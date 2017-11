Rezultate covârşitoare la votul electronic pentru Ambasadorii Nemţeni

Cele mai multe aprecieri au fost acordate la secţiunea “Educaţie şi cercetare”

Zeci de mii de nemţeni au participat la votarea electronică a celor 33 de nominalizați la Gala Ambasadorilor Nemțeni. Votul electronic reprezintă 40% din votul final, astfel încât, după ce şi juriul de specialitate va delibera pentru fiecare dintre cele șapte secțiuni, în cadrul Galei din 1 Decembrie 2017 vor fi prezentaţi câştigătorii.

“Gala Ambasadorilor Nemțeni“ este un eveniment de înaltă clasă, organizat de Consiliul Judeţean Neamţ, prin care, pentru prima dată, vor putea fi evidenţiate valorile umane din toate domeniile de activitate.

Va fi o ocazie de recunoaștere publică a personalităților nemțene care s-au făcut remarcate pe parcursul ultimului an, iunie 2016 – iunie 2017, contribuind decisiv la dezvoltarea culturală și instituțională a spațiului românesc, extins și peste granițele țării.

Situaţia voturilor online, la final- 15 noiembrie, ora 24, se prezintă astfel:

Secţiunea ARTĂ (total de 1953 voturi) : Lucian Strochi – 885 voturi, urmat, în opţiunea publicului, de Laurențiu Dimișcă – 461 voturi, Lucian Tudorache – 275, Boris Dobre – 213, Bică N. Căciuleanu – 119.

Lucian Strochi (foto1) este poet, prozator, dramaturg, critic literar și de artă plastică. Absolvent al Facultății de Filologie a Universității București. A obținut doctoratul la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, în anul 2003, cu o teză intitulată ”O teorie asupra fantasticului. Cu aplicații în proza lui Mircea Eliade și Vasile Voiculescu”.

A fost profesor, bibliotecar, funcționar la Prefectură, la Consiliul Județean și la Primăria municipiului Piatra-Neamț. director al Casei Prieteniei Neamț-Champagne-Ardenne (din 1991 până în 1998), director al Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național –județul Neamț (2001-2005), director artistic al Teatrului Tineretului (2005-2007).

Este autor a peste 50 de volume de proză scurtă, romane, poezie, teatru, teorie și critică literară, antologii, monografii, aforisme. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1996 și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România din anul 2000.

Secţiunea Educație și cercetare (total de 10.528 voturi): Dan Țârdea – 4.077 voturi, urmat de Ovidiu Albert – 3.598 voturi, Daniela Neamțu – 1.628, Dorel Haralamb – 857, Ionel Ceobanu – 368.

Dan Țârdea (foto2) este profesor de arte vizuale la Liceul „Vasile Conta“ din Tîrgu Neamț și la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi“, sat Mănăstirea Neamţ, comuna Vînători-Neamţ, la clasele cu specializarea patrimoniu cultural. În urma participării la „Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor“, secțiunea „Icoane“, organizată anual de Ministerul Educației Naționale, elevii îndrumați de profesorul Dan Țârdea au obținut 29 de premii: 11 premii I, 6 premii II, 8 premii III și 4 mențiuni.Numeroase premii au fost obținute la concursurile de profil artistic și la concursurile interdisciplinare educative. O altă contribuție adusă învățământului nemțean de către profesorul Dan Țârdea a fost și câștigarea Trofeului „Olimpiades de la Francophonie, des Arts et de la Culture“ și a Marelui Premiu la Concursul Internațional „Small Montmartre of Bitola“. Implicarea profesorului Dan Țârdea a fost și la nivel județean, prin activitățile desfășurate în calitate de metodist și de membru al Consiliului Consultativ al ariei curriculare Arte.

Secţiunea Tinere valori (total de 6.544 voturi): Eliza Chirilă – 2.896 voturi, urmat de Teodora Sava – 1.672 voturi, Daniel Petrică Ciobanu – 954, Sebastian Hrib – 678, George Cristian Potrivitu – 344.

Eliza Chirilă (foto3) are 25 de ani și de câțiva ani deține funcția de Director Național al Consiliilor Americane pentru Educație Internațională (American Councils for International Education, Filiala România). Eliza a urmat studiile masterale în Drept și Relații Internaționale la Facultatea de Drept a Universității Româno – Americane și a absolvit anterior Facultatea de Drept în calitate de șef de promoție. Ariile sale de interes sunt legate de politici de tineret, drept internațional, educație și comunicare. La Consiliile Americane, în calitate de reprezentant al României, Eliza a lucrat cu prioritate la implementarea proiectului ”Future Leaders Exchange Program” pentru liceenii români. Interesul ei pentru zona politicilor publice de tineret și pentru Uniunea Europeană au adus-o în poziția de expert privind dialogul structurat cu tinerii, în cadrul Forumului Tinerilor din România în perioada 2014-2015. La Forumul Tinerilor a coordonat ”Rețeaua Națională de Ambasadori ai Dialogului Structurat cu Tinerii”, dar și ”Caravana Națională” cu același subiect, organizând dezbateri în 17 județe, în mediul rural și urban, între autoritățile locale și peste 2.000 de tineri. Anterior, Eliza Chirilă a fost delegat de Tineret al României la ONU pentru mandatul 2013-2014, președinte al Clubului Studenților din Universitatea Româno-Americană, vicepreședinte al Uniunii Studenților din România, dar și reprezentant al României la evenimente precum ”Parlamentul Tinerilor Francofoni” sau ”Forumul Mondial pentru Democrație” de la Strasbourg. În acest moment, Eliza Chirilă activează și în cadrul ”Global Shapers Bucharest Hub”, alături de tineri profesioniști din varii domenii de activitate și este unul dintre co-autorii volumului „România Noului Val“.

Secţiunea Sănătate (total de 3.971 voturi): Dan Gabriel Arvătescu – 1.757 voturi, urmat de Letiția Damoc – 1.286 voturi, Smaranda Gârbea – 557, Cristina Atănăsoaie Iacob – 203, Mihaela Covrig – 168.

Dan Gabriel Arvătescu (foto4) este medic și scriitor. Din 1990 este medic de chirurgie generală la Spitalul Municipal Roman. În perioada 2000 – 2005 a fost manager al spitalului din Roman. Începând cu anul 2000 deține funcția de șef al Secției Chirurgie generală, iar din 2014 este și șeful blocului operator al spitalului.

În anul 2004 a introdus chirurgia laparoscopică la Roman, iar din 2008, endoscopia diagnostică, în același spital. A efectuat în premieră, pentru unitatea spitalicească din Roman, prima intervenție laparoscopică (2004), prima colectomie laparoscopică (2009), prima histerectomie laparoscopică (2011), prima intervenție minim invazivă monoorificială (2014), prima endoscopie diagnostică (2008) și prima endoscopie terapeutică (bandare de varice esofagiene, în 2016).

A efectuat până în prezent peste 13.000 de intervenții chirurgicale și peste 3.000 de endoscopii.

A publicat un număr de opt articole în revista Chirurgie și revista Acta Medicalia. A participat cu lucrări la congresele naționale de chirurgie (5), la Congresul național de chirurgie infantilă (1), la conferința chirurgilor moldoveni (3), la conferințele de chirurgie de la Piatra Neamț (8) și la alte reuniuni locale (ex. Zilele Sănătății Nemțene).

Din 2015 este membru al Societății Scriitorilor Medici.

În 2014, 2015 și 2016 a publicat trei apreciate volume de literatură. Pe parcursul anilor a publicat peste 20 de eseuri, nuvele și povestiri în diverse reviste și publicații, precum și în ziarele locale.

În 2016 și 2017 a primit premiul Cartea anului, la Festivalul Avangarda Literară Bacău.

Secţiunea Voluntariat (total de 6.332 voturi): Sebastian Cătănoiu – 2.021 voturi, urmat de Tamara Ciobanu – 1.862 voturi, Alexandru Branea – 1.307, Anamaria Holotă – 763, Diana Liciu – 379.

Sebastian Cătănoiu (foto5) este director la Administrația Parcului Natural Vânători Neamț și se implică în diverse activități, în calitate de voluntar, luptând pentru protecția naturii. A inițiat brandul Ținutul Zimbrului – un concept prin care se promovează Parcul Natural Vânători Neamț și comunele aflate pe teritoriul acestuia.

Ca rezultat al eforturilor depuse, în luna noiembrie a anului 2016 Ținutul Zimbrului a primit certificare de destinație ecoturistică din partea Autorității Naționale pentru Turism din România. A susținut aplicația la Top 100 Destinații Sustenabile la nivel mondial, astfel că acum destinația ecoturistică Ținutul Zimbrului este în top 100, fiind singura din România până la ora actuală, și singura din Europa de Est.

Sebastian Cătănoiu este membru fondator și voluntar activ în Asociația Ținutul Zimbrului. Prin intermediul acesteia a reușit să diversifice oferta de activități care pot ocupa timpul liber al localnicilor, dar în special al turiștilor. A coordonat construcția facilităților de aventură în imediata apropiere a sediului Administrației Parcului Natural Vânători Neamț, a realizat amenajarea izvorului Puturosu, situat lângă Schitul Vovidenia. A găsit o modalitate de a pune în valoare izvorul de apă sărată cu atestare documentară de peste 8000 de ani, organizând Sarea-n bucate, un eveniment adresat elevilor.

Secţiunea Asistență Socială (total de 3.196 voturi): Monica Sofron – 2.035 voturi, urmată de Daniela Coman – 757 voturi, Elena Cucu – 404.

Monica Sofron, (foto6) liderul Asociației Umanitare ”Codrin – ocrotiți copiii ce vor rămâne copii”, s-a implicat activ în derularea a numeroase proiecte dedicate comunității nemțene, având ca obiective recuperarea copiilor cu diferite afecțiuni prin intermediul kinetoterapiei, masajului, precum și îmbunătățirea calității vieții acestora. S-a implicat în îngrijirea copiilor prin consultații de medicină generală la cabinet sau la domiciliu, a oferit ajutor persoanelor vârstnice, a organizat numeroase campanii de colectare de bunuri, a organizat spectacole umanitare, a derulat activități educative, tabere, excursii, ș.a.

De asemenea, a derulat activități de asistență socială la domiciliu, mai ales în comune, cu scopul de a identifica persoanele care au nevoie de sprijin, urmărind și informarea acestora cu privire la drepturile și prestațiile sociale, materiale și financiare care li se cuvin, oferindu-le ajutorul în vederea obținerii încadrării în grad de handicap, a dispozitivelor medicale, facilitarea accesului la serviciile medicale, precum si alte aspecte ce țin de bunăstarea persoanelor cu nevoi speciale.

În perioada de referință:

Președinta și voluntarii Asociației Umanitare ”Codrin-ocrotiți copiii ce vor rămâne copii”, au organizat și realizat prin intermediul acestui ONG acțiuni sociale ai căror beneficiari au fost copii cu dizabilități, bătrâni, elevi și persoane cu afecțiuni medicale. Au reușit să crească fondurile acestei organizație de la 10.700 ron în 2010, la 600.000 ron în 2016.

În anul 2016 s-au numărat peste 2.500 de beneficiari ai acestei asociații umanitare.

Activitatea doamnei Monica Sofron este vastă, complex și ramificată, având în vedere faptul că se adresează mai multor categorii sociale, respective copii cu dizabilități, bătrâni, elevi și bolnavi, fiind numită și ”mămica tuturor copiilor ocrotiți de Asociația Umanitară Codrin”

Secţiunea Sport ( total de 6.154 voturi): Valentin Gavril – 2.709 voturi, urmat de Ionuț Ștefănescu – 1.499 voturi, Constantin Lăcătușu – 991, Gligor Mosor – 756, Iulia Negură Olteanu – 199.

Valentin Gavril (foto7) -Antrenor la ”CS Ceahlăul”, unde consolidează tradiţia sportului nautic, descoperind noi talente olimpice; antrenor emerit de canotaj, profesor la LPS Piatra Neamţ, cetăţean de onoare al municipiului Piatra-Neamţ, iar din 2011 director la ”CS Ceahlaul”.

În perioada de referință:

Pentru al cincilea an consecutiv, Valentin Gavril a fost desemnat antrenorul anului la sporturi individuale olimpice, la ”Gala Sportului Nemțean – 2016”. În calitate de director al ”CS Ceahlăul”, Valentin Gavril a ridicat deasupra capului titlul de ”Cel mai bun club sportiv” din județ. Astfel, prof. Valentin Gavril a devenit cel mai premiat antrenor al anului, el păstrându-și titlurile cucerite în ultimii cinci ani și devenind cel mai titrat antrenor din județ.

ÎN TOTAL, VOTURI ON-LINE au fost 38.678. Cele mai multe voturi le-a obţinut Dan Țârdea – 4.077.

În perioada 16-20 noiembrie are loc jurizarea națională, iar între 30 noiembrie – 1 decembrie va fi întrunirea finală a juriului național, iar pe 1 decembrie vom asista la Gala Ambasadorilor Nemțeni. Mult succes tuturor şi felicitări!

Geanina NICORESCU