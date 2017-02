Recolte record la porumb

*Vasile Iacob și Vasile Balcan, campionii acestei culturi *Densitatea la semănat, secretul reușitei

În agricultura nemțeană, porumbul ocupă anual în jur de 55.000 hectare, cu o scădere semnificativă în ultimii 3 ani. Mai exact, în 2015 cu porumb s-au cultivat 56.345 ha, iar anul trecut 53.236 ha. Producțiile medii au fost de 3.299 kg/ha în 2015 și de 4.572 kg/ha anul trecut. Sunt producții mici obținute în condiții de secetă. Mai e o cauză: peste 50% din această suprafață se află la gospodăriile populație, unde nu se poate aplica agrotehnica modernă. La nivelul județului, din cele peste 170.000 ha teren arabil, 69.000 ha sunt lucrate de societăți agricole, iar 11.000 ha de mici întreprinzători agricoli. Diferența de până la 170.000 ha se lucrează individual!

În ultimii ani, companiile producătoare de genetică și fermierii acordă o atenție sporită densității folosită la semănat. Dacă până acum nu existau ferme care să meargă pe o densitate mai mare de 55.000 de boabe germinabile la hectar, în prezent sunt multe exploatații care depășesc 72.000 boabe germinabile la hectar pentru cultura de porumb. S-a demonstrat că o densitate mai mare este legată inevitabil de producție sporită în condițiile unui an normal de cultură.

*La Zănești și Roman: producții record, în condiții de secetă

La „Marsat“ Roman, Vasile Balcan lucrează 3.600 de hectare, iar de câțiva ani merge pe o densitate la semănat de 72.000 de boabe germinabile la hectar, fapt ce i-a permis să obțină o producție medie de 9.900 kg/ha, în condiții de neirigat. „Pentru cultura de porumb am alocat suprafața de 1.100 de hectare, pentru care alegem hibrizii care se poziționează ca maturitate de la 330 la 400 grupa FAO. Mergem cu o densitate de 72.000 de boabe germinabile la hectar, densitate pe care am testat-o de-a lungul timpului și a dat rezultate bune și în condiții de secetă și în condiții de umiditate. În mod normal, la o astfel de densitate rămân cam 70.000 de plante recoltabile pe hectar. Anul trecut am avut o producție medie de 9.900 kg/ha, am avut sole de pe care am recoltat 12.000 kg/ha, dar și sole de unde am recoltat 8.000 kg/ha. Porumbul îl cultiv la neirigat în totalitate“, a precizat Vasile Balcan, patronul „Marsat“ Roman.

Anul trecut, pe o solă cultivată cu hibridul P9903 de la Pioneer, fermierul Vasile Balcan a recoltat o producție STAS de 11.290 kg/ha.

La Grupul de firme TCE 3 Brazi SA, Ferma Zănești, inginerul Vasile Iacob reușește să obțină performanță an de an. Experiența, dar și deschiderea către noile tehnologii l-au ajutat pe acesta să încheie anul extrem de bine având în vedere condițiile vitrege din timpul verii. „Tehnologia la cultura de porumb este adaptată solurilor pe care le cultivăm, iar densitatea la semănat rămâne mereu aceeași de 72.000 boabe germinabile la hectar. Densitate pe care o vom folosi și în această primăvară pe cele 1.800 de hectare care vor fi semănate cu porumb. Am ales zece hibrizi de la Pioneer. Anul trecut, la vreme de secetă, am realizat o producție medie de 9.500 kg/ha, în timp ce într-un an normal se poate ajunge la o producție medie de până în 11.000 kg/ha, în condiții de neirigat. Anul trecut, pe o solă cultivată cu hibridul P9900 de la Pioneer, în condiții de secetă, am realizat o producție de 11.320 kg/ha. Dacă am fi avut precipitații normale, cu același hibrid și la aceeași densitate, s-ar fi «sărit» ușor de o producție de 13.000 kg/ha“, ne declarat Vasile Iacob.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU