeau indemnizația de la stat. Rămâne de văzut cât va scădea rata șomajului în Neamț, după Bursa Generală a Locurilor de Muncă, care a fost organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, la începutul lunii aprilie 2017.

La nivel național, în perioada analizată, rata șomajului a fost de 4,55%, mai mică cu 0,16 pp decât cea din luna anterioară. La finele lunii martie 2017 se înregistrau 398.951 de șomeri, cu 14.781 de persoane mai puține decât în luna februarie. Din totalul șomerilor înregistrați, 83.409 au fost indemnizați și 315.542 neindemnizați. În comparație cu luna februarie, numărul persoanelor în plată a scăzut cu 7.220, iar a celor neindemnizate cu 7.561. Ponderea șomerilor care nu mai primesc ajutor financiar (în numărul total al șomerilor 79,09%) a crescut față de luna precedentă cu 1,00pp.

Referitor la șomajul înregistrat pe sexe, în luna martie 2017, comparativ cu luna precedentă, rata șomajului masculin a scăzut de la 5,16%, la 4,96%. Rata șomajului feminin a scăzut de la 4,19% în luna februarie, la 4,06 % în martie 2017. Numărul doamnelor fără serviciu era de 163.637, în timp ce numărul șomerilor de sex masculin ajunsese la 235.314. Pe medii de rezidență, 116.815 de șomeri provin din mediul urban și 282.136 din mediul rural. Numărul persoanelor fără muncă s-a micșorat în 35 de județe și în municipiul București, cele mai mari scăderi înregistrându-se în județele: Olt cu 1.559 persoane, Suceava cu 1.370 persoane, Bihor cu 1.110 persoane, Galați și Dolj cu 1.082 persoane, Bacău cu 920 persoane și Harghita cu 894 persoane. În municipiul București, statistica arată că numărul de șomeri a scăzut cu 47 de persoane. În 6 județe sunt mai multe persoane fără serviciu, cele mai mari creșteri înregistrându-se în județele: Buzău cu 362 șomeri, Gorj cu 191, Ilfov și Sălaj cu 34 șomeri și Hunedoara cu 29. Rata șomajului a fost mai mică în 33 de județe, cele mai mari scăderi înregistrându-se în: Olt cu 0,93 pp, Ialomița cu 0,74 pp, Harghita cu 0,66 pp, Suceava cu 0,58 pp, Galați cu 0,55 pp, Mehedinți cu 0,47 pp, Covasna și Bacău cu 0,43 pp și Bihor cu 0,41 pp. În București, Mureș și Timiș, rata șomajului are aceeași valoare ca luna precedentă. Rata șomajului s-a mărit în 6 județe, cele mai importante creșteri înregistrându-se în județele: Buzău cu 0,20 pp, Gorj cu 0,14 pp, Sălaj cu 0,03 pp, Tulcea cu 0,02 pp, Ilfov și Hunedoara cu 0,02 pp. Județele cu cea mai mare pondere a șomerilor neindemnizați în numărul total al șomerilor sunt: Iași (91,02%), Dâmbovița (89,54), Satu Mare (89,12 %), Vaslui (89,06%), Galați (88,06%), Teleorman (87,95%), Brăila (87,87%) și Mureș (86,41). Cele mai ridicate niveluri ale ratei șomajului au fost atinse în județele: Vaslui (10,90%), Teleorman (9,87%), Mehedinți (9,52%), Buzău (9,38%), Galați (8,99%), Dolj (8,98%), Gorj (8,19 %), Olt (7,37%), urmate de județele Ialomița (7,04%) și Călărași (6,66%). Nivelul minim al ratei șomajului în luna martie, de 1,08 %, se înregistrează în județul Ilfov. Amplitudinea dintre nivelul de maxim și cel de minim al șomajului (9,82 pp) este mai mică cu 0,05 pp decât cea din luna precedentă (9,87 pp). Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii si cei cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (81,59 %). Șomerii cu nivel de instruire liceal și post-liceal reprezintă 14,16% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 4,26%.

În ceea ce privește șomajul de lungă durată, la finele lunii martie, se aflau înregistrați în evidențele ANOFM 17.954 tineri sub 25 de ani aflați în șomaj de peste 6 luni (ceea ce reprezintă 45,29% din totalul șomerilor sub 25 de ani) și 168.619 adulți aflați în șomaj de peste 12 luni, ponderea șomerilor de lungă durată în numărul total de șomeri adulți fiind de 46,93%. În cursul lunii martie 2017, numărul total de șomeri intrați în evidențe a fost de 42.484. În cursul lunii martie au ieșit din evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București 60.183 de șomeri. Din aceștia, 31.282 au fost prin încadrare, respectiv din categoria șomerilor indemnizați ca urmare a suspendărilor, încetărilor de drepturi bănești – diferite situații (pensionări, plecări în străinătate, decese etc) – 10.953 persoane, și șomeri neindemnizați, care nu solicită menținerea cererii de loc de muncă – 17.948. Cei mai mulți șomeri aveau între 40-49 de ani (119.116), urmați de cei din grupa de vârstă 30 – 39 de ani (84.353), la polul opus aflându-se persoanele între 25-29 de ani (30.967). Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional aveau ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (81,59%), în timp ce șomerii cu nivel de instruire liceal și post-liceal reprezentau 14,16%, iar cei cu studii universitare 4,26%.

V. ANDRIEȘ