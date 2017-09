Sănătatea judeţului depinde de numai 9 oameni!

DSP Neamţ a solicitat la Ministerul Sănătăţii, „justificat şi prin excepţie”, deblocarea unui post

Actuala conducere a Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ a solicitat, la Ministerul Sănătăţii, scoaterea la concurs a unui post de inspector superior pentru control, prin excepţie de la normativul care a blocat angajările. Potrivit informaţiilor oferite de ing.chim. Ana Brînduşa Movilă, director executiv cu delegaţie al DSP Neamţ, numărul inspectorilor din compartimentele de control este extrem de redus, comparativ cu spectrul larg al atribuţiilor, la care, de curând, s-a adăugat verificarea unităţilor farmaceutice.

La ora actuală, Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Neamţ se chinuie să ţină în frâu judeţul cu doar 9 oameni. Din echipa Serviciului fac parte 5 inspectori superiori, un inspector principal, un inspector asistent şi doi referenţi superiori. Şi nu vorbim despre un serviciu insignifiant, ci despre unul vital în „lupta” pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei judeţului. Pentru că, din structura acestuia, fac parte Compartimentele Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă, şi cel de Control unităţi servicii de sănătate.

„S-a solicitat la Ministerul Sănătăţii scoaterea la concurs potrivit Ordonanţei 3/2017, art.7 alin.3- „prin excepţie de la prevederile prezentei ordonanţe prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului” cu justificarea necesităţii pentru funcţia publică de inspector superior din cadrul SCSP- conform legii 266/2008 prin OUG 58/2017- în care DSP are atribuţii noi privind controlul în unităţi farmaceutice”, ne-a transmis ing.chim. Ana Brînduşa Movilă, directoarea DSP Neamţ.

În primele 8 luni ale acestui an, Serviciul de control în sănătate publică, prin cele două compartimente ale sale, a efectuat 58 controale la producători, distriuitori şi utilizatori de apă, 55 la unităţi controlate în Turism, a realizat 142 controale privind Mediul de viaţă al populaţiei, 3 privind Mediul de muncă, 50 verificări în domeniul Cosmeticii, 184 controale privind biocidele, au fost inspectate 401 unităţi de alimentaţie publică şi colectivă, 90 de unităţi de învăţământ, 86 unităţi sanitare, au fost realizate 46 verificări în spitale, 8 controale în unităţi de transfuzie, şi au fost verificate 82 de unităţi care se ocupă de colectare-depozitare deşeuri cu potenţial contaminant. Nu au lipsit alertele rapide, fiind 4 sesizări la care au fost întreprinse verificări. De asemenea, inspectorii au rezolvat 74 sesizări, au desfăşurat 19 acţiuni de îndrumare şi consultanţă, plus 49 de acţiuni comune cu alte autorităţi.

Geanina NICORESCU