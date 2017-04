Sala Polivalentă, acustica și tichia de mărgăritar

*Locativserv estimează pierderi de 400 de milioane de lei (vechi) lunar pentru întreținerea sălii * Agamanii au luat, ieri, în, dezbatere, toate gratuitățile care s-au votat pe marginea acestei săli * Între timp, sunt infiltrații, mucegai, spații nefolosite, stâlpi electrici nefuncționali * Cătălin Misăilă: „Am cerut un deviz pentru reparați urgente și-l voi introduce ca proiect în Consiliul Local“

Inaugurată în anul 2010, în acordurile legendarei formații Phoenix, Construcția Polivalentei din Piatra Neamț a început în anul 2000, cu o valoarea totală a investiției care a depășit 7 milioane de euro, bani asigurați de Compania Națională de Investiții și de bugetul local al municipiului Piatra Neamț.

Astăzi, pe marginea acestei investiții se fac tot felul de „cadouri“ oferite de municipalitate unor cluburi, asociații sportive sau echipe care acum sunt departe de performanță, în timp ce banii de întreținere pentru sală vin de la Locativserv, societate a Consiliului Local Piatra Neamț.

O foarte scurtă istorie, nu mai departe de 2-3 ani, a poziționat sala Polivalentă în custodia CMI Urban, la fel ca și Mall-ul. Primarului Dragoș Chitic nu i-a plăcut cum a administrat societatea aceste obiective și le-a mutat la Locativserv, condus atunci de directorul Căescu. Odată cu mutarea s-a petrecut și minunea: nu s-a mai găsit nimic de reproșat modului cum au fost întreținute și administrate – nemaivorbind de faptul că și termeni contractuali erau ceva mai puțin aspri pentru Locativserv. Schimbarea directorului a adus iar nemulțumiri, numai că de data aceasta problemele de la Sala Polivalentă Piatra Neamț au devenit mult mai vocale.

Primul semnal de alarmă l-a tras consilierul local Cătălin Misăilă, care a spus că acolo sunt probleme serioase când plouă, că ceea ce trebuia să fie o sală de mese – restaurant este profund afectat de mucegai, că multe investiții sunt inutile și au mâncat bani degeaba din bugetul local. „Noi, consilierii, am putea să spunem orice, Primăria nu ține cont de noi. Am fost asigurat că ceea ce am văzut cu ochii mei nu este adevărat“, a spus Cătălin Misăilă.

La fața locului însă, „halucinațiile“ alesului s-au adeverit întocmai și, mai mult decât atât: pereții din subsol sunt mucegăiți. Mucegaiul a săpat adânc, mai ales în zona caloriferelor. Tavanul este găurit în aceeași sală care s-a dorit a fi un complex care include și un mic restaurant. Nu e nimic. Când plouă, unele zone sunt salvate de găleată. Administratorul sălii, Adrian Miron, să vrea să facă ceva și nu poate din lipsa banilor. Totuși, lunar, se cheltuiesc circa 400 de milioane de lei, pentru întreținere și salarii, căldură, pază, lumină etc., pentru cei care folosesc sala.

Nefiind vorba, în multe cazuri de chirii, întrucât s-au acordat foarte multe gratuități, Polivalenta merge în pierdere. De aceea, proiectul privind achiziția unei instalații pentru acustica sălii a fost respins de consilierii locali PSD-PMP-ALDE, pe motiv că mai întâi trebuie făcute urgent reparațiile. Ieri, la ședința AGA a Publiserv, s-a luat în discuție răspunderea consilierilor care au votat pentru gratuități, în condițiile în care este vorba de un obiectiv care ar fi putut scoate dacă nu venit, cel puțin propriile cheltuieli.

„Am propus în ședință să se facă un deviz pe marginea căruia să conturez un proiect de hotărâre în Consiliul Local prin care să face reparați la sală. Nu acustică ne trebuie acum, ci aceste reparații, care sunt urgente. Încă de un an de zile vorbesc despre ele și nu ascultă nimeni“, a spus Cătălin Misăilă.

Pentru spațiul din subsol s-au achiziționat două echipamente pentru aer condiționat, care nu au funcționat niciodată. Din firma luminoasă montată sus, pe sală, 5 litere nu funcționează. De asemenea, sunt morți 35 de stâlpi electrici, care aparțin Urbanului și care nu dau nici un fel de lumină. Nu funcționează camerele de luat vederi în exterior, ci doar cele din interior. O altă problemă o constituie lipsa barierelor în parcarea sălii. Astfel, în această parcare întreținută din bani publici, întorc tirurile, unii instructori de la școlile de șoferi fac ore de parcare, iar noaptea, ne spune administratorul Adria Miron, se întâmplă să oprească acolo camioane, să descarce marfă. Iarna, șoferii fac drifturi.

Întrebat despre aceste probleme, directorul Locativserv, Jănel Iosub, a răspuns: „Am mâinile legate. În condițiile în care deciziile se iau în Consiliul Local, în condițiile în care s-au dat foarte multe gratuități, această sală este o piatră de moară pentru orice administrator. Sunt încasări în medie de 1.000 de lei pe lună și cheltuieli de circa 40.000 de lei. Nu știu cine o să-și asume responsabilitatea pentru folosirea gratuită a sălii (…) Locativserv a cerut în instanță insolvența Clubului Unic și a avut câștig de cauză. Clubul are foarte multe datorii, și la noi, și la Urban. Degeaba spun că acolo este nevoie de reparații. Nu mă ascultă nimeni în Primărie“, a spus Jănel Iosub.

Două echipe de volei, una de handbal, una de futsal, Liceul cu Program Sportiv cu toate cele 6 grupe pe categorii, 30 de copii de la karate cu antrenorul, în condițiile în care părinții plătesc clubul pentru antrenament, cam acestea sunt o parte gratuitățile acordate, la care se adaugă ultima, cea către Federația Română de Volei, care nu plătește nici un leu pentru finala de la Piatra Neamț. Ba chiar primește bani de la municipalitate, nu un miliard vechi, cât s-a propus, ci 100 de milioane de lei.

Mariana OLTEAN TUDOSE