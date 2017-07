Revin concursurile hipice la Piatra NeamÈ›

După o pauză de doar două săptămâni, în acest sfârșit de săptămână, iubitorii sportului din Piatra Neamț și în special ai hipismului vor avea parte din nou de o competiție națională de mare anvergură. După Cupa Municipiului Piatra Neamț, Cupa Fermierului și etapa de Grand Prix, concursuri care s-au bucurat de o mare popularitate atât în rândul sportivilor cât și al spectatorilor, Baza hipică „Virgil Bărbuceanu“ va găzdui la finele acestei săptămâni, de vineri și până duminică, cea de-a opta ediție a Cupei TCE 3 Brazi, concurs național de sărituri peste obstacole, devenit deja tradițional în calendarul competițional. Organizată de clubul gazdă, Clubul Ecvestru Piatra Neamț, și Federația Ecvestră Română, Cupa TCE 3 Brazi va aduna la start cei mai buni sportivi și cai de la cluburile importante din țară, cum ar fi Steaua București, CSM Sibiu, Felix Țopescu, Decebal Bacău, A.E.R. & Horses Târgu Mureș, Equester Iași. Vor fi aproximativ 80 de sportivi și tot atâția cai, care se vor întrece la toate categoriile de vârstă, copii, amatori, amazoane, debutanți, juniori, tineret și seniori, în probe de nivel B, C, D, E și F. Primele echipe și primii sportivi au ajuns încă de marți în baza hipică din Ștrandul Tineretului, iar în aceste zile urmează să ajungă și restul competitorilor. De la precedentele concursuri, din urmă cu două săptămâni, gazdele de la Clubul Ecvestru au refăcut și reamenajat cele trei terenuri, de încălzire, de antrenament și de concurs, iar echipele invitate la Cupa TCE 3 Brazi vor avea la dispoziție cele mai bune condiții de cazare în baza hipică, atât pentru sportivi cât și pentru cai. Așa cum ne-au obișnuit organizatorii, joi, în jurul orei 16, pe principalele artere din oraș, va avea loc tradiționala paradă a echipelor participante, pentru a populariza cât mai bine întrecerea de la Piatra Neamț, și tot joi, în jurul orei 20, se va desfășura ședința tehnică, unde se va stabili programul de concurs și ordinea intrării sportivilor în competiție.

„Suntem bucuroși că putem să organizăm a doua mare etapă de concursuri hipice programate în acest la Piatra Neamț. Cupa TCE 3 Brazi. Așa cum știți, inițial am dorit ca în același timp cu acest concurs să organizăm și Cupa Marsat, însă cei de la Marsat s-au implicat în organizarea Cupei Fermierului, în urmă cu două săptămâni, dar sunt convins că și Cupa TCE 3 Brazi, o competiție devenită tradițională, va fi una puternică și spectaculoasă. Deja și-au anunțat prezența cele mai bune cluburi din țară și vor fi prezenți și sportivii valoroși din România, care nu au putut fi prezenți la noi în urmă cu două săptămâni, deoarece au fost angrenați la o serie de competiții în străinătate. Sunt convins că va fi o reușită, iar la această reușită vrem să contribuim și noi prin felul cum vom organiza întrecerea. Am muncit mult în cele două săptămâni de la precedenta competiție, în sensul că am refăcut în primul rând terenul de concurs, singurul de iarbă din România, dar și cele de antrenament și încălzire. De asemenea, grajdurile pentru cazarea cailor sunt pregătite și am asigurat și hrana pentru animale. Se pare că și vremea va ține cu noi, se anunță zile frumoase în week-end, iar pe această cale vreau să invit cât mai mulți pietreni, vineri, sâmbătă și duminică, să vină să vadă probe spectaculoase în cele trei zile. Sunt sigur că nivelul competițional va fi unul ridicat, călăreții și caii vor contribui și ei la acest spectacol, iar cei mai buni să câștige. Intrarea în bază este liberă și de aceea ne așteptăm la un număr cât mai mare de spectatori. Vreau de asemenea să mulțumesc sponsorului principal, societatea TCE 3 Brazi, care asigură toți banii pentru premiere și care a fost și va rămâne un prieten apropiat activității hipice din județul Neamț“, a declarat Costache Lupu, președintele clubului Ecvestru Piatra Neamț și principalul organizator al evenimentului.

Premiile totale puse în joc la ediție din acest an se ridică la suma de 400 de milioane de lei vechi și sunt asigurate în totalitate de sponsorul principal, societatea agricolă TCE 3 Brazi, iar cheltuielile de organizare ajung la suma de 650 de milioane de lei vechi.

Cupa TCE 3 Brazi va acorda două trofee

Cea de-a opta ediție a Cupei TCE 3 Brazi va debuta vineri dimineață, începând cu ora 9, când se va desfășura prima probă, una de nivel F, pentru amatori, copii, cai și sportivi debutanți, cu un baraj fără cronometru, în urma căreia se vor stabili 4 clasamente. De la ora 12 este programată proba a doua, de nivel E, pentru amatori și copii, după care vor fi probe de nivel D și C. Sâmbătă, competiția începe tot în jurul orei 9, pentru ca sâmbătă seară, în jurul orei 19, în prezența autorităților locale și județene, dar și a sponsorilor, să aibă loc deschiderea oficială a întrecerii. Duminică, în jurul orei 18, va avea loc festivitatea de premiere a câștigătorilor, dar și cea de închidere a competiției. Pentru prima dată de la înființare, sponsorul principal, societatea agricolă TCE 3 Brazi, va acorda două cupe, pentru începători și debutanți, care va fi înmânată sâmbătă seară, și una pentru sportivii cu o vastă experiență în acest sport, ce va fi acordată duminică, la festivitatea de încheiere. Ca și la precedentele trei concursuri din acest an, președintele competiției este Costache Lupu, Marius Lupu va fi director de concurs, în timp ce Alexandru Melinte va fi membru. Juriul de teren este format din Mariana Moisei, președinte, Remus Haralambie va fi membru, iar șef de pistă va fi Vadim Iavorovski. Comisia de apel va fi asigurată de Claudiu Seliștean, Ionuț Leonte va fi comisar șef, iar de cronometrajul electronic se va ocupa Gabriel Vătășoiu. Concursul se va desfășura pe terenul de iarbă din baza hipică, care are dimensiuni de 100 pe 65 de metri, iar pentru stabilirea clasamentului general și decernarea Cupei TCE 3 Brazi se va arbitra ca o probă în două manșe diferite.

In memoriam Culiță Tărâță

Cupa TCE 3 Brazi de la Piatra Neamț are și o conotație aparte, în condițiile în care, cu această ocazie, se va comemora și trecerea la cele veșnice a lui Culiță Tărâță, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț și cel care a venit cu ideea organizării competiției. În anul 2010, în urma litigiului dintre autoritățile locale de atunci și terenul din baza hipică, Primăria și CL Piatra Neamț nu au mai dorit să susțină financiar Cupa Municipiului Piatra Neamț, competiție care era deja trecută în calendarul competițional. Președintele Costache Lupu a discutat atunci cu Culiță Tărâță, directorul de la SC TCE 3 Brazi, iar acesta a venit cu ideea de a înființa Cupa TCE 3 Brazi, concurs care se desfășoară neîntrerupt de atunci și care iată, în 2017, a ajuns la cea de-a opta ediție.

„Foarte mulți sportivi și echipe vin la acest concurs în primul rând pentru respectul pe care l-au avut față de Culiță Tărâță. Cu această ocazie, sportivii, antrenorii și conducătorii cluburilor din țară vor să îi aducă un omagiu unui om care a fost tot timpul aproape de sportul călare din județul Neamț, dar și din țară. De aceea ne vom bucura de prezența celor mai importanți sportivi din România în aceste trei zile de concurs“, a mai spus Costache Lupu.

După Cupa TCE 3 Brazi, ultima mare etape de concursuri hipice de la Piatra Neamț va avea loc în luna august, când se vor desfășura întrecerile din cadrul trofeului Virgil Bărbuceanu și finala Campionatului Național de sărituri peste obstacole.