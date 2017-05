Scandalul facturilor la Mall Forum Center

Comercianții de la parterul Mall-ului de la Piața Mare s-au întâlnit, ieri, cu directorul SC Locativserv Piatra Neamț, Jănel Iosub, și 7 consilieri locali, dintre care 6 din alianța majoritară PSD-PMP-ALDE.

S-ar fi putut spune, la prima impresie, că era vorba despre nemulțumiri adresate directorului Jănel Iosub, concretizate în câteva proteste, însă revendicările, așa cum au fost ele formulate, trec de competențele Locativserv, bine limitate de contractul pe care societatea care administrează Mall-ul îl are încheiat cu proprietarul imobilului, Primăria.

Pisica rămâne tot în curtea Primăriei, de aceea, poate n-ar fi stricat ca la întâlnirea de ieri să fie prezent și cineva din Executiv.

Comercianții de la parterul clădirii se plâng de faptul că sunt puși să plătească o factură la căldura de peste iarnă pe care nu au avut-o: „Am stat cu paltoanele pe noi, am înțeles că a fost frig, dar acum să plătim frigul?“. Pe de altă parte, primesc facturile la utilități cu întârzieri de 3 luni, cu tot cu penalități, care cad în sarcina lor.

Chiriașii ar mai dori să nu intre în costul facturii scările rulante și lifturile, știut fiind că funcționarea acestor scări este foarte scumpă, circa 100 de milioane de lei lunar. O altă doleanță – returnarea garanțiilor încasate de Locativserv.

Deși se cheamă că administrează Mall-ul, SC Locativ Serv are mâinile legate. Facturile sunt în sarcina Primăriei, cheltuielile sunt reglementate de Legea 230, contractele sunt încheiate cu municipalitatea. Cât despre trecerea costului scărilor rulante în sarcina Primăriei, hotărârea aparține tot Consiliului Local. Garanțiile au fost predate de Locativserv, spune directorul adj. Valentina Cârligeanu, proprietarului clădirii, tot Primăriei.

Care Consiliu, reprezentat, ieri, de Victor Marghidan, Victoria Păduraru, Claudia Moroiu (PSD), Cristian Sauciuc , Marius Ghineț (PMP), Cătălin Misăilă (ALDE) și Paul Pintilie (PNL) le-a solicitat chiriașilor o adresă scrisă, punct cu punct, pentru a o introduce în ședința de Consiliu.

„Dar am dus nu știu câte adrese la Primărie, și nu am primit nici un răspuns la ele, deși legea prevede 30 de zile. Am solicitat aceste lucruri de nenumărate ori“, a spus reprezentantul comercianților.

„Și Locativserv a făcut nenumărate adrese, dar nu am primit nici noi vreun răspuns. Am făcut peste 100 de adrese și nu ni se răspunde niciodată. Trebuie reparate chillerele pentru aer condiționat, trebuie înlocuită gresia la intrări pentru că este extrem de alunecoasă și când e umed, riști să-ți rupi picioarele, trebuie realizate multe ale reparații, dar contractul încheiat între noi și Primărie prevede clar: eventualele reparații se fac cu acordul proprietarului și pe cheltuiala acestuia. Cât despre facturile acestea, este clar, tot de la Primărie pornesc cu așa mare întârziere“, a spus directorul societății, Jănel Iosub.

Directorul mai reclamă faptul că Primăria datorează societății Consiliului Local 4 miliarde de lei, bani pe care a înțeles să îi returneze în rate lunare, de câte 10.000 de lei. „Am să las să se stingă lumina și să se taie gazul la locuințele ANL, după care nu decât să se ducă la Primărie și să întrebe de ce“, a spus Jănel Iosub.

Subiectul l-a deranjat pe liberalul Paul Pintilie, care a preferat să treacă, din nou, la cel privind facturile.

Cheltuielile fiind reglementate de lege, nu se știe cât poate să mai dea jos din valoare nici Consiliul Local. Chiriașii doresc revenirea la modelul practicat de SC Urban, de când această societate administra Mall-ul, și unde se plătea mai puțin. „Sigur, zice Jănel Iosub, și uite unde au ajuns. Potrivit ultimei expertize, sub conducerea mea, Locativserv a ieșit cu profit de 92.426 de lei. Noi nu lucrăm în pierdere“.

Mariana OLTEAN TUDOSE