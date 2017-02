SalariaÈ›ii din Ã®nvÄƒÈ›ÄƒmÃ¢nt, vulnerabili din pricina â€ždispariÈ›ieiâ€œ Contractului Colectiv de MuncÄƒ pe ramurÄƒ

*„Angajatului din sectorul învățământ poate să i se facă orice legat de condițiile de muncă; problemele au început deja să apară, prima fiind amânarea acordării gradațiilor de merit“, a punctat prof. Gabriel Ploscă, lider județean de sindicat

Salariații de la catedră sunt mai vulnerabili ca oricând, consecință a faptului că noul Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, semnat în patru exemplare originale în decembrie 2016, de fostul ministru al educației și de cele două federații sindicale, a dispărut, iar contractul vechi a expirat la jumătatea lunii noiembrie 2016.

„Noi, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, și Federația «Spiru Haret» am adresat rugămintea noului ministru al educației de a dispune efectuarea unei anchete interne, în vederea identificării persoanei sau a persoanelor responsabile de «dispariția» celor patru exemplare ale Contractului Colectiv de Muncă de Sector de Activitate Învățământ preuniversitar, semnate, în decembrie 2016. Acesta trebuia să intre deja în vigoare săptămâna trecută, după aprobarea bugetului, însă, iată, suntem mai vulnerabili ca oricând, pentru că neexistând un contract valabil, angajatului din învățământ poate să i se facă orice legat de condițiile de muncă. Pentru că orice contract individual se raportează la Contractul pe Sector de Activitate. Deja au apărut primele consecințe ale neînregistrării acestui contract colectiv, respectiv imposibilitatea funcționării comisiilor paritare, ceea ce a determinat amânarea graficului de acordare a gradațiilor de merit, precum și neacordarea unor drepturi reglementate prin contract. În perioada 13-20 februarie trebuia să aibă loc o primă etapă în competiția acordării gradațiilor de merit, or comisia paritară funcționează în baza contractului colectiv. Nefiind un contract valabil, nu există baza juridică de funcționare a comisiei. De aceea, am prelungit termenul până pe 27 februarie“, ne-a declarat prof. Gabriel Ploscă, președintele Sindicatului Liber Învățământ Neamț.

Liderul sindical județean a mai precizat că problemele au apărut pentru că acel contract colectiv făcut, acum, invizibil, nu a fost trimis la Ministerul Muncii imediat după semnare și-i acuză de incompetență crasă și de rea voință pe cei care au „uitat“ să facă acest demers. Acum rămâne ca sindicatele și reprezentanții guvernului să poarte noi negocieri și să ducă la bun sfârșit ceea ce trebuia făcut până acum. Cu speranța ca între timp lipsa unui contract colectiv valabil să nu genereze noi efecte negative, după cum a subliniat prof. Ploscă.