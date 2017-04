Rundă cu doar două partide

Miercuri, 19 aprilie, s-au disputat partidele rundei a 23-a în liga a patra de fotbal, etapă în care s-au jucat doar două meciuri din cele 8 programate inițial, deoarece derby-ul dintre Teiul Poiana Teiului – Bradul Borca a fost amânat pentru data de 27 mai, iar alte 5 grupări s-au retras din competiție. În aceste condiții, Cimentul Bicaz, Vulturul Costișa, Bradul Roznov, LPS Piatra Neamț și Speranța Răucești au stat. Singurele meciuri care au avut loc miercuri au fost, Voința Ion Creangă – Moldova Cordun, 1-1, și Zimbrul Vânători Neamț – Steel-Man Târgu Neamț, 3-1. În urma acestor rezultate, Bradul Roznov, care a câștigat cu 3-0, la masa verde, duelul de la Pâncești cu Zimbrul din localitate, a ajuns la 42 de puncte și a urcat pe locul 4, loc de play off. Tot atâtea puncte are și Moldova Cordun, însă un golaveraj inferior, în timp ce Cimentul Bicaz, formația de pe poziția a șasea, are 40 de puncte, și speră și ea la calificarea în faza superioară a campionatului. În clasamentul golgheterilor conduce în continuare Radu Miron, de la Speranța Răucești, cu 22 de goluri, pe 2 se află Iulian Cojocaru, de la Voința Ion Creangă, cu 20 de reușite, iar pe poziția a treia se situează 2 jucători, Ionuț Gavril, de la Bradul Borca, respectiv Cătălin Enea, de la Moldova Cordun, ambii cu câte 19 goluri.

Etapa a 24-a este programată pentru ziua de duminică, 23 aprilie, de la ora 11, după următorul program: Bradul Roznov – Vulturul Costișa, Speranța Răucești – LPS Piatra Neamț, Steel-Man Târgu Neamț – Voința Ion Creangă și Bradu Borca – Zimbrul Vânători Neamț. Moldova Cordun va sta, iar confruntarea dintre Cimentul Bicaz și Teiul Poiana Teiului a fost amânată pentru data de 30 mai.

Duel nedecis la Ion Creangă

Voința Ion Creangă – Moldova Cordun 1-1 (0-0)

Cel mai interesant meci al etapei s-a jucat miercuri la Ion Creangă, acolo unde campionii de la Voința au primit vizita celor de la Moldova Cordun. Așa cum era de așteptat, între două formații apropiate valoric, confruntarea s-a încheiat la egalitate, 1-1, după ce la pauză scorul a fost tot egal, 0-0. După o primă repriză destul de activă, însă încheiată 0-0, gazdele lui Gheorghe Leonte au marcat primii după pauză, prin nou intratul Arusoaei. Cu un sfert de oră înainte de ultimul fluier, Moldova a egalat la unu, și astfel meciul s-a încheiat nedecis, 1-1, spre dezamăgirea antrenorului de la Voința. „Ne-am bătut între noi, ca niciuna să nu ajungă pe loc de play off. A fost din nou un meci pe care l-am controlat însă, așa cum s-a întâmplat în multe alte confruntări, am primit gol pe final. Consider că rezultatul este oarecum echitabil, deși noi am fost cei care am dominat, însă nu am știut să gestionăm finalul de meci. S-a întâmplat la fel ca la jocul de la Răucești, unde am condus în permanență, dar pe final am primit gol. Avem o formație destul de bună la Ion Creangă, însă în actuala stagiune nu ne-am descurcat foarte bine. Am pierdut multe meciuri pe final, poate și vârsta unor jucători își spune cuvântul, dar nu renunțăm, ne jucăm șansa până la final. Am întâlnit o echipă bună a celor de la Cordun, care are șanse mari să prindă play-off-ul. Teoretic, și noi mai avem șanse, dar trebuie să batem Borca, Poiana Teiului, e greu dar încercăm“, a declarat Gheorghe Leonte, cel care a vorbit și despre retragerea mai multor formații din liga a patra. „Îmi pare rău că s-a ajuns în această situație, dar cred că până la final se vor mai retrage și alte grupări. Cauza principală este lipsa banilor, dar sunt și comune în care domnii primari nu sunt interesați de sport, și în special de fotbal. Cred că e o cauză generală în România, oamenii nu mai vor sau le e frică să investească în fotbal“.

În meciul cu cei de la Cordun, Voința a evoluat cu Dornescu – Vlaicu, Fomin, Ghidarcea, Rusu – Tulbure, Tudor, Capraru, Tofan – Cojocaru și Harbuzaru, iar după pauză au mai intrat Arusoaei și Racu.

După semieșecul de pe teren propriu, gruparea din Ion Creangă a ajuns la 37 de puncte și se află pe poziția a șaptea în clasament.

Rezultate, etapa XXIII

Zimbrul Vânători Neamț – Steel-Man Târgu Neamț 3-1 (0-1)

Teiul Poiana Teiului – Bradu Borca, se joacă pe 27 mai

Cimentul Bicaz, Bradul Roznov, Vulturul Costișa, LPS Piatra Neamț și Speranța Răucești au stat

Clasament

1.Bradu Borca 20 18 2 0 71-14 56p

Teiul Poiana Teiului 21 18 1 2 96-18 55p Speranța Răucești 22 14 3 5 75-29 45p Bradul Roznov 22 13 3 6 71-29 42p Moldova Cordun 22 13 3 6 60-33 42p Cimentul Bicaz 22 12 4 6 76-32 40p Voința Ion Creangă 21 11 4 6 63-41 37p Vulturul Costișa 21 11 2 8 55-35 35p Zimbrul Vânători Neamț 21 5 4 12 35-62 19p Steel-Man Târgu Neamț 21 4 3 14 35-66 15p LPS Piatra Neamț 21 4 0 17 25-134 12p

Handbal

CSM Roman joacă cu Minaur Baia Mare în Cupa României

Miercuri, la sediul Federației Române de Handbal, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din cadrul optimilor de finală ale Cupei României, la handbal feminin, fază a competiției în care este angrenată și CSM Roman. În urma extragerii, gruparea de la malul Moldovei va întâlni divizionara secundă Minaur Baia Mare, locul 2 în seria B a diviziei A. Meciurile din această fază a competiției se vor disputa într-o singură manșă, pe data de 4 mai, iar CSM Roman va evolua pe terenul grupării maramureșene.

Prin prisma valorii celor două loturi, trupa romașcană este favorită la victorie și implicit la calificarea în faza superioară, însă antrenorul Viorel Lazăr tratează cu toată seriozitatea partida de la Baia Mare. „Tragerea la sorți a fost oarecum accesibilă pentru noi, dar consider că jocul trebuie tratat cu toată seriozitatea, deoarece se dispută într-o singură manșă. Echipa din Baia Mare joacă pe teren propriu, iar acest aspect le poate ambiționa și motiva pe jucătoare. Dacă ajungem în sferturi am putea prinde un culoar favorabil care să ne ducă în careul de ași al competiției“, a declarat antrenorul romașcan.

În urma tragerii la sorți, cel mai interesant și mai echilibrat meci din optimile Cupei României este cel dintre HC Zalău – SCM Craiova, adică locurile 4 și, respectiv, 3 din Liga Națională, dar și cel dintre Rapid București – Danubius Galați, liderul din seria A a diviziei A și formația de pe penultimul loc al Ligii Naționale.

HCM Râmnicu Vâlcea și Unirea Slobozia sunt calificate deja în faza superioară a competiției, iar programul celorlalte jocuri din optimi este următorul: CSM București – Universitatea Cluj, Corona Brașov – CSM Bistrița, Dunărea Brăila – Măgura Cisnădie, HC Zalău – SCM Craiova și Rapid București – Danubius Galați.

Meciurile au loc într-o singură manșă, pe terenul echipelor extrase primele din urnă iar, în caz de egalitate după 60 de minute, câștigătoarele vor fi stabilite în urma aruncărilor de la 7 metri.

Natație

Ana Maria Ștefură înoată la Bacău

Finalul acestei săptămâni se anunță unul foarte încărcat și important pentru Ana Maria Ștefură, sportivă de la CS Delmadi Piatra Neamț, care va participa la etapa regională a Campionatului Național de natație, rezervată cadeților, care va avea loc la Bacău. Eleva antrenorului Cătălin Stan și a antrenorului-coordonator Adrian Zaharia va concura la competiția din orașul vecin în 6 probe, 100 de metri liber, bras, fluture și spate, 200 mixt și 400 de metri liber.

În vârstă de 13 ani, Ana Maria Ștefură, fiica fostului voleibalist Ștefan Ștefură, este una dintre cele mai vechi sportive de la clubul Delmadi, a progresat mult în ultima perioadă, iar la Bacău vrea să obțină timpii necesari care să îi permită calificarea la Campionatele Naționale din vară. Etapa regională a naționalelor de cadeți de la Bacău este rezervată categoriei de vârstă 12-14 ani.