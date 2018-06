Publiserv Piatra Neamţ ar vrea, dar nu mai are

Este vorba despre personal care să lucreze pentru municipiul Piatra Neamţ, în baza contractelor pe care le-a încheiat cu Primăria Piatra Neamţ. Se ştie că societatea este preferată pentru toate lucrările de asfaltare din muncipiu, fiind societatea Consiliului Local Piatra Neamţ. Până aici nu ar fi nimic de reproşat, doar că banii primiţi sunt publici, şi, în timp ce se plânge că nu mai are personal suficient cât să onoreze contractele (de ce le-a mai încheiat?), personalul TESA este mai mult decât suficient.

Valentin Ciobanu, directorul Publiserv, declara la conferinţa de presă din 5 noiembrie 2017, că vine de la o societate comercială care are capital exclusiv privat şi el, ca patron de firmă, şi-a pus mânile în cap când a văzut câtă lume stă la birouri pe la Publiserv. Dacă mai adăugăm şi salariile…. Tot atunci, critica vehement sub-contractările făcute de vechea conducere, şi nu doar subcontractările, pe care acum le vrea libere.

„Prin adresa nr 3246 din 15.06 2018, SC Publiserv ne informează că la data prezentei nu dispune de personal suficient pentru a executa toate lucrările cuprinse în comenzile primite, solicitând în acest sens, acceptul subcontractării lucrărilor, unor societăţi care au în domeniul lor de activitate, execuţia unor astfel de lucrări: întreţinere, reparaţii şi amenajări spaţii joacă; montare şi reparaţii mobilier stradal (aparate de joacă pentru copi, coşuri de gunoi, bănci, garduri metalice pentru protecţie); amenajări de trotuare şi alei acces prin montări de borduri şi pavele; balastări„.

Între Primăria Piatra Neamţ şi Publiserv SA există încă din anul 2002 un contract (actualizat) prin care se execută lucrările de întreţinere, exploatare, reparare a reţelei stradale, podeţe etc… urmare a comenzilor de lucrări emise municipiul Piatra Neamţ.

„Întrucât complexitatea unor lucrări şi efectivul de personal al Publiserv nu permit încadrarea în termenele de execuţie solicitate de Primăria Piatra Neamţ, vă spunem spre analiză şi aprobare ca, în baza contractului de concesiune nr (….), o parte din lucrări să fie subcontractate unor societăţi de specialitate”, spune adresa Publiserv. E de presupus că „termenele de execuţie solicitate de Primăria Piatra Neamţ” sunt termene contractuale asumate, nu solicitatede primărie, aşa, la voia întâmplării.

Există câteva reguli când o societate contractează lucrări. Printre condiţii (utilaje etc) se numără şi condiţia personalului de specilitate. Pe care Publiserv nu îl are, dar primeşte comenzi de la Primărie.

Patron la o firmă privată şi consilier local, Ava Sting, Ciobanu a făcut afaceri profitabile din scaunul de consilier din care şi-a dat demisia în 2017, când a fost numit apolitic din partea PNL(sic), director la Publiserv. A fost declarat incompatibil anul acesta . Inspectorii de integritate au constatat că în perioda în care Ciobanu a fost ales local (PNL) în cadrul Consiliului Local Piatra Neamț, respectiv 4 iulie-28 septembrie 2017, firma Ava Sting SRL, unde Ciobanu este asociat și administrator, a desfășurat activități comerciale prin achiziții directe, a încheiat și derulat un contract comercial și a emis facturi în baza unor comenzi ferme cu mai multe instituții aflate în subordinea ori sub autoritatea Primăriei Municipiului Piatra Neamț. Ulterior, aceste instituții au efectuat plăţi către Ava Sting S.R.L. în valoare de 8.953.42 lei.