Reconstrucţie facială în cazul unui bărbat cu gura sfărmată de un urs

Doi medici de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ au realizat, duminică seara, o intervenţie chirurgicală de amploare la un pacient din Neagra-Taşca, adus în stare de şoc la Urgenţă, cu plăgi multiple muşcate de urs.

*Intervenţie chirurgicală complicată la Spitalul Judeţean, doctor chemat de acasă

Medicul de gardă de la ORL, dr. Petronela Lujinschi, a preluat pacientul, i-a făcut investigaţiile de rigoare şi a stabilit diagnosticul, după care a solicitat sprijinul medicului de la Compartimentul chirurgie orală şi maxilo-facială, dr. Cristina Horodniceanu, pentru sutura plăgilor muşcate de pe torace, anterior şi posterior, şi aplicarea procedurii de contenţie în cazul fracturii de os mandibular.

Dr. Silviu Verzea, directorul medical al SJU Neamţ, ne-a declarat că doctoriţa Horodniceanu a fost chemată de acasă pentru a se ocupa de pacient împreună cu doctoriţa Lujinschi. De asemenea, dr Verzea a ţinut să sublinieze că se bucură foarte mult că pacientul nu a mai trebuit transferat la Iaşi pentru reconstrucţie facială, pentru că, iată, avem doctori foarte buni şi la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ, care s-au ocupat cu foarte mare grijă şi profesionalism de un asemenea caz.

Fractura de mandibulă reprezintă o întrerupere a continuităţii osului sub acţiunea unor forţe, în acest caz a muşcăturii de urs. În urma producerii fracturii mandibulare rezultă două sau mai multe fragmente osoase, separate de focarul de fractură. Prin intervenţia chirurgicală realizată, de contenţie, se reconstruieşte legătura între focare.

Bărbatul s-a luptat cu ursul la marginea pădurii

Bătrânul a ajuns la spital, duminică după-amiază, după ce a fost sfâşiat de un urs, la marginea pădurii din Taşca. A scăpat cu viaţă ca prin minune şi s-a dus acasă, alertându-şi soţia. Femeia a sunat pe fiul lor, care este stabilit în Bacău. Aşa se face că apelul la 112 a fost recepţionat din Bacău, de la băiatul victimei. Bătrânul a fost preluat de ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă şi transportat la spital.

Localnicii sunt îngrijoraţi că urşii ar mai putea ataca tot aşa, fără motiv, fără să fie deranjaţi în mediul lor. Se pare că în pădurile din Taşca numărul urşilor este destul de mare, de peste 10 exemplare, după cum susţin oamenii locului.

Dana Ursache, primarul de Taşca, a convocat, duminică după-amiaza, comitetul pentru situaţii de urgenţă şi le-a transmis oamenilor din comună să fie precauți în zonele împădurite, pe păşune şi chiar în propriile curţi, după lăsarea întunericului. Primăriţa a solicitat şi intervenţia autorităţilor abilitate să ia urşii “în cătare”, în litera legii.

Reacţia Prefecturii Neamţ

Vasile Panaite, prefectul județului Neamț, a convocat, luni, 16 octombrie 2017, la ora 08.00, o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în care au fost analizate incidentele apărute, duminică, în urma agresării unui om de către un urs la Tașca, și a apariției altui urs în gospodăria unui om din Vaduri – Alexandru cel Bun.

Urmare a ședinței s-a hotărât informarea imediată a Ministerului Mediului și solicitarea rapidă a unei soluții pentru a îndepărta pericolul pe care îl reprezintă prezența urșilor pentru oameni.

Agenția de Protecția a Mediului Neamț a emis un punct de vedere favorabil pentru recoltarea/capturarea exemplarului de la Tașca de către Direcția Silvică Neamț.

”Viața oamenilor este cea mai importantă și de aceea am convocat în regim de urgență această ședință, pentru că situația impune măsuri imediate. Am informat Ministerul Mediului despre incidentele apărute și am cerut soluții rapide în special pentru situația apărută la Tașca”, a declarat prefectul Vasile Panaite.

Geanina NICORESCU