Retur cu doar 13 echipe la județ

Duminică s-a reluat liga a patra la fotbal, odată cu disputarea meciurilor din etapa a 16-a, prima din retur. Din păcate, față de prima parte a sezonului, care a început cu 16 echipe, în retur vor continua competiția doar 13 dintre ele. După ce LPS Roman s-a retras pe parcursul turului, alte două grupări au spus „out“ competiției, Tineretul Cândești și Zimbrul Pâncești, tot din cauza problemelor financiare. În aceste condiții, în prima rundă din retur s-au jucat doar 4 partide, una fiind amânată, Vulturul Costișa – Voința Ion Creangă, din cauza terenului impracticabil. Cele două cluburi, împreună cu AJF Neamț, au stabilit ca acest joc restant să se dispute duminică, 2 aprilie, de la ora 11.

Derby-ul rundei a 16-a s-a jucat duminică la Bicaz, între Cimentul din localitate și Bradul Borca. După un joc destul de spectaculos, cele două combatante s-au anihilat reciproc pe durata celor 90 de minute și confruntarea s-a încheiat nedecis, scor 0-0. De acest egal al celor de la Borca a profitat Teiul Poiana Teiului, învingătoare cu 12-1 în duelul de acasă cu LPS Piatra Neamț, care a trecut pe primul loc în clasament, cu 42 de puncte.

În această etapă, Steel-Man Târgu Neamț, Speranța Răucești și Unirea Tămășeni au stat. Runda a 17-a se va juca duminică după următorul program: Unirea Tămășeni – Vulturul Costișa, Voința Ion Creangă – Voința Dobreni, Zimbrul Vânători Neamț – Cimentul Bicaz, Steel-Man Târgu Neamț – Bradul Roznov, Speranța Răucești – Teiul Poiana Teiului, iar Bradul Borca, LPS Piatra Neamț și Moldova Cordun vor sta.

Unul dintre cele mai așteptate dueluri din acest start de retur s-a jucat la Roznov între Bradul din localitate și Moldova Cordun, două dintre echipele care au impresionat în prima parte a sezonului și care ocupă locuri de play off în acest moment. În prezența unui public destul de numeros, dar pe o vreme destul de urâtă pentru fotbal, cele două combatante au oferit un meci destul de spectaculos, cu multe ocazii, inclusiv o bară, dar și cu 3 goluri. Oaspeții de la Cordun au început mai bine și au avut mai multe situații de a deschide scorul, cea mai mare fiind a lui Aruxandei, care a rămas singur cu portarul advers, a încercat o scăriță, dar a fost anticipat. Cu toate acestea, cei care au deschis scorul au fost elevii lui Marius Anghel, care în minutul 30 au creat o fază colectivă de atac, iar centrarea tăiată de pe partea stângă a fost fructificată în gol de Mahu-Moisii. La 1-0, gazdele au trimis balonul în bară, dar au intrat cu un avantaj minim la vestiare. Jucătorii de la Cordun au ieșit mai motivați de la vestiare, au periclitat din nou poarta lui Marian, însă același Aruxandei a ratat o oportunitate imensă. Antrenorul-jucător de la Cordun, Gheorghe Onișor, l-a schimbat pe Aruxandei, mijlocașul Paraschiv a fost urcat vârf, iar această mutare s-a dovedit a fi inspirată pentru Moldova. Paraschiv a egalat la 1, în minutul 60, iar Duma a marcat golul victoriei pentru oaspeți, în minutul 75, cu un șut plasat la colțul lung. Chiar dacă au fost impulsionați până la final de suporteri, jucătorii de la Bradul nu au mai avut puterea să revină pe tabelă și confruntarea s-a încheiat cu victoria celor de la Cordun, cu 2-1, spre mulțumirea antrenorului-jucător, Gheorghe Onișor.

„Cred că am meritat victoria deoarece am avut cele mai multe și mai mari ocazii de gol. Am ratat 4,5 situații la 0-0, apoi am primit gol la singura lor fază din prima repriză. Cei drept, gazdele au avut și o bară și dacă marcau pentru 2-0, poate alta era soarta partidei. În repriza a doua am schimbat puțin formula de bază și am reușit să revenim în avantaj prin două goluri frumoase și meritate. E o victorie importantă pentru noi, obținută în fața unui adversar bun din campionat, și e bine că ne menține în continuare acolo sus. Noi ne-am propus cât mai multe victorii, și dacă se poate să prindem play-off-ul e foarte bine. E un obiectiv al meu personal, pentru că cei care conduc comuna Cordun nu sunt așa de implicați în fotbal“, a declarat Gheorghe Onișor.

Moldova a început partida cu Cojocea – Saftei, Tălmăcel, Pleșcan, Robu – Enea Paraschiv, Cobzaru, Moisâi – Aruxandei și Duma, iar pe parcurs au mai intrat Onișor și Pintilie. Moldova, care în iarnă i-a adus la echipă pe Antofi, Rotariu și Saftei, va sta runda viitoare, după retragerea celor de la Cândești.

„A fost un joc destul de bun din partea ambelor echipe, s-a jucat sportiv, fără durități și cu ocazii. Am întâlnit o echipă sudată a celor de la Cordun, jucători cu experiență care au știut să speculeze greșelile noastre. Noi am intrat timorați în repriza a doua, băieții nu au respectat ceea ce le-am cerut și am fost taxați în partea a doua. La noi s-a văzut și lipsa antrenamentelor din această iarnă, iar dacă marcam la 1-0, când am avut acea bară, poate altul era scorul. Nu facem un capăt de țară, mergem înainte și încercăm să prindem play-off-ul, ar fi frumos mai ales că se joacă la noi. Am pierdut un jucător important în această iarnă, pe atacantul Aftănase, i-am adus pe Horciu, Nicolau și Vlad, l-am promovat pe juniorul Aparaschivei, care a jucat tot meciul, și sperăm să revină și Catană“, a spus după meci și tehnicianul gazdelor, Marius Anghel.

Bradul a început partida de duminică cu Marian – Sâia, Urdă, Capraru, Țârnă – Doroftei, Nicolau, Aparaschivei, Constantinescu – Mahu-Moisii și Ciocoiu, iar după pauză au mai intrat Cozar, Pricope și Trifan.

Duminică, Bradul Roznov va evolua în deplasare cu Steel-Man Târgu Neamț.

Rezultate, etapa XVI

Cimentul Bicaz – Bradul Borca 0-0

Bradul Roznov – Moldova Cordun 1-2 (1-0)

Teiul Poiana Teiului – LPS Piatra Neamț 12-1 (6-0)

Voința Dobreni – Zimbrul Vânători Neamț 1-5 (1-1)

Vulturul Costișa – Voința Ion Creangă, se joacă pe 2 aprilie

Steel-Man Târgu Neamț, Speranța Răucești și Unirea Tămășeni au stat

Clasament

1.Teiul Poiana Teiului 15 14 0 1 78-14 42p

Bradul Borca 15 13 2 0 60-12 41p Moldova Cordun 15 10 1 4 46-22 31p Bradul Roznov 15 9 1 5 57-22 28p Voința Ion Creangă 14 9 1 4 54-34 28p Speranța Răucești 15 8 3 4 50-20 27p Unirea Tămășeni 15 7 2 6 37-24 23p Vulturul Costișa 14 7 1 6 30-23 22p Cimentul Bicaz 15 5 4 6 41-29 19p Steel-Man Târgu Neamț 14 3 3 8 12p Zimbrul Vânători Neamț 15 3 3 9 24-46 12p Voința Dobreni 15 2 0 13 11-80 6p LPS Piatra Neamț 15 1 0 14 14-104 3p

Volei

Fetele joacă acasă, băieții în deplasare

Federația Română de Volei a stabilit la începutul acestei săptămâni programul meciurilor din minicampionatele 1-6, respectiv 7-12, în divizia A1 de volei feminin, respectiv masculin. Ambele formații din Piatra Neamț, VC Unic și VCM LPS, vor evolua în grupa valorică 7-12, și vor debuta în acest campionat la finele săptămânii cu jocuri pe teren propriu, respectiv în deplasare. Astfel, fetele de la Unic vor juca sâmbătă pe teren propriu cu ultima clasată, SCM Craiova, în timp ce băieții de la Volei Club, tot sâmbătă, vor întâlni în deplasare pe Știința Baia Mare.

Campionatul pentru locurile 7-12, care la final va stabili cele două echipe care vor retrograda în eșalonul inferior, se va încheia pe data de 26 aprilie, se va juca sistem tur-retur, și vor fi și câteva etape intermediare. La feminin, Unic va juca cu SCM Craiova, CSU Galați, SCM Pitești, Medicina Târgu Mureș și Penicilina Iași, iar la masculin, Volei Club le are ca adversare pe Știința Baia Mare, Banatul Caransebeș, Știința Bacău, Unirea Dej și Universitatea Cluj. Unic începe minicampionatul cu un total de 29 de puncte, în timp ce VCM LPS are doar 5 puncte după sezonul regulat și se află pe ultimul loc în clasament.