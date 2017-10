S-au ales locațiile Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenți

*Organizatorii speră la un număr mare de participanți și la un interes mai crescut al tinerilor pentru găsirea de joburi

Peste fix 10 zile, tinerii din Neamț care și-au terminat studiile și se află în căutarea unui job, se vor întâlni față în față cu reprezentanții angajatorilor la Bursa Muncii, eveniment organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț la Piatra Neamț, respectiv Centrul de Formare Profesională din Piața Mihail Kogălniceanu, la Roman, în Cantina Grupului Școlar Vasile Sav, iar la Târgu Neamț, la sediul Agenției Locale de Șomaj. După târgul din primăvară, această bursă este a doua acțiune care va avea loc în acest an, iar organizatorii încearcă să strângă câți mai mulți participanți, atât din partea șomerilor, cât și din partea angajatorilor. În acest sens, ca în fiecare an și în această perioadă, AJOFM Neamț a trimis invitații persoanelor înscrise în evidențele agenției, precum și firmelor din Neamț. Chiar dacă bursa este destinată absolvenților, la acțiune, pot participa toate categoriile de șomeri care se află în căutarea unui loc de muncă.

Dacă ne referim la rezultatele târgului din toamna lui 2016, acestea au fost relativ mulțumitoare, dacă ar fi să ținem cont de interesul scăzut al unor tineri din Piatra Neamț, care s-au mulțumit doar cu prezența, fără a se implica efectiv în a comunica cu reprezentații firmelor, care îi așteptau la interviu. Anul trecut, la târgul tinerilor au participat 97 de agenți economici, respectiv 45 la Piatra Neamț, 44 la Roman și 8 la Târgu Neamț, care au oferit 758 locuri de muncă vacante. În ordine, cele mai multe joburi au fost la Roman -378, la Piatra Neamț -326 și 54 la Târgu Neamț. În aceeași zi, la acest eveniment, Agenția Județenă pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț a reușit să adune 554 de persoane, respectiv 283 la Piatra Neamț, 193 la Roman și 78 la Târgu Neamț.

La acea dată, la Piatra Neamț gazda acestei activități a fost Centrul de Formare Profesională. La intrarea în instituție, șomerii interesați se puteau înscrie și la cursurile organizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț. În plus, absolvenții puteau să primească și consiliere cu privire la locurile de muncă vacante în străinătate, intermediate prin rețeaua EURES. La mică distanță, tinerii erau îndrumați către cele două încăperi unde se aflau angajatorii, care urmau să-i cunoască pe absolvenți. La un moment dat, reprezentanta unei firme îi ruga frumos pe absolvenţi să intre la interviu, dar fără prea mult succes, chiar dacă pe cartonul de prezentare erau descrise destule joburi.

“Avem multe locuri de muncă vacante, atât pentru persoanele cu studii superioare, cât și pentru cei cu studii medii și necalificați. Firma noastră se află într-o dezvoltare continuă, dar din păcate ne lipsește forța de muncă bine calificată dar și cea necalificată. Noi dorim să angajăm și muncitori necalificați, pe care ulterior să-i pregătim la locul de muncă. Doar avem disponibile 20 de posturi! Pentru șomerii care au terminat o facultate în domeniul tehnic, sunt vacante 10 posturi. Din păcate, până în prezent, pe liste am înscris doar câteva persoane. Se vede că tinerii sunt dezinteresați să-și găsescă de lucru”, ne-a spus la acea dată Liliana Ispășoiu, director de resurse umane, la firma KOBER Piatra Neamț. La final, ca urmare a acestei acțiuni, 40 de absolvenți au fost angajați pe loc, iar 169 au fost selectați în vederea încadrării.

