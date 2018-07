Să descoperi adevărata faţa a partenerului de viaţă dupa mulţi ani de relatie. Să stai cu un om şi să nu ştii nimic despre el.

Cu câţiva ani in urma, a aparut o doamna de aproximativ 45 ani la biroul meu, intr-o stare disperata si a început sa-mi povestească: „Domnule Doctor, nu stiu ce sa fac, sunt căsătorita de 22 ani si am avut o relatie foarte buna cu sotul meu, pana acum cateva luni, cand am simtit o schimbare: sotul meu, care era o fire deschisa si veseala, s-a racit fata de mine, s-a inchis in el, inclusiv relatiile noastre sexuale au incetat in totalitate. Sotul meu lucreaza in strainatate, este plecat cam 2/3 luni si se intoarce acasa si sta o saptamana…asa au decurs lucrurile timp de 20 de ani. Ne-am casatorit din iubire si cel mai mult ma atras la el faptul ca si-a dat toata silinta sa ma cucereasca, in ciuda impotrivirii parintilor mei, care tot timpul erau in contra relatiei si imi spunea ca acest barbat nu e pentrumine. Dar eu am ales sa fiu cu el, pentru ca il iubeam si ne-am casatorit in ascuns. Ne-am mutat impreuna si am inceput o viata noua. Datorita faptului ca situatia noastra economica nu era prea roz si pentru ca el nu concepea ca femeia sa lucreze (tot timpul imi spunea ca femeie trebuie sa stea acasa ca o regina), a decis sa plece si sa lucreze in strainatate, sa aiba grija de tot. Intr-un fel m-am bucurat, situatia noastra economica s-a imbunatatit simtitor; primeam deseori cadouri scumpe, flori, avea grija sa nu-mi lipseasca nimic, iar relatiile sexuale erau fantastice. Tot timpul, cand incearcam sa-l intreb despre „munca lui in strainatate” schimba subiectul, ma evita sau ma lua in brate si imi spunea sa nu-mi fac griji ca totul este sub control. Si in acest fel au trecut aproape 20 de ani … cand venea acasa era foarte iubitor, era cel mai minunat barbat pentru mine, nu imi lipsea nimic, dar singura conditie era sa nu intru prea mult in detalii despre munca lui. Am avut cateva suspiciuni: detinea mai multe telefoane mobile sau era sunat de persoane anonime care il iritau. Dar pentru ca fata de mine se comporta foarte frumos si nu aveam girji, nu interveneam si il lasam in pace. Totul a decurs bine, pana acum cateva luni cand am simtit o schimbare la sotul meu: devenise mai inchis, irascibil si nu comunica cu mine. Dupa plecarea lui in Europa, am avut o mare surpriza: intr-o zi la usa s-au prezentat 2 politisti care au inceput sa intrebe de sotul meu, au inceput sa-mi perchezitioneze casa si dupa insistentele mele mi-au raspuns ca sotul meu este cautat de interpol si de politia romana pentru ca este suspect de infractiuni in cateva tari din europa. M-am speriat foarte tare si dupa plecarea lor am plans cateva zile intregi fara sa inteleg ce se intampla cu adevarat. Am incercat sa dau de el si a inceput sa ma linisteasca si mi-a transmis sa nu-mi fac probleme ca nu s-a intamplat nimic grav si imi va explica toata situatia in momentul in care va ajunge acasa. Starea mea psihica s-a deteriorat considerabil, am intrat intr-o depresie, n-am mai putut sa dorm, sa mananc, iar ganduri negre imi invada mintea. Sunt nelinistita de ceea ce se va intampla cu sotul meu si nu inteleg de ce el mi-a inselat increderea asa de mult(mai tarziu, am aflat ca cuvantul „inselat” nu era legat numai de inselaciunea fata de fapta infractionala pe care o facea, mai mult, ea credea ca el are o relatie extra conjugala si de aicipornesc toate problemele lui si raceala intima fata de ea). Domnule Doctor, nu stiu ce sa fac, simt ca nu pot sa l iert pe sotul meu , nu inteleg cum a putut sa fie atat de iubitor si darnic fata de mine dar in acelasi timp, cand pleca de acasa, facea lucruri atat de contare. O sa va multumesc daca ma veti ajuta sa ma luminez cu aceasta problema.” RĂSPUNS: In parcursul activitatii mele de aproximativ 40 de ani ca psihoterapeut si psiholog clinician principal, m-am intalnit cu cateva cazuri similare. Nu pot sa uit un caz care l am tratat cu 25 de ani in urma, despre o doamna care a trait 15 ani cu un barbat: „ el s-a descris ca fiind Agentul Secret al Mosadului si din cauza aceasta trebuie sa plece deseori in misiuni. Statea „acasa” o zi doua si pleca pentru o luna sau 2 luni, iar eu, credula, abia asteptam sa se intoarca la mine. Era foarte darnic cu mine (primeam cadouri foarte scumpe) si imi daruia dragoste neconditionata. Nu eram intr-adevar foarte confortabila cu plecarea lui rapida, dar pentru momentele minunate pe care le petreceam impreuna acceptam aceasta situatie. Pana intr-o zi , cand primesc un telefon bizar de la o doamna care se prezinta a fi sotia domnului X si ma ruga sa inchei relatia cu el. Cand am intrebat-o de cat timp sunt impreuna, ea mi-a raspuns ca de mai mult de 25 de ani. Am ramas socata si uimita de raspunsul ei.” Si in acest caz femeia a intrat intr-o depresie adanca. Ce au in comun aceste doaua cazuri este caracterul acestor doua femei (nu vreau sa generalizez si nici sa cataloghez, dar exista un numar mic de femei care se multumesc si sunt atrase de un concept abstract al iubirii dezvoltat din scurte momente petrecute cu „partenerul” lor , fara sa gaseasca firul logic si sa fie constiente de realitate). Aceste femei se definesc prin pasivitate , prin egoism (le plac foarte mult sa primeasca totul pe tava, fara sa depun prea mult efort, sa li se satisfaca toate dorintele lor: romantice, sexuale si psihologice). Aceste femeie vor sa se simta printese pentru o perioada scurta de timp. Acum trebuie sa pun accentul si pe acest tip de barbat (ca un fel de capac la oala). Sunt barbati care inspira un sarm puternic prin felul lor de a fi, felul de a vorbi, gesturi, , daruirea lor si faptul ca nu cer nimic in schimb. Acesti barbati se simt foarte puternici ca pot domina situatia, se simt foarte impliniti pentru ca femeia le da un feedback mai mult decat pozitiv fata de comportamentul lor. O parte din acesti barbati, nu pot sa traiasca in totalitate cu acest tip de comportament si de aceea ei prefera sa ajunga in acest contex din cand in cand. O parte din ei, le plac sa-si schimbe mastile prin povesti misterioase si secretoase prin care ii ofera lui un sentiment de persoana misterioasa (o parte din femei sunt atrase de acest mister al barbatului). Legat de primul caz, daca ea simte ca il iubeste acum este randul ei sa -l ajute si sa recompenseze tot ce a facut el pentru ea. Asta va da un semnal pozitiv pentru el ca a meritat toate eforturile lui de a-i oferi sotiei o viata mai buna (chair daca metodele nu au fost cele mai bune), dar si pentru ea, ca nu este egoista si poate sa vina in ajutor (sa fie alaturi de el la bine si la rau). In aceste doua cazuri gasim in comun faptul ca la final, minciuna se descopera si atunci tot balonul mare se sparge dintr-o data si astfel se creeaza dezamagire, frustare si pana la urma o depreseie adanca. Aceasta depresie se datoareaza faptului ca persoana direct implicata a fost readusa la realitate de catre un factor exterior (de exemplu vizita politistilor sau telefonul sotiei adevarate) intr-un mod direct, usor brutal si nu a putut accepta adevarul crud. Asta se numeste in jargonul psihologic o „tulburare narcisistica” care se manifesta prin faptul ca pentru prima data persoana implicata este pusa fata in fata cu realitatea si constientizeaza cat de mari sunt problemele ei. O parte din femei, prefera sa gaseasca un vinovat pentru problemele lor, o alta parte intra intr-o depresie puternica. Foarte putine femei, reusesc sa constientizeze adevarul care este foarte trist si sa meraga mai departe. Ele sunt singurele vinovate pentru situatia lor, ele au intrat in aceasta conjunctura, le-a placut sa raman din motive egocentrice, egoiste si din comoditate, confort si nu au avut aceea putere de a recunoaste ca raiul nu exista decat in ceruri, in carti si in filme. Pe pamanat trebuie sa fim reali, luptatori, si un pic suspiciosi (nu exclud 5 – pana la 10 % ca trebuie sa fim si visatori , dar nu mai mult). In momentul in care ne hotaram sa avem o relatie serioasa, de lunga durata trebuie sa ne pastram realisti si sa nu primim a doua parte in viata noastra fara o verificare. In concluzie, iubirea este foarte importanta, increderea este la fel, dar trebuie sa echilibram totul cu un pic de suspiciune, verificare si independenta fiecaruia dintre noi din toate punctele de vedere.