Replică bună dată campioanelor

Handbalistele de la CSM Roman au pierdut cu 24-27 confruntarea de pe teren propriu cu CSM București, disputată luni seară în devansul etapei a 16-a a Ligii Naționale. Partida s-a jucat mai devreme deoarece sâmbătă, formația din capitală va întâlni în deplasare pe Krim Ljubljana, în etapa a doua din grupa principale ale Ligii Campionilor.

Duelul de la sala Sporturilor din Roman a fost unul destul de echilibrat, iar formația gazdă a dat o replică foarte bună mult mai valorosului adversar, pe care l-a condus în foarte multe momente, chiar și la o diferență de 3 goluri. Elevele lui Gheorghe Covaciu și Viorel Lazăr veneau după 6 victorii la rând în competiția internă, aveau un moral destul de bun și au început bine partida cu liderul campionatului. Cele două echipe au mers cap la cap până la 6-6, după care a urmat o perioadă mai bună a CSM-ului din capitală, care s-a distanțat la 4 goluri. Cu toate acestea, încurajate de inimoșii fani prezenți în tribună, și cu o evoluție încântătoare a portarului, Viktoriya Tymoshenkova, care a avut o serie de intervenții excelente, fetele de la Roman au redus ecartul, iar la pauză tabela arăta egalitate, 14-14. Perioada bună de joc a gazdelor a continuat și după pauză, apărarea a funcționat destul de bine, în atac, Toskovic a înscris două goluri consecutiv și astfel CSM Roman s-a distanțat la 3 goluri, 18-15, după care a fost 20-18. La unul dintre atacurile formației din Roman, portarul de la CSM București, Paula Ungureanu, a călcat greșit, s-a accidentat și nu a mai putut continua partida până la final. Deși nu a strălucit prin evoluție, valoarea campioanei și-a spus treptat cuvântul, trupa din capitală a egalat la 21, în minutul 46, s-a desprins apoi la 26-21, pentru ca în final să obțină un succes la 3 goluri diferență, scor 27-24. Din păcate, ultimul sfert de oră nu a fost gestionat așa cum trebuie, acolo s-a făcut diferența, iar CSM Roman a pierdut o partidă din care putea scoate mult mai mult. Din nou, cea mai eficientă jucătoare din tabăra romașcană a fost ucraineanca Irina Glibko, autoare a 7 goluri, iar Toskovic a urmat-o îndeaproape cu 6 reușite. Pentru gazde au mai înscris Popescu, 5 goluri, Chitacu 3, Iuganu 2, și Tomescu un gol. De partea cealaltă, Ayglon Saurina a punctat de 7 ori, iar Lobach a avut 5 reușite.

„Am dus 45 de minute, am avut căderea aceea de 5 minute și acolo s-a decis jocul. În momentul în care intervine oboseala, vin și greșelile, am avut vreo zece greșeli neforțate, ceea ce este prea mult, iar în fața unei echipe campioane nu poți să faci atât de multe greșeli. Cred că există și un complex față de CSM București și în ședință le-am zis asta, dar mai degrabă cred că am avut probleme noi cu noi în repriza a doua, în cele câteva minute când nu am fost lucizi și asta a făcut diferența. Păcat, le-am avut în mâna astăzi, dar nu a fost să fie“, a spus la final Gheorghe Covaciu, antrenor care luni a pierdut primul meci în campionat de când a venit la CSM Roman.

După înfrângerea cu liderul, gruparea de la malul Moldovei a rămas cu 21 de puncte pe poziția a cincea în clasament.

Stoleru și compania vor susține următoarea partidă în campionat marți, 14 februarie, în deplasare cu Danubius Galați.

Celelalte jocuri ale etapei a 16-a se vor disputa la finele săptămânii după următorul program: SCM Craiova – Unirea Slobozia, Universitatea Cluj – CSM Bistrița, HC Zalău – Danubius Galați, Corona Brașov – HCM Râmnicu Vâlcea, iar Dunărea Brăila și Măgura Cisnădie vor sta.

Debut cu egal în retur pentru juniorii I

LPS Roman – LPS Piatra Neamț 22-22 (12-7)

Handbaliștii juniori I de la LPS Piatra Neamț au debutat cu un rezultat de egalitate în partea a doua a campionatului, după 22-22, duminică în deplasare cu LPS Roman, în etapa cu numărul 8. Aflați la primul meci oficial din 2017, după o pauză de aproximativ două luni de zile, elevii profesorilor Adriana și Răzvan Caba au început mai greu duelul de la Roman, iar în prima repriză le-au permis gazdelor să se desprindă din start și să aibă un avantaj de 5 goluri la pauză. Partea a doua a fost însă altceva pentru pietreni, care au început să evolueze din ce în ce mai bine, am mărit ritmul jocului și au reușit să egaleze în ultima secundă dintr-o aruncare de la 7 metri. Antim Popescu, decanul de vârstă al formației pietrene, singurul jucător din lot născut în anul 1998, a transformat aruncarea și partida s-a încheiat la egalitate, 22-22.

„Cred că noi am avut o dorință mai mare de victorie în repriza a doua, și cred că asta a făcut diferența. Gazdele, care la un moment dat au avut și un avantaj de 7 goluri, s-au crezut victorioși și au căzut. Noi am revenit, am avut o viteză în plus, o luciditate mai mare și am egalat pe final. Puteam să și pierdem acest meci, puteam să-l și câștigăm, dar consider că până la urmă acest egal este unul echitabil. Campionatul s-a mai echilibrat în prima parte a clasamentului, sunt mai multe formații care speră la primele 4 locuri, noi suntem deocamdată în grafic și sperăm să ne consolidăm locul în etapele ce vor urma“, a declarat la final antrenorul de la Piatra Neamț, Răzvan Caba.

După egalul de la Roman, handbaliștii I pietreni au ajuns la 27 de puncte și se află pe poziția a treia în clasamentul seriei întâi. Runda viitoare, pe 12 februarie, pietrenii vor juca pe teren propriu cu Știința II Bacău.

Rezultate, etapa VIII

LPS Roman – LPS Piatra Neamț 22-22 (12-7)

LPS Iași – LPS Vaslui 31-34 (15-18)

LPS Onești – LPS Suceava 27-38 (12-21)

Știința Bacău – Știința II Bacău 32-29 (13-15)

Clasament

1.Știința Bacău 15 15 0 0 541-361 40p

LPS Vaslui 15 10 0 5 437-409 28p LPS Piatra Neamț 15 8 1 6 461-435 27p LPS Suceava 15 8 1 6 431-415 27p Știința II Bacău 15 8 1 6 451-409 23p LPS Roman 14 6 1 8 452-511 23p LPS Iași 15 3 0 12 359-437 15p LPS Onești 15 0 0 15 160-344 1p

Victorie facilă pentru juniorii III

LPS Piatra Neamț – LPS Iași 32-19 (16-8)

Handbaliștii juniori III de la LPS Piatra Neamț și-au trecut în cont cel de-al doilea succes din 2017, după 32-19, duminică pe teren propriu cu LPS Iași, în runda cu numărul 9 a campionatului național. Băieții de la Piatra Neamț nu au avut niciun fel de emoții cu colegii de la Iași, pe care i-au dominat la toate capitolele din primul până în ultimul minut. A fost 16-8 la pauză, iar la final diferența a fost de 13 goluri, 32-19 pentru elevii antrenorilor Adriana și Răzvan Caba, care astfel au ajuns la cel de-al optulea succes stagional și, cu 25 de puncte, se mențin pe poziția a treia în clasament.

„A fost o victorie meritată pentru echipa noastră și îi felicit pe jucători pentru jocul prestat. Mă bucură faptul că au continuat evoluția bună din runda trecută de la Vaslui și că se află într-o formă sportivă destul de bună. Ei sunt în grafic pentru calificarea la primul turneu semifinal și ne dorim ca până la finalul sezonului să obținem cât mai multe puncte“, a spus antrenorul Răzvan Caba.

Cel mai eficient jucător din tabăra gazdelor a fost Andrei Nica, cu 9 goluri, iar pentru LPS Piatra Neamț au mai înscris Robert Samson și Robert Florea câte 8 goluri, Mihai Dedeagă 5, Mihai Lazăr și Andrei Bordeianu câte un gol. Runda viitoare, programată pe 12 februarie, trupa din Piatra Neamț va sta.

În alte meciuri ale etapei a noua s-au consemnat rezultatele: LPS Suceava – Campionii Vaslui 33-22, LPS I Vaslui – CSU Suceava 28-18, iar LPS Botoșani a stat.