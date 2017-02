România a remizat cu Moldova la Piatra Neamț

România – Moldova 1-1 (0-0)

Naționala de fotbal a României sub 15 ani, pregătită de selecționerul Costel Enache, a remizat, scor 1-1, în primul meci de verificare cu echipa similară a republicii Moldova, disputat marți după amiază la Piatra Neamț. Confruntarea de pe terenul sintetic de la stadionul Municipal a fost prima pentru cea mai mică reprezentativă a României în actuala formulă, iar la meci au asistat destul de mulți spectatori din Piatra Neamț. Duelul de marți a fost unul destul de echilibrat, iar în prima repriză, ambele formații au trecut de mai multe ori pe lângă deschiderea scorului. A fost 0-0 la pauză, iar moldovenii au deschis scorul la 8 minute de la reluarea jocului, prin Danu, care a șutat bine de la circa 16 metri și l-a învins pe portarul Horobeiu. Tot oaspeții au fost mai periculoși după gol, însă ulterior, elevii lui Costel Enache au echilibrat jocul și și-au creat mai multe ocazii la poarta adversă. Una dintre ele a fost fructificată cu 3 minute înainte de fluierul final, atunci când rezerva Cârjan a înscris cu un șut de la 15 metri. S-a terminat 1-1, un rezultat nu foarte edificator pentru selecționerul Costel Enache.

„Sunt mulțumit de atitudinea și implicarea jucătorilor. Sigur că nu putem șterge rezultatul, însă la un debut alte lucruri sunt mai importante. Am văzut mai mulți jucători și sunt încrezător că putem realiza lucruri importante cu această generație de fotbaliști“, a declarat Costel Enache.

În testul de marți, România a aliniat următoarea formulă de echipă: Horobeiu – Grosu, Drăgușin, Dicu, Florică – Grameni, Crivac – Sima, Dumitrescu, Bani – Iana, iar pe parcurs au mai intrat Trucă, Păvăluc, Pocol, Badea și Cârjan.

De partea cealaltă, naționala de peste Prut i-a avut în teren pe Samoilenco – Calestru, Ciobanu, Istrati, Zaporojan, Lisu, Gatmaniuc, Picus, Untură, Danu și Covali, iar selecționer este Alexandru Guzun. Cele două reprezentative de juniori ale României și republicii Moldova se vor întâlni și astăzi în cea de-a doua partidă de verificare, care va începe la ora 12 și se va disputa tot pe terenul sintetic.

Volei

VC Unic moare frumos

Victoria fetelor de la Unic Piatra Neamț, 3-0 pe teren propriu cu Știința Bacău, în etapa a 18-a a diviziei A1, nu a fost uitată prea repede și a creat o serie de reacții pozitive din partea iubitorilor de volei din România. Majoritatea antrenorilor și oamenilor de volei au fost surprinși de faptul că o echipă cu doar 7 jucătoare de bază și cu grave probleme financiare a putut să bată la zero un adversar mult mai puternic, iar ceea ce a impresionat cel mai mult a fost jocul prestat de sportivele pietrene. Președintele de la Unic, Vasile Ouatu, a rememorat partida cu Știința și crede că prin jocul prestat, voleibalistele pietrene și-au construit o carte de vizită și mai bogată. „Am vorbit cu jucătoarele despre importanța acestui meci și toate au fost receptive la ceea ce le-am transmis. Au fost conștiente că în momentul în care învingi o echipă de top din România, va crește și cota lor, pentru că multe dintre ele vor pleca în vară și prin astfel de evoluții au ocazia să ajungă la formații importante din campionatul intern. Nu cred că orice echipă, și în asemenea condiții pe care le avem noi, poate obține un asemenea rezultat, dar la Unic s-a putut și se poate, pentru că se muncește foarte mult, iar în ultima perioadă s-a văzut o coeziune între sportive, care au rămas tot timpul concentrate. Nu mă așteptam la o victorie așa de categorică, dar am simțit că putem, pentru că, cu Bacăul, am mai făcut astfel de surprize. Pentru mine a fost o mare bucurie că am bătut Bacăul, deoarece ne menține în continuare în lupta pentru locul 6. Încă o dată o spun, vrem să ne despărțim de acest minunat sport cu demnitate și cu fruntea sus“, a spus Vasile Ouatu.

„Important e să nu dispară fenomenul, nu să retrogradezi“

Președintele de la Unic, Vasile Ouatu, a făcut încă o dată referiri la perioada foarte grea pe care o traversează cele două echipe de volei din oraș, VC Unic și VCM LPS Piatra Neamț. Prima, deși are un parcurs foarte bun în campionat, se va desființa pentru că nu mai are bani, iar cea de-a doua, tot din cauza problemelor financiare, este pe ultimul loc în clasament, iar în proporție de 99% va retrograda. Oficialul pietrean consideră că este foarte important, ca în aceste vremuri grele, autoritățile locale și județene, să fie interesate și mai mult de sportul din oraș, și de echipele care activează aici. „Nu e o tragedie să retrogradezi, pentru că după un an ai posibilitatea să revii în prima ligă, important este să nu dispară fenomenul din oraș. Și, în ceea ce privește voleiul, Piatra Neamț a fost o capitală a acestui sport, și așa ar trebui să rămână, iar cei care pot salva această situație sunt doar cei care conduc orașul și județul. Nu ar trebui să se piardă imaginea sportului pietrean, care tot timpul a fost recunoscută. Meritele mele au fost recunoscute de cei care au condus orașul, prin diploma de cetățean de onoare, pe care scrie «în semn de prețuire», cuvinte care pentru mine înseamnă foarte mult, și mă doare că acum nu se acordă mai multe fonduri pentru sport“.

Aflat în faliment, clubul VC Unic a anunțat federația că se va retrage din campionat la finele actualului sezon, indiferent de poziția pe care o va termina.

Handbal

Două victorii și un eșec pentru echipele de la LPS

Finalul săptămânii trecute a consemnat două victorii și o înfrângere pentru cele 3 formații de handbal feminin de la LPS Piatra Neamț, în campionatul național. În competiția junioarelor I, fetele de la LPS au reputat un succes facil, scor 36-21, cu ultima clasată, LPS Botoșani. Rezultatul final este unul destul de interesant, în condițiile în care la pauză, elevele antrenoarelor Luminița Ciocârlan și Crina Maxim conduceau doar cu 15-14. După acest succes, trupa pietreană și-a consolidat poziția de lider în seria A, are 24 de puncte, iar pe 4 martie va juca în deplasare cu CSS Galați. Succes facil și pentru junioarele II, care s-au impus la o diferență de 10 goluri, scor 32-22, în duelul de acasă cu LPS Suceava, din etapa cu numărul 9. Elevele Andreei Savin au făcut un joc perfect din primul până în ultimul minut, au avut 19-10 la pauză, iar la final au obținut un succes meritat cu 32-22. Echipa pietreană este momentan pe 5 în ierarhia seria A, cu 15 puncte, iar șansele de calificare la turneul semifinal sunt destul de reduse, în condițiile în care are de recuperat un handicap de 6 puncte față de formația de pe locul 4. Vineri, 24 februarie, Baiu și compania vor juca pe terenul ultimei clasate, CSS Bacău. Din păcate, junioarele III de la LPS Piatra Neamț au cedat în week-end-ul trecut cu 22-30 pe terenul fetelor de la HC Buzău, în etapa cu numărul 9. Elevele lui Carmen Dulgheru nu au putut ține pasul cu echipa de pe locul 3, și au ajuns la cea de-a 11-zecea înfrângere stagională. Formația pietreană este doar pe 6 în clasament, are 10 puncte, iar sâmbătă joacă acasă cu HC Comănești. Vă prezentăm mai jos rezultatele și clasamentele din cele 3 campionate ale echipelor de la LPS Piatra Neamț.

Junioare I, rezultate, etapa VII

LPS Piatra Neamț – LPS Botoșani 36-21 (15-14)

LPS Iași – CSS Galați 29-28 (13-13)

LPS Roman a stat

Clasament

1.LPS Piatra Neamț 10 8 0 2 296-253 24p

LPS Iași 10 7 0 3 269-247 21p LPS Roman 9 5 0 4 235-220 15p CSS Galați 9 4 0 5 236-242 12p LPS Botoșani 10 0 0 10 218-292 0p

Junioare II, rezultate, etapa IX

LPS Piatra Neamț – LPS Suceava 32-22 (19-10)

LPS Iași – CSS Buzău 25-10 (11-5)

HC Buhuși – LPS Vaslui 33-23 (16-12)

LPS Roman a stat

Clasament

1.LPS Iași 14 12 1 1 368-233 29p

LPS Roman 13 10 0 3 318-263 23p HC Buhuși 14 9 1 4 327-291 22p LPS Vaslui 13 8 0 5 355-317 21p LPS Piatra Neamț 14 5 1 8 296-323 15p LPS Suceava 14 2 1 11 275-363 9p CSS Bacău 14 0 0 14 227-376 6p

Junioare III, rezultate, etapa IX

HC Buhuși – LPS Piatra Neamț 30-22 (16-10)

LPS Suceava – CSS Târgu Neamț 38-22 (18-9)

HC Comănești – LPS Iași 11-22 (7-11)

CSS Bacău a stat

Clasament

1.LPS Iași 14 14 0 0 398-229 33p