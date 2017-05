„Revizorul“, o nouă premieră la Teatrul Tineretului

Teatrul Tineretului are plăcerea de a anunța premiera „Revizorul“, regia Zakariás Zalán. Reprezentațiile vor avea loc sâmbătă și duminică (13, 14 mai 2017), de la ora 19.00, la Sala Mare. Traducerea comediei „Revizorul“ de N. V. Gogol este semnată de Mașa Dinescu, iar scenografia și muzica de Csiki Csaba.

Din distribuție fac parte: Victor Giurescu, Ecaterina Hâțu, Cătălina Bălălău, Emanuel Becheru, Florin Mircea Jr, Adina Suciu, Rareș Pîrlog, Daniel Beșleagă, Dragoș Ionescu, Andrei Merchea-Zapotoțki, Dan Grigoraș, Florin Hrițcu, Valentin Florea, Corina Grigoraș, Sonia Teodoriu, Nora Covali, Aida Avieriței, Maria Hibovski, Loredana Grigoriu, Cătălina Ieșanu.

Vă invităm la un spectacol în care vremea lui Gogol pare aceeași cu a noastră, într-o poveste învelită în pojghița dulce a râsului, dar cu miezul amar.

Prin opera sa, ucrainianul Nikolai Vasilievici Gogol (1809-1852) a contribuit esențial la intrarea literaturii din Imperiul Rusesc în era modernității. „Noi toți am ieșit din «Mantaua» lui Gogol“, spunea Dostoievski. Nuvelele „Mantaua“, „Portretul“, „Nasul“, „Caleașca“, romanul „Suflete moarte“ (atât cât a rămas din el, după ce Gogol a incendiat manuscrisul în noaptea în care a murit), cele două comedii celebre – „Revizorul“ și „Căsătoria“ – reprezintă pilonii de rezistență ai unei viziuni artistice în care satira e dusă la limita caricaturalului.

În ultimă instanță, în ciuda aparențelor, Gogol este un scriitor mistic. „De foarte mult timp – îi scria el lui Șevîriov – nu fac decât să mă străduiesc pentru ca, citindu-mi scrierile, omul să-și poată râde de diavol după pofta inimii“. În cartea sa „Gogol și diavolul“, apărută în 1906, criticul Dimitri Merejkovski afirmă că „unicul obiect al creației gogoliene este diavolul ca manifestare a «nemuritoarei trivialități omenești»“. Viziunea despre lume a lui Gogol se coagulează în jurul ideii că răul absolut se manifestă în lume prin meschinărie. Insuflare a diavolului, aceasta desfigurează chipul uman, creat după cel al Creatorului.

În „Revizorul“ transpare, poate mai mult decât în celelalte piese ale sale, mesajul că atunci când oamenii pactizează cu diavolul în „taina fărădelegii“, ei devin corupți, egoiști și încalcă toate regulile pentru obținerea, păstrarea și sporirea puterii. A ajunge, fără merite deosebite, prin mijloace neoneste, prin concurs de împrejurări favorabile la o bună situație materială, politică sau socială este ținta majorității personajelor.

„De cine râdeți?“ întreabă primarul, victimă a propriilor lui ticăloșii, și tot el răspunde publicului: „De voi râdeți!“, ca o avertizare că oamenii pot râde la teatru de derapajele sociale, dar în spațiul civic trebuie să le sancționeze cu toată seriozitatea.

Regizorul Zakariás Zalán (n. 1982, Baraolt, Covasna) a absolvit Regie Teatru, la clasa Liudmilei Szekely – Anton, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale“ București (2006) și a urmat cursuri de actorie la Shakespeare Színművészeti Akadémia Budapesta (2001-2002). De la prima sa montare pe o scenă profesionistă (2005) până în prezent, a pus în scenă peste 40 de spectacole, în teatre din România și Ungaria.

Scenograful Csiki Csaba (n. 1977, Reghin) a absolvit Academia de Artă din Cluj la secția grafică (2002), iar între anii 2005-2008 a urmat cursurile de masterat la Academia de Arte din Budapesta, la secția Intermedia. Din 2005 lucrează ca scenograf și face muzică de teatru. Este producător independent de film și muzică, are numeroase expoziții în Europa, proiecte multimedia. Este membru al mai multor trupe de muzică experimentală (Alergische Platze, Ovekk Finn, Cicalley). (Consultant artistic Raluca Naclad)