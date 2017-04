Scandalagiul de la Roznov, prietenul hoților

Bărbatul care a făcut scandal într-un club din Roznov în noaptea de Buna Vestire a fost arestat.

Judecătoria Piatra Neamț a admis propunerea procurorului de caz și a emis, vineri, 31 martie, mandat de arestare preventivă pe 30 de zile. „Dispune arestarea preventivă a inculpatului Alerguș Nicu cercetat în dosarul penal cu nr. 1281/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț, pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin. 2 Cod penal, și de tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzută de art. 371 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 și art. 77 litera d Cod penal, pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 31.03.2017 și până la data 29.04.2017, inclusiv“, se arată în minuta de ședință.

Nicu Alerguș, 43 de ani, din Săvinești, se afla sub control judiciar când a mers în club și a făcut scandal. El nu avea voie să intre în local și polițiștii de supraveghere înaintaseră instanței, tot vineri, 31 martie, o solicitare de înlocuire a controlului judiciar cu măsura arestării. Dosarul intră la judecată mâine, 4 aprilie.

Tânărul de 16 ani care intrase în club împreună cu alți tineri și făcuseră scandal în noaptea de 25 spre 26 martie a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 zile. Deși a fost scos afară din local de agenții de pază, tânărul a revenit cu un adult (Nicu Alerguș) și a lovit pe administratorul barului. În urma încăierării, și administratorul clubului are dosar penal pentru loviri. Nicu Alerguș și adolescentul au fost prinși în trafic joi, 30 martie, de polițiști și mascați, și conduși la audieri. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că, după altercație, tânărul de 16 ani a condus autoturismul, deși nu are permis de conducere.

Nicu Alerguș nu este la prima încălcare a legii. În vara anului trecut, la o percheziție făcută acasă, polițiștii au găsit bunuri provenite din mai multe furturi comise de o gașcă de hoți din Săvinești, care dăduse mai multe spargeri de locuințe și de firme. De pildă, hoții furaseră din casa unei femei din Săvinești bani și bijuterii în valoare de 10.000 lei. Până în vara anului trecut, Alerguș a fost amendat de mai multe ori de polițiști pentru scandaluri publice și pentru încălcări ale Codului Rutier, drept pentru care este judecat pentru infracțiuni rutiere și furt. (C.I.)