Sala Ceahlăul îmbracă „haine noi“

Cel mai vechi complex sportiv din Piatra Neamț, CS Ceahlăul, va îmbrăca de astăzi haine noi și va fi redeschisă circuitului sportiv din municipiul Piatra Neamț. Momentul a fost ales special de cei care conduc destinele unității sportive pietrene, și anume 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, când va avea loc inaugurarea sălii Ceahlăul, care în ultima perioadă s-a aflat într-un amplu proces de modernizare. Așadar, astăzi, începând cu ora 15, în prezența autorităților locale, în frunte cu primarul Dragoș Chitic, a unor consilieri locali, a domnului Viorel Stan, inspectorul general al Inspectoratului Școlar al județului Neamț și a domnului Gheorghe Paisa, directorul DJTS Neamț, se va tăia panglica la noua sală Ceahlăul. Lucrările de modernizare la sala Ceahlăul au început în luna noiembrie a anului trecut și au constat în principal în înlocuirea suprafeței de joc, dar și a geamurilor vechi, cu unele noi, de termopan. După schimbarea parchetului, unul vechi de 48 de ani, acesta a fost acoperit în mai multe rânduri cu straturi de lac, după care s-au trasat terenurile pentru handbal, volei și tenis. Noua suprafață de joc este omologată pentru competiții oficiale, iar lucrările de montare a parchetului au respectat un model norvegian. De menționat este și faptul că geamurile nu au fost schimbate niciodată de când a fost dată sala în folosință, adică de aproximativ 60 de ani. În urma lucrărilor de modernizare, în sala Ceahlăul se pot juca meciuri de handbal, volei, tenis și futsal, însă conducerea clubului intenționează să găsească o soluție pentru montarea coșurilor de baschet, dacă în timp va fi cerere pentru acest sport. Pentru că s-a lucrat la modificări și modernizări, sala Ceahlăul a fost închisă aproximativ 5 luni de zile și în ea nu s-au putut găzdui sau organiza competiții. Astăzi însă, o dată cu repunerea ei în circuit, primii care vor intra pe noul parchet al sălii Ceahlăul vor fi juniorii de la handbal, volei, fotbal, tenis, karate și lupte, care vor avea reprezentații de câte 10 sau 15 minute.

Lucrările de modernizare la sala Ceahlăul au fost posibile cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, care a alocat o sumă ce se apropie de 5 miliarde de lei vechi.

„Marea mea dorință acum este să simt în sală miros de transpirație. Deja sunt discuții cu diferite persoane care vor să aibă program de antrenamente și de jocuri în sală, ceea ce mă bucură foarte mult. Îmi doresc să fie sala plină în orice moment, pentru că asta înseamnă că avem activitate sportivă. Ceea ce am realizat acum este visul meu de aproape 30 de ani, de când am venit antrenor aici și am văzut că sala Ceahlăul merită o față mai frumoasă. Cuvintele de mulțumire nu acoperă cu adevărat sentimentul pe care îl am pentru cei care ne-au ajutat să rezolvăm problema parchetului în sală. Se cerea de mult așa ceva, dar până la urmă am reușit să facem aceste îmbunătățiri, lucru de care trebuie să fim mândri. Mulțumesc foarte mult MTS pentru sprijinul acordat“, a declarat Valentin Gavril, directorul de la CS Ceahlăul.

Șefii de la CS Ceahlăul au stabilit și prețurile cu care sala poate fi închiriată, și anume 70 de lei pe oră pentru cluburile sportive școlare și unitățile de învățământ, 80 de lei pentru cluburile de performanță și 90 de lei pentru publicul larg.

Volei

Fetele de la Unic joacă de ziua lor

Voleibalistele de la Unic Piatra Neamț vor întâlni astăzi, pe teren propriu, pe CSM Târgoviște, în etapa a 21-a, penultima a sezonului regulat, a diviziei A1. Partida de la sala Polivalentă este una de totul sau nimic pentru fetele lui Rareș Gavril și Mihaela Voivod, de a cărei soartă poate depinde în mare măsură accederea în turneul pentru locurile 1-6. Gruparea pietreană are marele avantaj că joacă ultimele două meciuri pe teren propriu, însă dezavantajul este acela că ambele adversare sunt foarte valoroase, care în ultimii ani au cochetat cu locurile fruntașe. Fetele de la Unic au mai multe variante pentru a obține locul 6, și sunt principalele favorite la această poziție, într-o luptă cu alte 3 grupări, Penicilina Iași, CSM Lugoj și Medicina Târgu Mureș. Însă, cu toate acestea, gazdele nu se gândesc decât la victorie, chiar dacă întâlnesc o echipă puternică a campionatului, care în acest moment se află pe locul 3 în clasament, cu 47 de puncte. CSM Târgoviște, vicecampioana României și deținătoarea cupei, a scârțâit în actualul sezon, a pierdut unele jocuri la care nu se aștepta, și nu mai are forma sportivă din stagiunea trecută. Iar jucătoarele de la Unic sunt îndreptățite să spere în acest meci, după ce a luat set dâmbovițencelor în tur, chiar la ele acasă, dar și în vara trecută la turneul de pregătire de la Târgu Mureș.

„Avem mai multe variante în aceste ultime două jocuri pentru a prinde locul 6, dar noi nu ne gândim decât la victorie. Susțin ideea, și le-am spus și fetelor, că putem învinge acasă pe CSM Târgoviște. Chiar dacă avem un lot redus, fetele care sunt pe teren au demonstrat în acest sezon că sunt capabile de rezultate mari, în special pe teren propriu. CSM Târgoviște nu mai e echipa din sezonul trecut, le-a plecat câteva jucătoare de valoare, rămâne totuși o forță a campionatului, dar o putem învinge. Pentru a nu sta la mâna celorlalte rezultate, e bine să obținem cât mai mult în duelul de astăzi. De aceea, ne dorim cât mai mulți spectatori în sală pentru a susține fetele, așa cum au făcut-o pe parcursul întregului campionat“, a spus președintele de onoare de la Unic, Vasile Ouatu.

În tur, la Târgoviște, a fost 3-1 pentru CSM, după ce Unic a luat setul al treilea la 19.

Gruparea pietreană vine după victoria categorică, 3-1 acasă cu CSU Galați, în timp ce echipa din Târgoviște a pierdut cu 1-3 pe terenul CSM-ului din București.

Meciul de la Piatra Neamț începe la ora 14 și va fi arbitrat de cuplul Cristea – Vișan.

Programul celorlalte jocuri este următorul: CSM București – Dinamo București, CSU Galați – Alba Blaj, Medicina Târgu Mureș – CSM Lugoj, Știința Bacău – SCM Craiova și Penicilina Iași – SCM Pitești.

Volei

Volei Club se duelează cu Baia Mare

Băieții de la VCM LPS Piatra Neamț vor întâlni astăzi, pe teren propriu, pe Știința Baia Mare, în penultima etapă a sezonului regulat în divizia A1. Pentru a mai spera la salvarea de la retrogradare, elevii lui Nicu Buruș au neapărat nevoie de victorie în duelul cu studenții băimăreni, un adversar care va juca și el în turneul pentru locurile 7-12. Trupa din Baia Mare nu a impresionat în actuala stagiune, una destul de modestă, dar a adunat 23 de puncte, cu 18 mai mult decât cea din Piatra Neamț, care a avut un sezon catastrofal. Totuși, pietrenii au câștigat etapa trecută cu 3-2 pe terenul vecinilor de la Știința Bacău, iar moralul este unul destul de bun înainte de partida cu Baia Mare. La formația maramureșeană evoluează și un jucător crescut și consacrat la Piatra Neamț, Ștefan Lupu, care s-a impus destul de repede în sextetul propus de Marius Botea. Runda trecută, Știința a bătut greu cu 3-2 acasă pe Banatul Caransebeș, iar în acest moment se află pe locul 7 în ierarhia internă. În tur, gazdele s-au impus cu 3-0. Meciul de la sala Polivalentă are ca oră de start, ora 16, și este condus de cuplul, Vișan – Cristea. În alte partide se întâlnesc, Știința Bacău – SCM Craiova, Banatul Caransebeș – Municipal Zalău, CSM București – Steaua București, Universitatea Cluj – Tricolorul Ploiești și Unirea Dej – Arcada Galați.

Flori pentru doamnele de la CJ

Așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani, voleibaliștii de la VCM LPS Piatra Neamț nu au uitat nici de această dată că astăzi este 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii. Cu această ocazie, sportivii pietreni au mers ieri, cu brațele pline de flori, pe care le-au oferit domnișoarelor și doamnelor de la Consiliul Județean Neamț. În frunte cu căpitanul Cristi Iosif, voleibaliștii pietreni le-au urat reprezentantelor sexului frumos, o primăvară călduroasă, și un sincer La Mulți Ani. Sportivii pietreni au decis să ofere flori cu o zi mai devreme, deoarece astăzi, de la ora 16, au programat meciul de campionat cu Știința Baia Mare.