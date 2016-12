Sărbătorile de iarnă petrecute la Poiana Brașov, mai scumpe decât în Dubai sau alte destinații de vis

*Ca să stea la „masa bogaților“, o familie formată din 4 persoane trebuie să achite pentru 5 nopți de cazare 3.000 de euro! *Mulți nemțeni au ales să plece la schi în Austria *Mai sunt solicitări pentru Paris, mai ales cu destinația Disneyland

În perioada sărbătorilor de iarnă, o familie cu un buget mediu nici nu visează să poată petrece Crăciunul sau Revelionul prin hotelurile de la Poiana Brașov, pentru că acolo cazarea costă mii de euro de ședere. Prețurile practicate sunt mai ridicate decât cele pentru Dubai sau alte locuri de vis. Din această cauză, până ieri, multe agenții de turism din Piatra Neamț nu vânduseră niciun bilet pentru Poiana Brașov. La polul opus, la începutul acestei luni, multe persoane au cumpărat bilete pentru a merge la schi în Austria sau la băile termale din Ungaria. Tot în această perioadă, agențiile sunt luate cu asalt de doritorii vacanțelor la mare, respectiv în Bulgaria și Grecia. Nici locurile exotice n-au fost uitate de nemțenii cu bani, care au preferat destinații din Mauritius, Sri Lanka, Thailanda sau Malaiezia.

Dar mai multe detalii, ne-a oferit un cunoscut administrator de turism din orașul de sub poalele Pietricicăi. „Referitor la cererile pentru sfârșitul lunii decembrie și Revelion, în general, tarifele sunt mari, chiar foarte mari. Am avut destule solicitări, dar în momentul în care clienții au auzit de prețurile practicate pe piață, n-am mai primit niciun răspuns. De exemplu, la Poiana Brașov, tarifele sunt fantastici de mari. Pentru 5 nopți, cu mesele aferente, cazarea pentru doi adulți și doi copii, prețul ajunge aproape de 3.000 de euro. Mai avem cereri și pentru zona Vatra Dornei. O parte din clienți au plecat în Ungaria, mai precis la băile termale de la Hajduszoboszlo, unde cazarea este în sistem privat. În general, toți hotelierii consideră perioada aferentă sărbătorilor de iarnă ca durată de vârf. Din acest motiv și tarifele sunt foarte mari. Or, în acest context, majoritatea românilor își iau bilete în sistem self catering, preferând să-și organizeze ei masa, plecând doar la sărbătorile organizate de Crăciun sau de Revelion. În general, cererile sunt pentru bugete mici. În schimb, în aceste zile, avem solicitări foarte numeroase pentru perioada de vară în Grecia, dar cele mai multe cereri s-au concretizat pentru litoralul bulgăresc. Este o perioadă de austeritate, iar românii nu-și permit două concedii pe an. La începutul acestei luni, nemțenii au preferat să meargă să schieze pe pârtiile din Austria, unde tarifele sunt mai mici. De asemenea, se manifestă o creștere și o tendință la tot ce înseamnă locuri exotice, respectiv Mauritius, Sri Lanka, Thailanda și Malaiezia. Deci există o cerere constantă pe aceste pachete. Datorită creșterii volumului de zboruri din Iași, mai sunt multe solicitări de city break la Paris, respectiv Disneyland. Chiar aceste pachete sunt din ce în ce mai interesante“, ne-a declarat Marius Naclad, administrator la Agenția Petro Tour Piatra Neamț.

