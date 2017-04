Rețeaua EURES ne trimite la carnaval

*Perioada de lucru va fi cuprinsă între 1 iunie și 10 octombrie 2017 * Locul de muncă presupune construirea, dezmembrarea, întreținerea și transportul carnavalului săptămânal în jurul Norvegiei

Electricieni, sudori, șoferi, macaragii, mecanici de camioane, bucătari, ingineri IT, toți sunt așteptați să participe la selecția CV-urilor organizată de o firmă norvegiană pentru 3 posturi de specialist jocuri carnaval în Norvegia.

Lunds Tivoli este cel mai mare carnaval organizat în țara nordică, se deplasează pe toată suprafața Norvegiei, fiind înființat în 1895. Firma mai deține parcuri de distracții, zoo și agenții de promovare a concertelor, având 50 angajați din Polonia, România și Bulgaria, de ambele sexe și de toate vârstele. Locul de muncă presupune construirea, dezmembrarea, întreținerea și transportul carnavalului săptămânal în jurul Norvegiei. Sezonul principal ține din februarie și până în octombrie, dar și pe tot parcursul anului. Transportul echipamentului se face luni, marți și miercuri. Pentru public, carnavalul este se deschis de joi și până duminică. Lucrătorii trebuie să facă conectarea cu apă la cantină, birouri și dușuri. Tot în sarcina de serviciu mai intră și curățarea săptămânală a remorcilor, igienizarea zilnică a dușurilor și a toaletelor, precum și pregătirea standurilor de jocuri și de hrană. Pentru aceste posturi e nevoie de calificare, permis de conducere categoria CE și o experiență de minimum 5-7 ani. Se mai cere o atitudine pozitivă, abilitate de a lucra sub presiune în condiții grele, flexibilitate, siguranță, capacitate de a munci în echipă cu diferite naționalități, respectând normele de igienă, sănătate și de siguranță în muncă. Candidații trebuie să vorbească limba engleză. Salariul oferit va fi de 12.500-16.400 NOK brut/lună (echivalentul a 1.347-1.767 euro brut/lună). Pentru cei calificați ca electricieni autorizați, sudori, șoferi, macaragii, mecanici de camioane, bucătari, ingineri IT, se mai adaugă un supliment de 87 euro/lună. Stivuitorii vor mai încasa un spor de 44 euro/lună, însă după perioada de probă de o lună. Transportul pe teritoriul Norvegiei și hrana sunt asigurate de angajator. Produsele alimentare servite 6 zile/săptămână, sunt evaluate la 2.500 NOK (aproximativ 269 euro), iar cazarea în jur de 4.000 NOK (aproximativ 131 euro). Firma se va ocupa de toate documentele necesare pentru a lucra în Norvegia (poliție, birou de impozite, deschiderea contului bancar, internet banking pentru transferul banilor acasă, la familie). Perioada de lucru va fi cuprinsă între 1 iunie – 10 octombrie 2017. Se muncește 48 ore/săptămână. Pentru orele suplimentare se plătește un spor de 40%. În luna iunie va fi o vacanță plătită, respectiv de două sau 3 săptămâni.

Se transmite CV-urile în limba engleză, la adresa de e-mail: merethe@lundstivoli.no.

V. ANDRIEȘ