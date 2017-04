S-au împlinit 12 ani de la înființarea Serviciului de Buletine Piatra Neamț

*Din acest an, în data de 24 martie, în România se sărbătorește Ziua Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

Sâmbătă, întâi aprilie 2017, s-au împlinit 12 ani de la înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț. Mai mult, din acest an, în data de 24 martie, se sărbătorește Ziua Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

„În prezent, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț este organizat în subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, în temeiul art. 1 alin. (1), din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificarea și completarea Legii nr. 372/2002. Instituția are în componență Biroul de Stare Civilă și Biroul de Evidență a Persoanelor. Serviciul de Buletine Piatra Neamț a devenit funcțional începând cu data de 1 aprilie 2005“, ne-a declarat Loredana Popescu (foto), șefa de la SPCLEP Piatra Neamț.

Un alt eveniment a fost și în data de 24 martie 2017, când, pentru întâia oară, în România s-a sărbătorit Ziua Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Urmare a documentării efectuate în cadrul Arhivelor Naționale, sub îndrumarea specialiștilor acestei instituții, a fost identificată Legea nr. 812/19.03.1915 pentru controlul străinilor și a stabilimentelor publice, care a fost publicată în Monitorul Oficial, la data de 20.03.1915, acesta fiind primul act normativ care a reglementat aspecte privind ținerea evidenței cetățenilor români și eliberarea unor documente de identitate, precum și înființarea unui „Birou al populațiunii“. În principal, pe linie de evidență a populației, actul normativ de referință stipula obligația ca poliția să elibereze acte de identitate și să înscrie în anume registre, toți românii și străinii, iar persoanele care își schimbau domiciliul trebuiau să declare acest lucru. În considerarea prevederilor legale menționate, la solicitarea Ministrului de Interne, prin Jurnalul nr. 436 din data de 12.03.1921, Consiliul de Miniștri a autorizat să fie supus Majestății sale Regelui proiectul de Regulament pentru punerea în aplicare a Capitolului III, din Legea nr. 812/1915.

Activitățile de documentare în cadrul Arhivelor naționale au vizat stabilirea unui moment reprezentativ pentru Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și implicit pentru personalul ce lucrează în domeniul evidenței persoanelor, respectiv stabilirea zilei aniversare a evidenței persoanelor. Urmare a primirii avizului Comisiei de însemne heraldice a MAI, s-a concretizat publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 88 din 31.01.2017, a actului normativ prin care s-a stabilit ziua Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, la data de 24 martie.

„Această zi reprezintă sărbătoarea tuturor celor care contribuie la înregistrarea faptelor de stare civilă în documente și în registre informatice, la emiterea certificatelor de stare civilă/actelor de identitate, precum și la administrarea bazelor de date“, a mai spus Loredana Popescu, șefa de la Buletine Piatra Neamț.

