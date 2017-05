Reuniune Sanitas pentru „plan ferm de acțiuni sindicale“

Sindicaliștii din sănătate vor dezbate, astăzi, în cadrul Consiliului Național al Federației Sanitas, „un plan ferm de acțiuni sindicale având în vedere atitudinea reprezentanților Ministerului Muncii și a parlamentarilor care au ignorat în totalitate amendamentele propuse de către Federația Sanitas, amendamente care propun eliminarea inechităților și îndreptarea unor greșeli ale legii“, după cum au precizat reprezentanții Sanitas.

La această întrunire va participa și Eva Ungureanu, lider Uniunea Județeană Sindicală Sanitas Neamț.

Liderii de sindicat îi asigură pe salariații din sistemul sanitar și sistemul de asistență socială că nu vor renunța la luptă până când nu vor obține o ierarhizare corectă a salariilor, pe verticală, în cadrul Familiei ocupaționale de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială“; cuprinderea tuturor categoriilor profesionale care lucrează în sănătate și asistență socială (inclusiv personalul TESA) în Anexa care reglementează salarizarea personalului din aceste domenii (Anexa II); includerea tuturor categoriilor profesionale din sănătate și asistență socială care au fost omise; eliminarea plafonului de 30% din actualul proiect al legii, nivel la care sporurile sunt imposibil de acordat; aplicarea integrală a creșterilor salariale începând cu 1 ianuarie 2018, pentru toți salariații din sănătate și asistență socială.

Sindicaliștii mai reclamă faptul că funcția de „asistent medical“ este de departe categoria profesională cea mai defavorizată de prevederile acestei legi, salarizarea acestei categorii fiind stabilită fără a se ține cont de pregătirea profesională, de complexitatea și importanța activității desfășurate, de poziția acestei profesii în cadrul echipei medicale și de ierarhia față de celelalte categorii profesionale din sistem, deși, în textul proiectului de lege, se precizează că la baza elaborării acesteia s-a avut în vedere principiul ierarhizării în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate. Spre exemplu, susțin ei, diferența dintre salariul „asistentului medical“ și cel al „infirmierei“ este extrem de mic, de aproximativ 10%‚ în condițiile în care diferența între „infirmieră“ și „îngrijitoare“ este de aproape 20%, fără să se țină cont de nivelul de calificare („infirmiera“ are curs de calificare de aproximativ 3 luni iar „asistentul medical“ este absolvent de școala postliceală de trei ani sau licențiat cu studii superioare de patru ani); „asistentul medical“ cu studii postliceale din unitățile clinice are același salariu cu „registratorul medical principal“ care are studii medii – 3.750 lei; „asistentul medical“ cu studii postliceale din unitățile clinice are același salariu cu șoferul, casierul, magazinerul și arhivarul – 3.750 lei; „asistentul medical“ principal cu studii postliceale din unitățile clinice are salariul 4.738 lei, iar muncitorul calificat I are salariul de 4.700 lei; „șeful de formație muncitori“ are salariul mai mare decât al „asistentului medical“ principal cu studii superioare din unitățile clinice (4.475 lei față de 4.345 lei).

Geanina NICORESCU