„Salvaţi Copiii” de Ziua Internaţională a Prematurităţii, donaţi

‘’Un gest pentru o viață – Transformă 20% din impozitul pe profit în 100% șansă la viață pentru copii !”

Astăzi, lumea întragă sărbătoreşte Ziua Internaţională a prematurităţii, printr-o campanile de conștientizare privind prematuritatea, complicațiile sale, riscurile și costurile prematurității pentru copil, familie și societate. La maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, lunar, în medie, ajung 12-14 nou-născuţi prematur.

“Reducerea mortalității infantile rămâne o prioritate pentru Organizația Salvați Copiii. În cei șase ani de când luptăm pentru salvarea copiilor născuți prematur, prin dotarea maternităților, trei milioane de euro au fost investite pentru achiziționarea de aparatură medicală indispensabilă, iar progresul este încurajator: în șase ani, rata mortalității infantile a ajuns la 7,3 la mie, în 2016, față de 10,1 la mia de nou-născuți vii, cât era în 2010 “, ne-au transmis reprezentanţii “Salvaţi Copiii”.

Pentru a-i ajuta pe micuţi să trăiască, organizaţia susţine, până la data de 25 decembrie 2017, o nouă campania de informare, denumită ‘’Un gest pentru o viață – Transformă 20% din impozitul pe profit în 100% șansă la viață pentru copii !”, în vederea strângerii de fonduri pentru dotarea cu echipamente medicale a maternităților/secțiilor de nou-născuți din țară și pentru oferirea de suport parental tinerelor/viitoarelor mame din comunitățile defavorizate din România.

Maternităţile din judeţul Neamţ au primit dotări în ultimii ani, dar încă mai este nevoie de echipamente pentru susţinerea vieţii prematurilor.

« Pentru că, în continuare, în România mor cei mai mulți copii sub un an din Uniunea Europeană, cel mai adesea pentru că maternitatea în care au venit pe lume nu a avut aparatura medicală performantă care i-ar fi salvat, este de datoria noastră să dezvoltăm programul până când niciun copil sub un an nu mai moare din lipsă de echipamente medicale. Datorită generozității persoanelor fizice şi a companiilor, de la începutul programului, am dotat 77 de maternităţi în 38 de județe cu 380 de echipamente, cu sprijinul cărora 31.000 de nou-născuţi au primit o şansă la viaţă, beneficiind de asistenţă medicală corespunzătoare, iar 32.069 de copii de 0-5 ani și tinere/viitoare mame din 59 de comunități au primit suport pentru asigurarea unei stări de sănătate mai bune », a subliniat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv al organizaţiei Salvaţi Copiii.

Nemţenii trebuie să afle despre posibilitatea de a direcționa 20% din impozitul pe profit către Organizația Salvați Copiii, contribuind, astfel, la asigurarea șansei la viață pentru un nou-născut. Sponsorizarea este total deductibilă din impozitul pe profit, dacă se încadrează în limitele legii și dacă se face până la 31 decembrie 2017, pe baza unui contract de sponsorizare. Legea 32/1994 privind sponsorizarea prevede că persoanele fizice sau juridice române care efectuează sponsorizări beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, iar potrivit Codului Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări își scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă a 0,5% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.

Geanina NICORESCU