Rezultat incorect la Pitești

SCM Pitești – HCF Piatra Neamț 25-21 (14-12)

Handbalistele de la HCF Piatra Neamț au încheiat stagiunea 2016-2017 a seriei A din divizia A cu o înfrângere, după 21-25, luni, în deplasare cu SCM Pitești, în etapa cu numărul 26. Chiar dacă au cedat la o diferență de 5 goluri, elevele antrenorului Dan Valentin meritau mult mai mult din această deplasare, iar rezultatul final este unul incorect, după ce echipa gazdă a fost ajutată în mod vădit de arbitrii pe final să obțină victoria.

Partida a început mai bine pentru formația gazdă, care a condus ostilitățile în prima repriză, iar la pauză avea un avantaj de două goluri pe tabelă, scor 14-12. În partea a doua, fetele de la Piatra Neamț au evoluat mult mai bine, au fost peste adversar și au trecut la conduce pe tabelă. Cu 6 minute înainte de ultimul fluier, HCF conducea cu 21-19, moment în care și-au intrat în rol cei 2 cavaleri ai fluierului, care au dictat o descalificare în tabăra pietreană și au anulat două goluri ale oaspetelor, pe motiv că s-a călcat semicercul. Pietrencele au făcut și ele unele greșeli în situație unu contra unu, au pasat și la adversar, au fost presate de maniera de arbitraj și nu au mai înscris niciun gol până la final, în timp ce gazdele au marcat de 6 ori la rând și au stabilit rezultatul final, 25-21, spre nemulțumirea băncii tehnice a celor de la HCF.

„Puteam juca până astăzi și tot nu câștigam acest meci. Am fost peste adversar, am practicat un handbal bun, iar dacă nu interveneau cei 2 arbitrii puteam obține mai mult. Ne-au anulat mai multe goluri valabile, vreo 3 la Oana Rotaru, ne-am eliminat când a trebuit, iar pe final fetele au cedat. Cei drept am greșit și noi pe final, dar tot din cauza arbitrajului, și nu am mai putut reveni. Rezultatul nu e unul corect, eu cred că puteam câștiga la Pitești pentru că fetele au jucat bine. Oricum, le felicit pentru atitudine și pentru modul cum s-au comportat în acest joc, pe terenul unei echipe bune din serie! E păcat că am încheiat așa sezonul pentru că veneam după două rezultate și evoluții bune, cu Neptun Constanța și la CNOT Iași și am fi vrut să continuăm pe aceeași linie“, a declarat antrenorul Dan Valentin.

Golurile formație pietrene la Pitești au fost marcate de Miron 6, Balint 5, Dorneanu 4, Roșca 3, Caramalău 2 și Rotaru 1 gol.

Chiar dacă stagiunea s-a încheiat, sportivele pietrence nu au intrat încă în vacanță. Cinci dintre ele vor susține în perioada următoare examenul de bacalaureat, alte 5 vor susține sesiunea la facultăți, iar antrenorul Dan Valentin a decis să continue cu o semipregătire de două sau 3 antrenamente pe săptămână, până undeva la finele lunii iunie, după care se va intra de drept în vacanța de vară.

HCF Piatra Neamț a încheiat stagiunea pe locul 8

În ciuda eșecului din ultima etapă, 21-25 pe terenul lui SCM Pitești, handbalistele de la HCF Piatra Neamț nu mai puteau pierde poziția din clasament și au încheiat stagiunea pe locul 8, cu un total de 37 de puncte. Într-o serie destul de grea și tare, cu 6 formații din capitală, cu deplasări destul de lungi până la Constanța, Târgoviște, Pitești sau București, fetele lui Dan Valentin au adunat în 26 de partide, 12 victorii, un rezultat de egalitate și 13 eșecuri, au marcat 707 goluri și au primit 732. HCF Piatra Neamț se poate lăuda că este printre singurele echipe din serie care au realizat victorii la aproape toate formațiile de la locul 3 în jos, cum ar fi Știința București, CS Buzău sau Neptun Constanța.

Cu un lot destul de tânăr, cu o echipă mult schimbată față de stagiunea trecută, cu multe jucătoare care au debutat în acest sezon la nivelul diviziei A, cu accidentări destul de serioase, cum ar fi Oancea și Molnar, care au fost operate de ligamente, sau Rotaru și Miron, antrenorul Dan Valentin s-a declarat mulțumit de comportamentul echipei în actuala stagiune. „Per total, evoluția echipei a fost una bună, cu momente de excepție, când am bătut echipe din primele locuri, dar și cu perioade mai grele, când am avut și probleme de lot. Greul le-a dus cam aceleași sportive, mai ales când Oancea, Molnar sau Rotaru au fost accidentate, ne-am bazat pe un lot de 12 sportive, care au crescut mult în acest sezon. A fost un campionat condensat pentru că am jucat și 3 meciuri într-o săptămână, ceea ce pentru o echipă ca a noastră tânără, și cu bani puțini, nu a fost deloc ușor. De aceea, acest loc 8 este unul bun și meritat, și pe această cale vreau să le mulțumesc jucătoarelor pentru felul în care s-au comportat, dar și factorilor locali, Primăria și CL Piatra Neamț, dar și unor mici sponsori care au fost alături de noi. Eu tot sper ca pe viitor să fie mai bine, dar va fi foarte greu dacă nu se va face o lege a sportului, pentru că din această cauză sportul suferă foarte mult. Eu rămân cu ideea de a readuce handbalul feminin pietrean în Liga Națională, sunt sportive crescute la noi care ar dori să revină acasă, dar ne trebuie o siguranță financiară pe care deocamdată nu o avem“, a spus Dan Valentin.

Deocamdată nu se știe dacă lotul va rămâne același și pentru stagiunea viitoare, întrucât sunt o serie de jucătoare care după ce termină liceul nu doresc să mai continue cu handbalul și vor să se orienteze spre alt domeniu de activitate.

Rapid București și CSU Reșița au promovat în Liga Națională

Rapid București, din seria A, și CSM Slatina, din seria B, sunt cele două formații care au promovat direct în Liga Națională, după ce au câștigat seriile din care au făcut parte. În seria A, Rapid București, formație care în urmă cu un an retrogradase în ultima etapă din Liga Națională, a controlat competiția de la un capăt la altul și și-a dominat adversarele la toate capitolele. Feroviarele au arătat încă din start că formează cea mai bună echipă din serie și, chiar dacă în retur au pierdut în deplasare derby-ul cu Dinamo, vor merge în eșalonul superior datorită golaverajului mult mai bun decât al dinamovistelor, dacă cele două grupări vor încheia campionatul cu același număr de puncte. Rapid are 75 de puncte, Dinamo are 69, dar și două partide mai puțin disputate și, chiar dacă le va câștiga, va încheia stagiunea în spatele giuleștencelor. Formația din șoseaua Ștefan cel Mare și CS Buzău, din seria A, alături de Minaur Baia Mare și CSU Reșița, din seria B, plus Danubius Galați și Unirea Slobozia, din Liga Națională, sunt cele 6 formații care se vor bate pentru celelalte două locuri care duc în primul eșalon. Cele 6 echipe au fost împărțite în două serii a câte 3 formații, iar turneul de baraj are loc între 24 și 27 mai.

Din seria întâi fac parte Unirea Slobozia, Dinamo București și CSU Reșița, iar în seria a doua vor evolua Danubius Galați, Minaur Baia Mare și CS Buzău. Pentru că două formații s-au retras pe parcursul campionatului, CSM Ploiești și Cetate Deva, din Liga Națională nu va retrograda direct nicio echipă în actuala stagiune.

„Consider că Rapid este formația îndreptățită să promoveze în Liga Națională, deoarece a fost cea mai bună de la un capăt la altul. Ați văzut-o și la Piatra Neamț, unde a fost susținută de foarte mulți fani, ce handbal a practicat. Are un lot destul de valoros și, cu două-trei achiziții, două jucătoare la linia de 9 metri și un portar, poate face față cu brio în Liga Națională. Dobrin este o jucătoare de excepție, chiar și la peste 40 de ani, dar în Ligă va fi mai greu fizic să facă față, de aceea are nevoie de o colegă care să o înlocuiască. Cred că Rapid se va descurca în primul eșalon, iar la baraj, toate cele 6 participante au șansa lor“, a declarat antrenorul de la HCF Piatra Neamț, Dan Valentin.

Rezultate, etapa XXVI

CSM II București – Știința București 21-30 (13-18)

CNOT Iași – Rapid București 17-39 (8-19)

Știința Bacău – CS Buzău 36-26 (17-14)

Neptun Constanța – CSU Târgoviște 41-23 (19-11)

Spartac București – Șc. 181 București 31-40 (11-16)

Activ Plopeni – Dinamo București, se joacă pe 19 mai

Clasament

1.Rapid București 26 25 0 1 980-539 75p