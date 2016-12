Reguli noi pentru persoanele Ã®n vÃ¢rstÄƒ care vor sÄƒ-È™i schimbe permisul

Un parlamentar vrea reguli noi pentru schimbarea permisului de conducere, în cazul șoferilor care au împlinit 70 de ani. Schimbarea legislației rutiere a fost pregătită în Parlament în această lună, sub forma unui proiect de lege, de către un deputat care a fost reales, în decembrie, pentru încă un mandat de 4 ani și care își va susține ideea și în dezbaterile din noul Legislativ. În acest proiect de lege se prevede că șoferii care au împlinit vârsta de 70 de ani vor fi obligați să efectueze un control medical anual pentru a primi dreptul de a mai conduce o mașină pe drumurile publice, permisul lor auto urmând astfel să aibă o valabilitate de 1 an, fiind prelungit ulterior cu câte 1 an, în funcție de rezultatul controlului. Astăzi, permisul lor auto este valabil 10 ani. Prin această măsură, se speră reducerea numărului mare de accidente survenite după această vârstă.

V. ANDRIEȘ