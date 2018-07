Recoltă ilegală de trufe cu patru câini dresaţi!

Un nou caz de furt de trufe a ajuns în atenția autorităților. Poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Stăniţa împreună cu lucrătorii din cadrul Ocolului Silvic Roman au prins, în data de 11 iulie, un tânăr în vârstă de 28 de ani, care recolta trufe fără să dețină autorizație, cu ajutorul a patru câini dresați din rasa Lagotto Romangnolo. Polițiștii au găsit asupra acestuia cantitatea de 2,4 kg trufe negre, care a fost confiscată și predată lucrătorilor silvici. Bărbatul a fost amendat cu suma de 2000 lei. Polițiștii subliniază că, în conformitate cu Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 până la 5.000 recoltarea din fondul forestier național a produselor nelemnoase specifice -trufe, fără acordul proprietarului sau a ocolului silvic care asigură administrarea pădurii. Recoltarea sau achiziționarea produselor nelemnoase specifice fondului forestier național se face pe baza autorizațiilor emise de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, conform instrucțiunilor aprobate prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultura, precum și pe baza autorizației de recoltare ori achiziționare emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului. În cazul fondului forestier care nu se afla în administrarea unui ocol silvic, autorizațiile se vor emite doar în baza acordului scris al proprietarului fondului forestier. Diamantele pământului La noi în ţară, un kilogram de trufe negre, de vară, poate să coste şi 150 de euro, însă se pot găsi şi la 200-300 de lei, dacă sunt de o calitate mai slabă. La export, acestea ajung la preţuri mult mai mari. Trufele albe pot ajunge la export cu preţuri de până la 1000 de euro kg. Datorită dificultății în găsirea lor, trufele sunt numite și „diamantele pământului”, fiind foarte scumpe. Ele se dezvoltă pe rădăcinile unor specii de arbori, precum stejar, alun, prin sau fag, dar și pe rădăcinile altor specii de arbori.Trufele sunt considerate alimente de lux, fiind folosite numai la prepararea celor mai rafinate rețete, în cele mai extravagante restaurante. Trufa are forma unui tubercul de cartof, iar greutatea ei este între 100-200 g, dar s-au găsit și trufe de aproximativ 1kg. În funcție de specia de trufe, învelișul exterior este de culoare închisă, neagră-albăstruie, neagrăbrunie, violacee sau albă. Câinii de trufe Cautarea trufelor se face cu caini special antrenati, iar specialistii au stabilit ca cea mai buna rasa pentru acest proces este lagotto romagnolo, potrivit agrointel.ro. Alte rase de caini folosite in cautarea trufelor sunt labrador, golden retriever, vizsla ungureasca, cockerul, bretonul spaniel si ciobanescul german. insa cautatorii specializati, cei care isi fac un scop in viata din gasirea si vanzarea de trufe opteaza pentru lagotto romagnolo. O rasa italiana, foarte veche, folosita in trecut la vanatoare, dar care a evoluat in timp si, chiar daca si-a pastrat calitatile olfactive, a pierdut foarte mult din agitatia si incapatanarea specifice cainilor de vanatoare, ceea ce il face perfect pentru acest tip de activitate. Cat costa un lagotto în Romania? Lagotto sunt caini de tale medie, care pot ajunge pana la 45 de centimetri inaltime si care au un par scurt, cret si foarte moale, fiind placuti la atingere si foarte atractivi pentru persoanele care isi doresc un caine de companie. Totusi este o rasa foarte rar intalnita, in Romania fiind cateva zeci de exemplare, iar ca un exemplu, in Statele Unite exista in jur de 500 de caini. In tara noastra, anul trecut, pretul unui lagotto pornea de la 200 de euro pentru un pui si ajungea si la 2.500 de euro, pentru un adult. De obicei exemplarele sunt sub 1.000 de euro sunt pui pe care stapanul, daca vrea sa-i foloseasca la cautarea de trufe, trebuie sa-i antreneze singur, iar tocmai acest pas reprezinta 50% din procesul de gasire a ciupercilor subterane. Femelele, mai usor de dresat Atunci cand cineva se gandeste sa achizitioneze caini pentru vanatoarea de trufe trebuie sa tina cont de cateva aspecte extrem de importante, pe langa rasa animalului. In primul rand specialistii au constatat ca este important sa ai mai multi caini, deoarece sa constatat ca patrupedele care cauta in haite, invata la varste fragede unele de la altele ce trebuie sa faca, adaptandu-se la comportamentul haitei, Si sexul este important. Nu din punct de vedere olfactiv, pentru ca atat masculii, cat si femelele pot sa miroasa la fel de bine, ci din punct de vedere a dresajului. Femelele sunt mai maleabile si mai usor de invatat ce trebuie sa faca, iar masculii sunt mai incapatanati. Totusi, un stapan bun prefera sa isi ia si femele si masculi, in primul rand pentru ca în acest fel are posibilitatea sa isi mareasca haita de cautatori. Dresajul cainilor lagotto se face relativ usor daca acestia ajung de mici in familia de cautatori, iar stapanul stie ce trebuie sa-i ceara. Prin natura rasei acestia sunt blanzi, lipsiti de agresivitate si nu prezinte interes pentru vanatoare sau pentru salbaticiuni, asa ca atunci cand sunt scosi in padure se pot concentra pe cautatul trufelor si nu sunt distrasi de altceva. Important este ca acest simt sa fie dezvoltat cat mai devreme, iar antrenamentele in padure sa se faca in mod constant.

